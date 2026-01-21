NSND Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Hà Nội - qua đời

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Trần Quý Quốc (Nhà hát Múa rối Thăng Long) cho biết, NSND Hoàng Tuấn qua đời lúc 17h10 ngày 20/1, vì ung thư gan.

NSND Hoàng Tuấn qua đời lúc 17h10 ngày 20/1 (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo đồng nghiệp, NSND Hoàng Tuấn là một người đam mê với nghề, nhiệt tình với các diễn viên trẻ. Tháng 11/2025, ông làm cố vấn nghệ thuật cho vở rối Tấm Cám của Nhà hát Múa rối Thăng Long - tác phẩm dự Liên hoan Quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ 6 tại Ninh Bình.

Sau bế mạc, ông có biểu hiện nôn ra máu, nhận kết quả ung thư gan. Trải qua đợt điều trị đầu tiên, ông được về nhà 1 tuần. Khi nghệ sĩ quay lại kiểm tra, bệnh đã ở giai đoạn cuối.

NSND Hoàng Tuấn sinh năm 1956 tại Hà Nội. Từ nhỏ, ông đã thuộc làu từng tình tiết, từng nhân vật như Thỏ và Rùa, Con mèo lười, Tí Béo, Cao kều… trong các vở rối. Chính những vở rối này đã âm thầm nhen lên trong ông niềm đam mê đặc biệt đối với bộ môn nghệ thuật này.

Năm 1978, khi tốt nghiệp phổ thông, Hoàng Tuấn đã quyết định theo học lớp đào tạo nghệ sĩ múa rối đầu tiên của Nhà hát Múa rối Trung ương. Lớp học do chuyên gia của Nga dạy, với những tiết mục đã để lại ảnh hưởng sâu sắc tới định hướng nghề nghiệp và công việc của ông sau này như: Hồ Thiên Nga, Kalinka, Đôi bàn tay…

NSND Hoàng Tuấn học cùng thời với các nghệ sĩ: NSƯT Chu Đắc Được, NSƯT Chu Lượng...

Ông đạo diễn nhiều vở nổi tiếng, như: Huyền thoại Tiên Rồng, Câu chuyện tình người, Linh thiêng hai tiếng đồng bào. Sau khi nghỉ hưu, nghệ sĩ vẫn làm đạo diễn hoặc cố vấn nghệ thuật cho nhiều tác phẩm, chương trình nghệ thuật của Nhà hát Múa rối Thăng Long.