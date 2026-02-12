NSƯT Chí Trung, Steven Nguyễn góp mặt trong chương trình Tết đặc biệt VTV

Chương trình Tết đặc biệt 12 Con giáp - thương hiệu quen thuộc của VTV mỗi dịp xuân về, trở lại trong năm nay với chủ đề Sắc Việt. Sau nhiều năm phát sóng, chương trình đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của khán giả truyền hình vào thời khắc đầu năm.

Các nghệ sĩ gạo cội góp mặt vào chương trình (Ảnh: Ban tổ chức).

Năm nay, chương trình được xây dựng theo cấu trúc 4 chương gồm An, Khang, Thịnh, Vượng. Mỗi phần mang một sắc thái riêng, gắn với những mong cầu phổ biến trong dịp năm mới như sự bình an, sức khỏe, phát triển và sung túc.

Chương trình 12 Con giáp - Sắc Việt quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Ở nhóm nghệ sĩ gạo cội có NSƯT Chí Trung, ca sĩ Hà Trần và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Bên cạnh đó là các gương mặt trẻ đang hoạt động sôi nổi như Liên Bỉnh Phát, Duy Khánh, Lâm Bảo Ngọc, Tuấn Cry, Han Sara, Ngô Lan Hương, Bùi Trường Linh, Hà Myo và Steven Nguyễn.

Dàn nghệ sĩ trẻ hội tụ tại chương trình "12 Con giáp" (Ảnh: Ban tổ chức).

Âm nhạc tiếp tục là điểm nhấn của chương trình, với định hướng kết hợp chất liệu dân gian và hơi thở hiện đại. Các tiết mục khai thác giai điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống, hình ảnh văn hóa ngày Tết, đồng thời được làm mới qua hòa âm, phối khí và cách dàn dựng sân khấu đương đại.

Chương trình năm nay cũng giới thiệu ca khúc chủ đề Xuân ca, được sáng tác riêng cho 12 Con giáp - Sắc Việt, góp phần hoàn thiện không khí xuân xuyên suốt chương trình.

12 Con giáp - Sắc Việt được phát sóng lúc 20h, mùng 3 Tết âm lịch (19/2) trên VTV3. Đồng hành và dẫn dắt chương trình là hai MC Công Tố và Huyền Trang (Mù Tạt).