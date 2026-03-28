NSƯT Lan Anh lần đầu thu âm nhạc Trịnh, song ca cùng ca sĩ Khôi Minh

Nhạc Trịnh Công Sơn từ lâu được xem là một không gian đặc biệt của âm nhạc Việt, nơi người nghệ sĩ cần tiết chế kỹ thuật để đặt cảm xúc lên hàng đầu.

Trong buổi ra mắt dự án âm nhạc Khôi Minh hát nhạc Trịnh Công Sơn - Cho nên tôi yêu của ca sĩ, nhà báo Khôi Minh diễn ra ngày 27/3 tại Hà Nội, NSƯT Lan Anh đã chia sẻ về cơ duyên đến với nhạc Trịnh sau nhiều năm gắn bó với opera và công việc giảng dạy thanh nhạc.

Nhà báo, ca sĩ Khôi Minh (phải) và NSƯT Lan Anh tại sự kiện ra mắt album nhạc Trịnh diễn ra ngày 27/3 tại Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

NSƯT Lan Anh cho biết chị yêu thích nhạc Trịnh từ khi còn đi học, những năm cấp hai đã tự đệm guitar và hát các ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với nữ nghệ sĩ, âm nhạc của ông luôn mang lại cảm giác nhẹ nhõm và tĩnh lặng, khác với sự đòi hỏi kỹ thuật rõ nét của dòng nhạc hàn lâm mà chị theo đuổi nhiều năm qua.

Theo Lan Anh, khi thể hiện nhạc Trịnh, người hát vẫn cần kỹ thuật thanh nhạc, nhưng kỹ thuật phải được “ẩn” đi để cảm xúc trở nên tự nhiên như hơi thở.

Chính sự giản dị trong giai điệu cùng chiều sâu triết lý trong ca từ khiến người nghệ sĩ dễ nhập tâm, đồng thời tạo nên sự kết nối đặc biệt với người nghe. Vì vậy, khi nhận lời tham gia album Cho nên tôi yêu của ca sĩ, nhà báo Khôi Minh, chị gần như không đắn đo.

Album gồm 10 ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Ở trọ, Còn có bao ngày, Này em có nhớ, Giọt lệ thiên thu, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…

Dự án gây chú ý khi một nửa số bài hát được bổ sung các đoạn viết mới hoặc rap, kết hợp những phần phiêu vocal ngẫu hứng. Trong đó, Khôi Minh lần đầu thử nghiệm rap có giai điệu ở Ở trọ và Hành hương trên đồi cao. NSƯT Lan Anh là khách mời song ca duy nhất trong album, góp giọng ở ca khúc Giọt lệ thiên thu.

Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia dự án, NSƯT Lan Anh cho biết việc góp giọng lần này gợi lại cho chị nhiều ký ức đẹp của tuổi trẻ. Nữ nghệ sĩ bày tỏ: “Khi biết mình được hát nhạc Trịnh, tôi có cảm giác như trở về những năm tháng hoa niên, khi âm nhạc đến rất tự nhiên và giàu cảm xúc”.

Nhà báo, ca sĩ Khôi Minh thể hiện một số ca khúc nằm trong album nhạc Trịnh tại sự kiện ra mắt (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại sự kiện, ca sĩ, nhà báo Khôi Minh cho biết album Cho nên tôi yêu đã được anh ấp ủ trong nhiều năm, đặc biệt sau giai đoạn đại dịch Covid-19, thời điểm mang đến nhiều suy ngẫm về cuộc sống và âm nhạc.

Nam nghệ sĩ lựa chọn thể hiện những ca khúc mang màu sắc chiêm nghiệm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với mong muốn truyền tải nguồn năng lượng tích cực, đồng thời tạo sự đồng cảm và nâng đỡ tinh thần người nghe giữa những biến động của đời sống hiện đại.