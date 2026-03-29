NSND Lệ Ngọc đưa tranh Đông Hồ, nghệ thuật chèo vào vở diễn "Chim hải âu"

Ngày 28/3, sân khấu Lệ Ngọc công bố dàn dựng vở diễn Chim hải âu, một tác phẩm kinh điển của Anton Chekhov (Nga), với định hướng kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam và tham gia liên hoan sân khấu quốc tế tại Nga.

Chim hải âu được viết năm 1895 và công diễn lần đầu vào năm 1896. Đây được xem là vở kịch lớn đầu tiên trong bốn tác phẩm tiêu biểu của Chekhov, đồng thời là một trong những kiệt tác của sân khấu thế giới.

Vở kịch phản ánh bi kịch của những khát vọng không được đáp lại, đặc biệt là câu chuyện tình cảm phức tạp giữa các nhân vật như Arkadina, Treplev, Nina và Trigorin... Trong đó, Treplev - một nhà văn trẻ - khao khát đổi mới nghệ thuật rơi vào trạng thái bế tắc khi không đạt được cả tình yêu lẫn sự công nhận, dẫn đến kết cục bi kịch.

Lễ khởi công vở diễn " Chim hải âu" của Sân khấu Lệ Ngọc (Ảnh: Lạc Thành).

Chia sẻ tại sự kiện, NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - cho biết, anh đảm nhiệm vai trò biên tập và đạo diễn vở diễn.

"Tác phẩm dự kiến tham gia các liên hoan sân khấu quốc tế tại Nga nên ê-kíp đối diện chút thách thức. Sau nhiều trao đổi, ê-kíp lựa chọn những yếu tố đặc trưng của văn hoá Việt Nam để kể câu chuyện của nhà văn Chekhov.

Chúng tôi sẽ sử dụng chiếc chiếu hoa, hình ảnh ghế nhựa... nhằm tạo nên một không gian văn hóa gần gũi, nơi các nhân vật của Chekhov có thể sống trong một bối cảnh mới mà vẫn giữ nguyên chiều sâu nội tâm", NSƯT Bùi Như Lai nói.

NSND Lệ Ngọc cho biết, khi dàn dựng Chim hải âu, ê-kíp phải đối mặt với không ít khó khăn, từ bài toán phục trang, làm sao dung hòa giữa bối cảnh Nga và chất liệu Việt đến cách xử lý không gian sân khấu.

Bên cạnh đó, vấn đề kinh phí cũng là một thách thức lớn khi vở diễn đòi hỏi đầu tư đáng kể về mỹ thuật, âm nhạc và nhân sự.

NSND Lệ Ngọc tại sự kiện (Ảnh: Lạc Thành).

"Chúng tôi cùng ê-kíp cũng sẽ tính toán dùng văn hóa Việt vào vở diễn như đưa tranh Đông Hồ, âm nhạc mang âm hưởng của nghệ thuật chèo, tuồng... lên sân khấu. Vở diễn đã nhận được lời mời tham gia một số liên hoan sân khấu tại Nga và Trung Quốc, được xem là cơ hội để quảng bá hình ảnh sân khấu Việt Nam và lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa ra thế giới", bà Ngọc nói.

Tại lễ công bố, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - cho biết, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, sân khấu Việt Nam dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn có những bước chuyển mình đáng ghi nhận. Theo ông, việc xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa trong đó có lĩnh vực sân khấu đang mở ra những cơ hội mới để các tác phẩm Việt vươn ra quốc tế.

Vở diễn Chim hải âu sẽ tham dự hai liên hoan quốc tế tại Nga vào ngày 25-31/5 tới đây.