NSND Thanh Ngoan hát chèo trong đêm nhạc hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Tối 7/6, tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2026, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, giao Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Hành động vì khí hậu.

Ông Đặng Hà Việt - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Hà Việt - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) - cho rằng, văn hóa và nghệ thuật không chỉ có chức năng sáng tạo và thưởng thức, mà còn có sứ mệnh đánh thức cảm xúc, lan tỏa nhận thức và truyền cảm hứng hành động trong cộng đồng.

"Thông qua âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và những hình ảnh giàu cảm xúc của chương trình hôm nay, chúng tôi mong muốn gửi tới công chúng thông điệp về tình yêu thiên nhiên, trách nhiệm bảo vệ môi trường và khát vọng xây dựng một Việt Nam xanh, phát triển bền vững", ông Đặng Hà Việt khẳng định.

Tại sự kiện, NSND Thanh Ngoan đã trình bày tác phẩm chèo Giữ môi trường xanh do chính chị viết lời. Thanh Ngoan cho biết, việc đưa thông điệp về bảo vệ môi trường vào làn điệu chèo sẽ làm cho khán giả thấy thích thú, dễ nghe hơn.

NSND Thanh Ngoan đã trình bày bài chèo "Giữ môi trường xanh" do chị viết lời trên sân khấu (Ảnh: Ban tổ chức).

"Trước khi là nghệ sĩ, chúng tôi là những công dân gương mẫu. Việc bảo vệ cây xanh, giữ gìn môi trường sạch đẹp không thể một sớm một chiều mà là một quá trình và làm thường xuyên.

Chúng tôi mong rằng, chương trình sẽ chạm tới cảm xúc của đông đảo khán giả, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy những hành động thiết thực vì môi trường trong đời sống hằng ngày", NSND Thanh Ngoan nói.

Tại chương trình, ngoài NSND Thanh Ngoan, các nghệ sĩ như NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Tuấn Hiệp, Thái Thùy Linh, Duyên Quỳnh, Tống Linh... và tập thể nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam đã gửi tới khán giả các tiết mục sôi động, đặc sắc.

Đêm nhạc do NSƯT Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam - chỉ đạo nghệ thuật; NSND Trần Bình biên tập và đạo diễn; MC Danh Tùng và Huyền Sâm dẫn chương trình.

Đêm nghệ thuật Hành động vì khí hậu được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp, kết hợp âm nhạc, múa đương đại, nghệ thuật thị giác cùng công nghệ sân khấu hiện đại nhằm phản ánh mối quan hệ gắn bó giữa con người và thiên nhiên.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, các tác phẩm truyền tải thông điệp về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống, bảo vệ hệ sinh thái và chung tay hành động vì tương lai bền vững.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng phát động các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với nhiệm vụ công tác năm 2026; từng bước lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.