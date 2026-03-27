NSND Lê Khanh tuổi 63: "Sức khỏe tôi không tốt, lấy tinh thần làm điểm tựa"

“Chạy show” hai miền và giữ tinh thần yêu đời

Ở tuổi 63, bên cạnh việc tham gia phim ảnh, NSND Lê Khanh còn mở học viện đào tạo diễn xuất, đồng hành cùng nhiều gương mặt trẻ tiềm năng. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Lê Khanh cho biết hiện chị làm việc chủ yếu tại TPHCM, trong khi gia đình vẫn sống ở Hà Nội, nên thường xuyên di chuyển giữa hai miền.

“Lịch bay trong tháng dày đặc đến mức không thể nhớ nổi mình đã di chuyển bao nhiêu lần. Có ngày sáng sớm bay vào TPHCM làm việc, tối lại bay ra Hà Nội. Nhiều người hỏi sao vất vả như vậy, nhưng tôi chỉ cười, mình đi máy bay chứ đâu phải đi bộ. Bất cứ việc gì cũng vậy, tôi phải thấy vui thì mới làm”, chị nói.

NSND Lê Khanh ở tuổi 63 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Nữ nghệ sĩ cho biết, chị chọn mở học viện riêng để có thể tập trung hơn cho công việc đào tạo, thay vì giảng dạy tại nhiều trường đại học. Việc di chuyển liên tục giữa hai miền, với chị, không phải là khó khăn mà ngược lại còn là niềm yêu thích.

“Có lẽ đó là thói quen của nghề. Tôi quen với sự dịch chuyển, với việc đi diễn, đi làm liên tục. Tôi không phù hợp với những công việc quá ổn định, lặp đi lặp lại”, nữ nghệ sĩ tâm sự.

Nghệ sĩ Lê Khanh và mẹ ruột - NSƯT Lê Mai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gia đình cũng là điểm tựa giúp nghệ sĩ Lê Khanh yên tâm theo đuổi công việc. Chồng và các con đều thấu hiểu tính chất nghề nghiệp của chị, đã quen với việc nữ nghệ sĩ thường xuyên đi lại.

“Công việc của tôi đòi hỏi phải di chuyển nhiều. Khi không đi xa thì cũng luôn trong tình trạng bận rộn. Người chồng lúc này cũng phải vừa chăm lo gia đình, vừa chứng kiến vợ mình "cặp kè" với hết bạn diễn này đến bạn diễn khác trên phim mà không ghen. Anh làm được tất cả điều đó, nên tôi chưa bao giờ quên nhắc đến anh và luôn biết ơn anh sau mỗi thành tựu của mình”, chị từng bày tỏ với phóng viên Dân trí.

NSND Lê Khanh và hai con (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về sức khỏe ở tuổi ngoài 60, NSND Lê Khanh cho rằng cần có hai yếu tố, thể chất và tinh thần. “Sức khỏe thể chất giúp mình làm việc bền bỉ, vì nghề này rất vất vả, phải thức khuya, dãi nắng dầm mưa. Tôi không có sức khỏe thể chất tốt, nhưng tinh thần tạo ra năng lượng tích cực để tôi tiếp tục làm nghề”, nghệ sĩ nói.

Ở độ tuổi này, việc duy trì thể chất hoàn hảo không dễ, nên chị chọn lấy tinh thần làm điểm tựa. Nữ nghệ sĩ nói thêm: “Khi tinh thần tốt, mình sẽ thấy mọi thứ đẹp hơn, ăn cũng ngon hơn. Dù đôi lúc vẫn có áp lực, mệt mỏi, nhưng rồi mình phải tự cân bằng để tiếp tục yêu cuộc sống”.

Nữ nghệ sĩ luôn giữ cho mình cái nhìn lạc quan. Chị chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm phải biết "thi vị hóa cuộc sống" để tận hưởng những gì mình đang có. Với tôi, nếu một ngày không còn được làm nghệ thuật, thì sự sống ấy cũng mất đi một phần ý nghĩa rất lớn”.

Việc chăm sóc bản thân, theo chị, đến từ những điều giản dị. “Khi tham gia một bộ phim, tôi thấy vui vì công việc đó, đó cũng là cách chăm sóc tinh thần. Hay khi về nhà, tôi thấy hạnh phúc khi được nấu ăn cho gia đình, được trò chuyện cùng mẹ hay đi uống trà cùng bạn bè. Những điều đơn giản ấy với tôi là cách để giữ tinh thần của mình luôn ở trạng thái tốt nhất".

Đồng hành cùng nghệ sĩ trẻ

Gần đây, NSND Lê Khanh gây chú ý khi tham gia bộ phim Hẹn em ngày nhật thực, đóng cùng Hoa hậu Thiên Ân.

Chia sẻ về người học trò, nữ nghệ sĩ cho biết: “Khi tôi dõi theo Thiên Ân, có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Điều tôi nhìn thấy ở em là một sự khởi đầu rất trong trẻo, nguyên bản. Tuổi trẻ vốn đã hấp dẫn, mặc gì cũng đẹp, thể hiện điều gì trên gương mặt cũng thú vị. Tuổi trẻ dường như đã có sẵn những lợi thế như vậy”.

NSND Lê Khanh tham gia phim "Hẹn em ngày nhật thực" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

“Thiên Ân cũng là học trò của tôi tại Học viện Nghệ thuật, nên tôi có cơ hội theo dõi những bước đi đầu tiên của em, từ đó có sự gắn bó và quan sát kỹ hơn hành trình của em”, chị nói thêm.

Ở vai trò đồng hành cùng nhiều diễn viên trẻ, NSND Lê Khanh cho biết chị luôn xúc động khi được gặp gỡ những gương mặt mới, lắng nghe họ chia sẻ về hành trình và niềm đam mê nghệ thuật.

“Tôi hiểu rằng để tìm ra tố chất của một người học trò không hề đơn giản. Nếu chỉ dựa vào sân khấu thì không thể nói cứ cố gắng là sẽ thành công, bởi sân khấu đòi hỏi tố chất và kỹ năng cao. Trong khi đó, điện ảnh lại khác, diễn viên có thể đứng trước ống kính, có thể làm lại nếu chưa tốt", NSND Lê Khanh nói thêm.

Nữ nghệ sĩ mở học viên đào tạo diễn xuất, đồng hành cùng thế hệ diễn viên trẻ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo nữ nghệ sĩ, các bạn trẻ ngày nay có nhiều lợi thế hơn về sức khỏe, ngoại hình và cơ hội tiếp cận thế giới.

“Các bạn có thể xem, nghe, học hỏi nếu thực sự muốn. Ngày xưa thì khác, điều kiện kinh tế khó khăn, đời sống và sức khỏe đều hạn chế. Nhưng chính sự khó khăn đó lại khiến chúng tôi nỗ lực học tập bằng mọi giá. Bây giờ, các bạn có nhiều lựa chọn hơn. Có những năm, một diễn viên có thể tham gia 5-6 bộ phim”, chị chia sẻ.