NSƯT Kim Xuyến ở căn nhà 41m2 trên phố cổ, nói về tình yêu tuổi xế chiều

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Kim Xuyến cho biết, thời điểm cuối năm bà khá bận rộn khi tham gia một số dự án phim ảnh, thời trang.

Nhiều năm qua, bà cũng thường xuyên tham gia vào phim hài Tết Làng ế vợ của đạo diễn Trần Bình Trọng. Khán giả và đồng nghiệp trẻ thường gọi bà là "U Xuyến" vì tính cách thoải mái của bà.

Ở tuổi 81, nghệ sĩ Kim Xuyến vẫn phóng xe máy đến gặp bạn bè, đi làm phim (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Kim Xuyến thừa nhận rằng, mặc dù hầu hết các nhân vật bà đóng đều là vai phụ nhưng bà không bao giờ phiền lòng, vì bà quan niệm vai nào cũng phải diễn tốt, nhiều khi vai phụ mà hay còn ấn tượng hơn vai chính.

"Có lẽ do cái mặt của mình nên những vai tôi đóng đều là phản diện, ghê gớm nhưng có số phận. Gần đây, tôi có tham gia đóng phim hài. Tôi không phân biệt vai phụ hay chính, miễn là vai có đất diễn, có kịch bản hay là được.

Với mỗi vai, Kim Xuyến đều tìm ra cái duyên của nhân vật để "bám" vào mà diễn. Rất may là khán giả không chê, mà còn khen tôi chuyên nghiệp, có nghề", NSƯT Kim Xuyến tâm sự.

Bà nhận mình là một người vui vẻ, trẻ trung, hay pha trò ở đoàn phim nên được diễn viên trẻ yêu quý. Nữ nghệ sĩ kể, nếu có đi làm phim, đi làm quảng cáo bà vẫn bắt xe ôm đến điểm quay. Với những bộ phim quay ở xa thì đạo diễn có cử người đến đón bà đi làm bằng ô tô.

Hiện tại, NSƯT Kim Xuyến ở cùng vợ chồng người con trai út trên phố Hàng Vải, đây là căn nhà bà từng vay tiền của NSƯT Lê Mai để mua.

Hồi đó, nghệ sĩ Kim Xuyến chưa có nhà, nghệ sĩ Lê Mai đã động viên, đi tìm nhà giúp và cho vay 100 triệu đồng (bằng 20 cây vàng thời đó). Số tiền này thời đó rất lớn nên Kim Xuyến luôn biết ơn và trân trọng tình cảm của nghệ sĩ Lê Mai dành cho mình.

"Ban đầu căn nhà có diện tích 22m2, xây 4 tầng, sau này tôi mua thêm được nhà bên cạnh có diện tích 19m2, xây 2 tầng. Hai căn nhà được đập thông nên tổng diện tích cũng hơn 40m2, tôi và vợ chồng con trai ở thoải mái.

Lương hưu của tôi là 7 triệu đồng. Các con ở Đức cũng thường xuyên gửi tiền về hỗ trợ mẹ, tôi hay gọi đây là “mỏ vàng” của mình (cười). Khi ông xã còn sống, các con còn gửi tiền về để mua 1 chung cư, cho thuê nên tôi cũng không thiếu thốn gì", bà Kim Xuyến chia sẻ.

NSƯT Kim Xuyến (phải) và NSƯT Lê Mai là bạn bè thân thiết của nhau (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nữ nghệ sĩ cho biết, con trai bà làm ở VTV, con dâu làm ở lĩnh vực thể thao nên khá bận, những lúc không đi làm phim, bà cũng hỗ trợ các con đưa các cháu đi học.

Hằng ngày, bà dậy sớm nấu ăn, sửa soạn trang phục rồi mới đi làm phim. Nhiều năm nay, bà ít nhận lời làm phim ở xa mà chỉ làm quanh Hà Nội để đúng giờ đến trường đón cháu đi học về.

Nữ nghệ sĩ thừa nhận mình là người dễ tính, không chấp nhặt con cháu. 15 năm sống cùng con dâu, bà cũng không soi mói nên mẹ con không to tiếng với nhau.

"Đợt nào mà đi làm phim xa là con dâu ở nhà quán xuyến nhà cửa. Tôi là mẹ chồng thoải mái nên không can thiệp vào đời sống của các con. Tôi dễ tính đến mức về không có cơm thì ra quán ăn bát phở là xong", NSƯT Kim Xuyến cho hay.

Nghệ sĩ Kim Xuyến nhận mình là người dễ tính, hay pha trò (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nghệ sĩ Kim Xuyến cũng thừa nhận, bản thân khá... bừa bộn mà con dâu lại sạch sẽ. Nhiều người hỏi rằng, sao mẹ chồng bẩn, con dâu sạch mà vẫn hòa hợp, nhưng bà vốn xuề xòa, ai nói gì cũng kệ.

Bà kể lại: "Tôi thường để đồ đạc la liệt, có khách đến là tôi lại lùa hết vào gầm bàn, gầm ghế. Có lần bà Lê Mai đến chơi nói: “Con dâu bà vừa dọn nhà à?”. Tôi hỏi lại: "Sao bà biết?". Lê Mai nói rằng, nhìn nhà cửa sạch sẽ là biết ngay con dâu dọn chứ không phải Kim Xuyến (cười).

Con dâu sợ tôi rửa bát không sạch nên không bao giờ để mẹ rửa, còn nói “thôi mẹ ra ngoài, để con rửa cho”. Thấy con nói thế, tôi không giận mà vui vẻ, ăn xong tôi lại ra quán nước trò chuyện với hàng xóm. Con dâu muốn dọn dẹp nhà cửa thế nào tôi cũng không can thiệp".

NSƯT Kim Xuyến cho hay, ở tuổi xế chiều nhưng vẫn có nhiều người "bật đèn xanh" với bà. Tuy nhiên, bà không dành tình cảm cho ai mà bằng lòng với cuộc sống bình yên bên con cháu.

"Cũng có người thấy chồng tôi đã mất, có nhà ở phố cổ, 2 con ở nước ngoài thường xuyên gửi tiền về nên cũng đến làm quen nhưng tôi không “bắt lời”... Tôi sợ tình yêu thực dụng lắm. Thú thật, ở tuổi này rồi mà bảo yêu ai, thích ai nữa là không thể. Tôi cứ đi làm phim, có thời gian thì lo cho con cháu, gia đình là được rồi", bà tâm sự.

Nghệ sĩ Kim Xuyến sinh năm 1945 tại Hà Nội. Bà bắt đầu hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 1962. Với khuôn mặt phúc hậu, bà ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trên sân khấu kịch và cả phim truyền hình.

Bà đang có cuộc sống bình yên bên con cháu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nữ nghệ sĩ diễn chủ yếu các vai phản diện, hài hước, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Các vở kịch bà tham gia gồm: Hà Nội mùa đông năm 46, Hoa và cỏ dại, Bức tranh mùa gặt, Tiền tuyến gọi, Kỷ niệm những ngày nghiệt ngã...

Ngoài ra, nhiều phim truyền hình có sự góp mặt của nghệ sĩ Kim Xuyến như: Đông - Ky ra phố, Nửa vầng trăng còn lại, Con sẽ làm cô chủ, Năm ngày làm thượng đế, Canh bạc…