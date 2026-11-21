Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc NSND Trần Hiếu say mê ca hát bên các học trò thân thiết là NSND Tấn Minh, ca sĩ Trọng Tấn đang thu hút sự quan tâm, bình luận của khán giả.

Trước đó, thông tin về tình trạng sức khỏe không mấy khả quan của nam nghệ sĩ khiến nhiều người lo lắng.

Dưới video, nhiều khán giả nhận xét giọng hát của NSND Trần Hiếu vẫn khỏe, cuốn hút và mang chất riêng không thể nhầm lẫn. Không ít người gửi lời chúc ông mạnh khỏe, bình an; bày tỏ sự ngưỡng mộ khi ở tuổi cao, ông vẫn được những học trò tài năng, thành danh yêu quý, kính trọng và thường xuyên trở về thăm hỏi.

NSND Trần Hiếu 90 tuổi ngồi xe lăn vẫn say mê ca hát cùng học trò (Video: Vương Kiều Vân).

Clip được ghi lại trong cuộc gặp gỡ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ca sĩ Trọng Tấn, NSND Tấn Minh cùng một số học trò đến thăm người thầy đã gắn bó với họ suốt nhiều năm. Trong không khí thân tình, NSND Trần Hiếu hào hứng cất tiếng hát, khi Trọng Tấn đệm đàn, Tấn Minh vỗ nhịp phách. Đặc biệt, NSND Trần Hiếu còn khẳng định "Ta đây không già", khiến khán giả thích thú.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Tấn Minh cho biết: “Ở tuổi 90, thầy Hiếu có đôi khi mất nhiều thời gian mới nhớ được tên học trò, nhưng riêng lời bài hát thì thầy nhớ rất lâu. Chỉ cần nhắc một chút là thầy tự hát được cả bài.

Bình thường đến tuổi này rồi có thể sức khỏe thầy không được tốt như trước, nhưng khi âm nhạc vang lên, thầy lại đầy năng lượng. Tự nhiên trí nhớ âm nhạ, chất nghệ sĩ trong ông trỗi dậy, như thể âm nhạc đã ngấm vào máu thầy Hiếu”, NSND Tấn Minh tâm sự.

NSND Trần Hiếu vẫn có thể chơi đàn, dù không còn được như thời trẻ. Thỉnh thoảng, khi sức khỏe ổn định, ông còn hướng dẫn, luyện tập cho học trò như những ngày họ còn ngồi trên ghế nhà trường. Với Tấn Minh, đó là điều đáng quý ở người nghệ sĩ đã dành gần trọn cuộc đời cho âm nhạc và giáo dục thế hệ kế cận.

NSND Tấn Minh, Trọng Tấn cùng một số người bạn đến thăm NSND Trần Hiếu (Ảnh: Vương Kiều Vân).

Sức khỏe suy yếu, có lúc NSND Trần Hiếu gần như hôn mê

Đằng sau những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc gặp ngày 20/11 là hành trình sức khỏe những năm gần đây gặp không ít gian nan của NSND Trần Hiếu.

Vợ nam nghệ sĩ, bà Minh Ngà, cho biết khoảng một tháng trước, sức khỏe của ông có lúc xuống rất thấp, gần như rơi vào trạng thái hôn mê. Gia đình từng bàn bạc về việc đưa ông về quê tĩnh dưỡng.

Thời điểm ấy, bà cùng người giúp việc cố gắng chăm sóc ông từng bữa ăn, giấc ngủ, chú ý bổ sung dinh dưỡng, thuốc men và hỗ trợ sinh hoạt cá nhân.

Những ngày gần đây, sức khỏe NSND Trần Hiếu có chuyển biến tích cực. Khi các học trò như Trọng Tấn, Tấn Minh đến thăm, ông vui vẻ, cười nói và hát cùng mọi người.

Ca sĩ Trọng Tấn cho biết thầy Hiếu đã trải qua nhiều lần nhập viện, có những thời điểm học trò lo ông khó vượt qua bệnh tật và tuổi già. Hiện ông Trần Hiếu phải ngồi xe lăn, không thể đi xa; sinh hoạt thường ngày cũng cần có người hỗ trợ.

Dù không còn thuận tiện đi lại, NSND Trần Hiếu vẫn vui khi học trò ghé thăm. Trong lần gặp gần đây, ông còn đòi Trọng Tấn đưa đi chơi, khiến những người có mặt vừa thương vừa vui trước sự hồn nhiên của thầy.

“Mỗi lần chúng tôi qua thăm mà thấy thầy vẫn minh mẫn, hát, chuyện trò, ngồi chơi với nhau là một niềm hạnh phúc”, Trọng Tấn nói.

NSND Trần Tiến và các học trò NSND Tấn Minh, NSND Quốc Hưng, Trọng Tấn năm 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người thầy từng đứng ra bảo lãnh cho Trọng Tấn vào Nhạc viện

Với Trọng Tấn, NSND Trần Hiếu không chỉ là người thầy dạy thanh nhạc mà còn là người đầu tiên nâng đỡ anh trên con đường học tập và làm nghề.

Nam ca sĩ kể, năm 1995, khi thi vào Nhạc viện Hà Nội, anh được các giảng viên đánh giá tốt về chuyên môn nhưng ngoại hình thấp bé, nhẹ cân khiến một số người còn cân nhắc. Chính NSND Trần Hiếu đã đứng ra bảo lãnh để anh được nhận vào trường.

"Thầy Hiếu là người đứng ra bảo lãnh: "Tôi sẽ nhận cậu này và chịu hoàn toàn trách nhiệm về cậu ấy"", Trọng Tấn nhớ lại.

Ngay trong năm đầu theo học, Trọng Tấn được thầy tạo cơ hội thử sức tại cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội. Anh giành giải Giọng hát nam trẻ nhất cuộc thi, tương đương giải Khuyến khích. Hai năm sau, dưới sự dìu dắt của thầy, nam ca sĩ tiếp tục dự thi và giành giải Nhất. Đó cũng là những dấu mốc đầu tiên trong hành trình nghệ thuật của giọng ca quê Thanh Hóa.

Nhìn lại quãng thời gian được thầy dìu dắt, Trọng Tấn cho biết anh nhận được nhiều bài học về kỹ thuật thanh nhạc, phương pháp sư phạm, đặc biệt là cách sử dụng hơi thở.

“Tôi biết ơn vì có một người thầy lớn, dạy cho mình cả về học thuật, hơi thở, kỹ thuật và phương pháp sư phạm. Về sau tôi cũng làm người thầy đi dạy thì thấy những bài học của thầy về hơi thở rất quan trọng”, anh chia sẻ.

Không chỉ truyền dạy chuyên môn, NSND Trần Hiếu còn để lại trong học trò những ký ức về sự gần gũi, tận tâm. Trọng Tấn kể, thời còn đi học, thầy thường quan tâm đến sinh hoạt của học trò. Có hôm ăn sáng xong lên lớp chưa thấy các sinh viên đến, ông lại xuống tận nơi ở gọi từng người dậy.

“Thầy gọi: "Tấn ơi, Minh ơi, Hưng ơi, dậy đi lên lớp"”, nam ca sĩ nhớ lại.

NSND Tấn Minh cho biết anh theo học NSND Trần Hiếu suốt 8 năm từ năm 1990 đến năm 1998. Trong những năm tháng ấy, ngoài kiến thức về nghề hát, thầy còn chia sẻ với học trò nhiều điều về cuộc sống, cách sống và nhân cách của người nghệ sĩ.

Theo Tấn Minh, niềm hạnh phúc của NSND Trần Hiếu là nhìn thấy học trò trưởng thành, trở thành những nghệ sĩ chân chính. Sau nhiều năm rời ghế nhà trường, các học trò vẫn duy trì tình cảm với người thầy cũ, thường xuyên thu xếp đến thăm ông, không chỉ vào dịp 20/11.

Với những người học trò ấy, được ngồi bên thầy, nghe thầy hát và cùng ông nhắc lại những giai điệu quen thuộc đã là niềm vui trong ngày tri ân.