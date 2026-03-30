NSƯT Quách Thu Phương U50 vóc dáng như 20, liên tục gây sốt phim giờ vàng

NSƯT Quách Thu Phương (SN 1977) là một diễn viên nổi bật với vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo nhưng vẫn giữ được sự nền nã, kín đáo giúp chị từng được xếp vào nhóm “giai nhân màn ảnh Việt” ở giai đoạn cuối thập niên 1990.

Điều đáng chú ý là khi trở lại sau nhiều năm hoạt động, ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn duy trì thân hình gọn gàng, săn chắc, thần thái tươi tắn. Không ít khán giả nhận xét, vóc dáng của chị “như gái đôi mươi”, đặc biệt khi xuất hiện trong các thiết kế ôm dáng hoặc trang phục đời thường năng động.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn sắc vóc, Quách Thu Phương cho biết yếu tố quan trọng nhất là sự bền bỉ. Chị duy trì tập yoga suốt khoảng 20 năm, một thói quen giúp cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần.

Trong bối cảnh lịch trình nghệ sĩ nhiều áp lực, việc giữ nhịp sinh hoạt ổn định không hề đơn giản. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ xem yoga như “người bạn đồng hành”, giúp giải tỏa căng thẳng, duy trì sự dẻo dai và giữ vóc dáng săn chắc theo thời gian.

Bên cạnh đó, chị ưu tiên lối sống điều độ, hạn chế tác động tiêu cực từ áp lực nghề nghiệp, đồng thời giữ tinh thần tích cực, yếu tố được xem là “chìa khóa” để duy trì vẻ ngoài trẻ lâu.

Trên phim lẫn ngoài đời, Quách Thu Phương theo đuổi phong cách thanh lịch, tối giản nhưng tinh tế. Những trang phục chị lựa chọn thường có gam màu trung tính, phom dáng chuẩn mực, tôn lên khí chất của người phụ nữ từng trải.

Đặc biệt, trong các vai diễn gần đây, hình ảnh “phu nhân sang trọng” gần như trở thành dấu ấn riêng của Quách Thu Phương. Từ trang phục đến cách trang điểm, làm tóc đều được tiết chế, góp phần tạo nên hình tượng nhân vật sắc sảo, có chiều sâu.

Xuất thân từ Nhà hát Tuổi trẻ, Quách Thu Phương có nền tảng diễn xuất vững chắc trước khi bước sang truyền hình và điện ảnh. Chị từng tham gia các tác phẩm như Hà Nội mùa đông năm 46, Sống mãi với Thủ đô, đồng thời ghi dấu ấn trên sân khấu với các vở kịch như Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô.

Những năm gần đây, chị liên tục góp mặt trong các dự án giờ vàng của VFC như: Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Đấu trí, Đừng nói khi yêu...

Trong đó, vai bà Xuân ở Hương vị tình thân tạo hiệu ứng mạnh mẽ, dù nhân vật gây nhiều tranh cãi. Đây cũng là bước chuyển rõ nét khi chị từ hình tượng “giai nhân” sang những vai người mẹ sắc sảo, phức tạp.

Hiện tại, Quách Thu Phương tiếp tục xuất hiện trong 2 bộ phim giờ vàng là Đồng hồ đếm ngược và Bước chân vào đời. Trong Đồng hồ đếm ngược, chị vào vai người tình của diễn viên Hồng Đăng. Trong khi đó, ở phim Bước chân vào đời, Thu Phương tiếp tục vào vai một quý phu nhân giàu có, một bà mẹ khó tính.

Bước vào tuổi U50, Quách Thu Phương cho biết chị vẫn tự tin khi diễn cùng các bạn diễn kém tuổi, kể cả trong những phân đoạn tình cảm. Với chị, ranh giới giữa công việc và đời sống luôn được phân định rõ ràng.

Nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân chưa từng “say nắng” bạn diễn, bởi luôn giữ sự tỉnh táo và chuyên nghiệp trong quá trình làm nghề.

Quách Thu Phương là một trong số ít nghệ sĩ giữ đời tư kín đáo nhiều năm liền. Chị không chia sẻ sâu về chuyện cá nhân, chỉ thỉnh thoảng nhắc đến gia đình như một phần quan trọng trong cuộc sống.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên cho biết chị vẫn độc thân và chưa có nhu cầu tìm kiếm mối quan hệ mới. “Tôi tin tình yêu sẽ đến vào thời điểm phù hợp. Quan trọng là mình sống tích cực và biết yêu bản thân”, chị bày tỏ.

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Quách Thu Phương không còn chạy theo hào quang của vai chính. Thay vào đó, chị lựa chọn những vai diễn phù hợp, có chiều sâu và đủ sức nặng. Sự bền bỉ rèn luyện, tỉnh táo trong lựa chọn vai diễn, cùng hình ảnh chỉn chu giúp nữ nghệ sĩ giữ vững vị trí riêng trên sóng giờ vàng của VTV.

Ảnh: Facebook nhân vật