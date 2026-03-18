NSƯT Tất Bình: "Nam thần màn ảnh" một thời, thư của fan chất từng chồng

Nhắc đến NSƯT Tất Bình, khán giả thường nhớ đến một nam diễn viên, đạo diễn đa tài, hợp nhiều dạng nhân vật, loại hình nghệ thuật và trên cương vị quản lý cũng rất năng động.

Nhưng đến nay, khán giả trẻ ít ai biết rằng, vào thập niên 80 và nửa đầu thập niên 90, ông là một "nam thần màn ảnh” với lượng fan (người hâm mộ) nữ vô cùng đông đảo.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, biên kịch Đặng Thiếu Ngân cho biết, xuất thân từ diễn viên kịch, cơ hội được giao vai chính trong phim điện ảnh Hy vọng cuối cùng đã mang đến cho NSƯT Tất Bình ngôi vị "nam thần màn ảnh" suốt thập niên 80 và nửa đầu 90.

NSƯT Tất Bình thời trẻ, trong phim "Hy vọng cuối cùng" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhận xét về người cha của mình, biên kịch Đặng Thiếu Ngân dí dỏm cho rằng, ông không sở hữu vẻ ngoài "bạch mã hoàng tử" hay phong cách "ngầu" cá tính theo kiểu thị trường.

Song, chính cặp kính cận cùng hình ảnh người đàn ông nghèo mà tử tế, đã tạo nên sức hút riêng biệt cho ông, để lại ấn tượng sâu sắc qua các bộ phim tiêu biểu như Hy vọng cuối cùng, Thị xã trong tầm tay...

Chị bồi hồi nhớ lại quãng thời gian chứng kiến những “chồng thư người hâm mộ gửi đến nhà, những kỳ liên hoan phim khán giả chầu chực chờ ở khách sạn, ở rạp chiếu phim để được gặp ông”.

Tất cả điều đó, khiến cho nữ biên kịch có “sự vênh vang vì là "con Tất Bình" từ khi còn bé tí”.

Nhân ngày Điện ảnh Việt Nam 15/3 vừa qua, khi Viện Phim Việt Nam chiếu lại tác phẩm Hy vọng cuối cùng, biên kịch Đặng Thiếu Ngân đã có một hành trình tìm về ký ức đầy xúc động.

Vì lớn lên trong gia đình nghệ thuật, Đặng Thiếu Ngân thừa nhận, việc những bộ phim cũ của bố được chiếu lại vốn không phải điều quá đặc biệt.

Bản thân NSƯT Tất Bình cũng không thu xếp được thời gian để tới cùng xem lại tác phẩm của mình. Tuy nhiên, với chị, lần chiếu lại Hy vọng cuối cùng tại Viện Phim Việt Nam này mang ý nghĩa hoàn toàn khác.

Chị kể, đã quyết định dắt con trai - cháu ngoại của ông - cùng đi xe bus đến rạp để xem lại bộ phim này.

“Lý do tôi đưa con đi cùng không chỉ vì đó là bộ phim ông tham gia, xem cho biết, mà còn để con hiểu và trân trọng những đóng góp của ông với nghề, cũng như công việc đã nuôi sống gia đình.

Vì các cháu lớn lên, đôi khi chỉ biết ông ngoại là ông ngoại, chứ đâu biết ông mình đã từng có những vai diễn được yêu thích. Hơn nữa, tôi muốn con có dịp tiếp cận điện ảnh Việt Nam trước thời kỳ đổi mới dưới góc nhìn nghệ thuật”, Đặng Thiếu Ngân cho hay.

Dù cậu con trai thuộc thế hệ mà như biên kịch nói là "gà công nghiệp" và còn bỡ ngỡ với lối làm phim xưa cũ, thì với Đặng Thiếu Ngân, mỗi thước phim lại gợi mở những ký ức tuổi thơ sống động và nhiều cảm xúc.

Chị chia sẻ: “Tôi thì thấy hay quá, hình ảnh trong phim quá đẹp. Kỷ niệm, ký ức nhoè trong mắt… Nhiều phân đoạn, trường đoạn trong phim, thấy nguyên hình ảnh bản thân ngồi, đứng vật vờ đi theo bố rõ mồn một trong suốt quá trình bố đóng phim.

Căn nhà trên phố Hàng Cân, cái cầu thang sắt... Phố xá Hà Nội, lá bay bay trên con đường đẹp như tranh vẽ… chầm chậm trở lại. Tôi thấy một bộ phim ký ức, đang đồng thời chiếu cùng hình ảnh trên màn hình”.

Đạo diễn, NSƯT Tất Bình và con gái - biên kịch Đặng Thiếu Ngân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặng Thiếu Ngân nhớ lại, khi đó chị mới 6 tuổi, nhưng thuộc hệ nhớ dai. Với chị, những ngày theo bố đi quay, không khí đoàn phim thế nào, mọi người tấp nập khẩn trương ra sao, kể cả những câu đùa, những cái cốc đầu của người lớn, thể hiện quý mến “con nhà Bình” hôm nay vẫn văng vẳng trong ký ức.

“Một thời tuyệt đẹp, của bố và của cả gia đình. Biết ơn vì mình được sĩ nhờ là "con Tất Bình" - và đến giờ, mình vẫn đẹp trai như anh ấy”, biên kịch Đặng Thiếu Ngân hài hước "khoe khéo" việc sở hữu vẻ ngoài giống bố.

Chị tâm sự: “Xem phim, nhớ nhiều ký ức tuổi thơ. Nhớ phố xá, nhớ những hàng cây, góc phố, nhớ mẹ khi gặp lại chiếc áo của bố trên phim…”

Kế thừa từ người cha, Đặng Thiếu Ngân cho biết chị may mắn có nhiều nét giống bố, không chỉ về ngoại hình mà cả tính cách - “quyết đoán, nhiệt tình trong mọi hoàn cảnh” - đến mức đôi khi còn bị trêu là “công đoàn” như bố mình.

Nữ biên kịch chia sẻ thêm, trong gia đình, NSƯT Tất Bình là người anh, người em tình cảm, chu đáo. Còn với con cháu, ông là 1 "ông ngoại siêu nhân" vì việc gì cần có ông, việc gì khó cũng có ông.

“Nên cho đến giờ, khi chúng tôi ngoài 50 tuổi thì vẫn luôn cần bố tham vấn cho những quyết định quan trọng. Ông nấu ăn rất ngon. Các con tôi luôn khẳng định chẳng đâu ngon bằng "bếp ông Bình"”, Đặng Thiếu Ngân tiết lộ.

NSƯT Tất Bình (SN 1949) là diễn viên, đạo diễn tài năng của làng nghệ thuật phía Bắc, từng thực hiện nhiều tác phẩm ăn khách và giàu giá trị như: Người đi tìm dĩ vãng, Huyền sử thiên đô, Trăng trên đất khách, Chuyện của Pao… Đặc biệt, bộ phim Những người sống bên tôi do ông đạo diễn đã tạo tiếng vang lớn, “làm mưa làm gió” suốt nhiều năm trong thập niên 1990.

Ít ai biết, thuở nhỏ ông không định theo nghệ thuật. Bước ngoặt đến khi anh ruột là nghệ sĩ Nguyễn Ánh cùng người bạn - đạo diễn Nguyễn Thành - “bắt” ông từ chỗ đang trốn trong xó nhà để đi tập kịch chuẩn bị diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Từ những buổi tập đầu tiên ấy, ông cùng các nghệ sĩ Yên Sơn, Minh Hòa… vào vai Kim Đồng và những em bé thôn Nà Mạ, đặt nền móng cho con đường nghệ thuật sau này.

Sau đó, Tất Bình theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội).

Tại đây, Tất Bình đảm nhiệm vai trò lớp trưởng của khóa II kịch nói (1968-1971), học cùng lứa với những tên tuổi như Lê Hùng, Anh Dũng, Minh Thủy... Đây là thế hệ kế cận đầy tài năng sau lứa nghệ sĩ lão làng như: Thế Anh, Đoàn Dũng, Trọng Khôi.

Con đường sân khấu của NSƯT Tất Bình khá lận đận do hoàn cảnh gia đình, khiến ông phải thay đổi đơn vị công tác liên tục: Từ Đoàn kịch Quảng Ninh, Đoàn kịch Công an Hà Nội đến 10 năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Trước khi rẽ lối sang điện ảnh, ông còn là giọng lồng tiếng quen thuộc cho nhiều bộ phim.

Bước ngoặt lớn đến khi ông thủ vai Phương trong bộ phim Hy vọng cuối cùng của đạo diễn NSND Trần Phương.

Vai diễn này đã mang về cho ông giải thưởng Bông sen vàng cho Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VI (1983).

Thành công này cũng là cầu nối đưa ông đến với vai chính trong tác phẩm Thị xã trong tầm tay của đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh.

Đầu năm 1991, Tất Bình rời sân khấu để chuyển sang Hãng phim truyện I, nơi ông giữ chức Giám đốc cho đến khi nghỉ hưu.

Trong giai đoạn dòng phim thị trường nở rộ, ông khẳng định dấu ấn đạo diễn qua Cuốn sổ ghi đời (1994) và đặc biệt là series (loạt phim) dài tập đầu tiên Những người sống bên tôi (1995).

Tác phẩm này không chỉ thắng lớn với giải Phim hay nhất mà còn giúp Quốc Tuấn và Lan Hương giành giải Diễn viên xuất sắc nhất. Đây cũng là cột mốc phối hợp ăn ý của NSND Lan Hương cùng chồng trên màn ảnh nhỏ.

NSƯT Tất Bình có 2 con gái riêng từ cuộc hôn nhân trước là Đặng Diệu Hương và Đặng Thiếu Ngân.

Cả hai đều nối nghiệp cha và gặt hái được những thành công riêng. Trong đó, Đặng Thiếu Ngân chính là biên kịch của bộ phim "gây bão" Sống chung với mẹ chồng.

Bản thân nghệ sĩ Tất Bình cũng rất ủng hộ các con khi sẵn sàng tham gia đóng phim do chính con gái mình viết kịch bản.