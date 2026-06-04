NSƯT Hạnh Thúy nói về vai diễn "xấu xí, ám ảnh nhất sự nghiệp"

Tối 3/6, phim điện ảnh Ma xó tổ chức buổi chiếu ra mắt tại TPHCM, quy tụ sự tham gia của đạo diễn Phan Bá Hỷ, nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch, NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Lê Khánh, Tín Nguyễn, Avin Lu, Nguyễn Sỹ Hậu...

Sự kiện còn quy tụ nhiều nghệ sĩ như Minh Hằng, Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng, Trương Quỳnh Anh, Anh Phạm, Vĩnh Đam... đến chúc mừng đoàn phim.

Ê-kíp phim "Ma xó" chiếu ra mắt ngày 3/6 (Ảnh: Ban tổ chức).

Phim Ma xó xoay quanh vợ chồng nghèo sống vùng Nam Bộ là Thảo (Tín Nguyễn) và Phú (Avin Lu). Sau một lần sảy thai, cặp vợ chồng nhờ bà thầy cúng (Lê Khánh) để "thờ ma xó trong nhà". Cả hai đạt được mục đích có con, nhưng cũng bị cuốn vào những bi kịch và hiện tượng kỳ quái từ một oan hồn đáng sợ (NSƯT Hạnh Thúy).

Tại buổi giao lưu với truyền thông chiều cùng ngày, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ cảm xúc hào hứng khi lại có thêm một vai hồn ma trong "bộ sưu tập" các vai diễn kinh dị. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh, vai diễn trong Ma xó là vai diễn tốn thời gian hóa trang, gây ám ảnh nhất với chị.

Nữ diễn viên tiết lộ ê-kíp phải tỉ mỉ trong từng chi tiết hóa trang, đắp từng lớp silicon lên mặt, tạo hiệu ứng sợi tóc, vết lở loét... Trong đó, phần khó nhất nằm ở đôi mắt khi liên tục phải sử dụng các loại kính áp tròng màu đỏ, màu trắng để tạo hiệu ứng thị giác.

NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ về quá trình hóa trang khi đóng vai oan hồn (Ảnh: Ban tổ chức).

“Những phim khác dù hóa trang máu me thế nào đi nữa thì cũng chỉ là trang điểm bên ngoài. Còn vai này, có những ngày tôi mất đến 8 tiếng để hóa trang nhưng lên hình chỉ 8 giây. Đây là nhân vật tốn thời gian hóa trang nhất từ trước đến nay của tôi, xấu xí nhất và ám ảnh nhất.

Tôi hay đùa với đoàn phim rằng đến ngày cuối cùng mới biết mình thật sự đi quay phim. Vì từ lúc bắt đầu hóa trang cho đến khi tháo lớp trang điểm ra gần như tôi bị "mù lòa", chẳng nhìn thấy gì nữa. Cảm giác tháo lớp hóa trang cuối ngày giống như được giải thoát vậy”, NSƯT Hạnh Thuý chia sẻ.

Avin Lu đóng vai người lao động nghèo chịu áp lực mưu sinh (Ảnh: Ban tổ chức).

Với Avin Lu, màn tái xuất trong Ma xó cũng là một dấu ấn đáng nhớ. Vốn gắn liền với hình tượng thư sinh, lần này, anh hóa thân vào vai thợ hồ Phú - một người đàn ông lao động gồng gánh nhiều trách nhiệm gia đình, áp lực mưu sinh.

Theo Avin Lu, hành trình chuẩn bị cho vai diễn bắt đầu từ câu hỏi: "Liệu bản thân có thực sự tin mình là nhân vật đó hay không?". Để xây dựng tâm lý nhân vật một cách trọn vẹn và trải nghiệm thực tế, Avin Lu quyết định xin làm phụ hồ không lương tại một công trình xây dựng ở TPHCM trước khi ghi hình.

Tuy nhiên, quá trình này không hề đơn giản như anh tưởng tượng.

"Tôi cứ nghĩ chỉ cần đến công trình xin làm là được. Nhưng thực tế có rất nhiều quy trình và yêu cầu. Lúc đầu không ai hiểu vì sao một diễn viên lại muốn xin vào làm phụ hồ không lương. Họ phải xác minh thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc cũng như các quy định liên quan đến an toàn lao động", Avin Lu kể lại.

Sau nhiều lần giải thích mục đích nhập vai, nam diễn viên mới nhận được sự đồng ý từ phía công trình. Khoảng thời gian làm việc cùng những người thợ hồ giúp anh có cơ hội quan sát cuộc sống lao động thường nhật, từ những giờ làm việc dưới nắng nóng đến những câu chuyện về gia đình, con cái và gánh nặng mưu sinh.

Cũng tại buổi giao lưu, đạo diễn Phan Bá Hỷ cho biết, điều anh tâm đắc nhất ở Ma xó là việc bộ phim không chỉ khai thác yếu tố kinh dị mà còn chứa đựng thông điệp về về gia đình, nhân quả và sự lựa chọn của con người.

Thời gian tới, ê-kíp sản xuất cũng lên kế hoạch chuyển thể tác phẩm ra nước ngoài. Đây là đề xuất từ phía một công ty phát hành Hàn Quốc ngay từ giai đoạn thẩm định kịch bản.

"Đây là câu chuyện về một gia đình và những lựa chọn bị đẩy đến tận cùng bởi nghèo đói, bi kịch và khát vọng sinh tồn. Những hoàn cảnh như vậy có thể xảy ra ở Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan hay bất kỳ quốc gia nào", đại diện nhà phát hành nói.

Ma xó chính thức ra rạp từ 5/6.