NSND Quốc Khánh tích cực tập luyện, "Táo quân" được phát sóng trở lại

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Chí Trung cho biết, anh và dàn nghệ sĩ gạo cội đang tập luyện tiểu phẩm Táo quân, chương trình sẽ lên sóng cuối tháng 3, thời lượng 30 phút với nhiều tình tiết hài hước, gây cười. Đạo diễn chương trình là Đỗ Thanh Hải.

Dàn nghệ sĩ tập luyện cho "Táo quân" (Ảnh: Chụp màn hình).

"Dàn nghệ sĩ quen thuộc như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Quang Thắng và Vân Dung sẽ góp mặt, Táo mới thì có Trung Ruồi. Chúng tôi đã tập được 3 ngày, cũng có những ngày làm việc đến 2-3h sáng. Tối nay (23/3) sẽ ghi hình chương trình", Chí Trung cho biết.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm, sau những tin đồn thất thiệt về sức khoẻ, NSND Quốc Khánh trở lại và "lợi hại hơn xưa".

"Anh ấy khoẻ mạnh và vẫn giữ được chất diễn của mình", Chí Trung tiết lộ.

Tiểu phẩm Táo quân sẽ xuất hiện bên cạnh nhiều phần âm nhạc, hát múa. "Chúng tôi bám theo định dạng cũ và biến tấu một phần để mang hương vị của Táo quân đến chương trình kỷ niệm này", NSƯT Chí Trung chia sẻ.

Trong chương trình Cafe sáng 23/3, VTV cũng chính thức thông báo Táo quân sẽ trở lại trên VTV3 vào 20h ngày 29/3.

Những nghệ sĩ gạo cội gắn bó với Táo quân những ngày đầu sẽ trở lại với khán giả. Tuy nhiên, NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý - hai nghệ sĩ vào vai Nam Tào và Bắc Đẩu - vẫn vắng mặt.

Chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm phát sóng đều đặn từ năm 2003 đến năm 2019 trong đêm giao thừa Tết nguyên đán.

Tuy nhiên, đúng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chương trình được thay thế bằng phiên bản mới Làng Vũ Đại thời hội nhập, phát sóng số duy nhất vào ngày 24/1/2020 (30 Tết).

Khác với Táo quân - vốn tổng kết và đối thoại các vấn đề nóng trong năm - phiên bản này chỉ điểm qua một số câu chuyện dân sinh, hiện tượng truyền thông xã hội, đặt trọng tâm vào hành trình “đổi đời” của làng Vũ Đại trong bối cảnh hội nhập.

Đó là câu chuyện phát triển du lịch, làm kinh tế và thay đổi diện mạo đời sống nông thôn, được kể bằng ngôn ngữ sân khấu và hệ nhân vật quen thuộc từ văn học, điển tích dân gian.

Đây cũng là lần đầu chương trình có sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh (vai Chí Phèo) và Thanh Thanh Hiền (vai Phó Đoan).

Quang Thắng, Vân Dung, Tự Long (từ trái sang) trong chương trình "Táo quân" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bên cạnh đó, Làng Vũ Đại thời hội nhập vẫn quy tụ nhiều gương mặt gắn bó với Gặp nhau cuối năm như NSND Quốc Khánh (vai Lão Hạc), NSND Xuân Bắc (vai Xuân tóc đỏ), NSƯT Quang Thắng (vai Mõ), NSND Tự Long (vai Nô), NSƯT Chí Trung (ông hoàng truyền thông), nghệ sĩ Vân Dung (vai Thị Màu) cùng dàn nghệ sĩ trẻ như Duy Nam, Hà Trung, Mạnh Dũng…

Sau mùa Tết 2020, chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm trở lại với nhiều thay đổi về nội dung và nghệ sĩ dù vẫn giữ hình thức báo cáo cuối năm.