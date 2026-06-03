Noo Phước Thịnh nói lý do không mời Chi Pu góp giọng, hé lộ cát-xê đóng MV

Ca sĩ Noo Phước Thịnh vừa ra mắt EP (đĩa mở rộng) Nhấc máy, đánh dấu việc trở lại với sản phẩm âm nhạc sau thời gian dài tập trung cho hoạt động biểu diễn. Lần phát hành EP gần nhất của anh là cách đây 10 năm (2016).

EP gồm 4 bài, trong đó có 3 ca khúc chính là Nhấc máy, Cuộc gọi cuối (kết hợp cùng 52Hz), Gọi cho anh với màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác nhau. Không chỉ được đầu tư về âm nhạc, cả 3 ca khúc đều được Noo Phước Thịnh đầu tư thực hiện MV và kết nối với nhau thành một câu chuyện xuyên suốt.

Một trong những bất ngờ lớn nhất là sự góp mặt của Chi Pu với vai trò nữ chính xuyên suốt cả 3 MV, đảm nhận tuyến nhân vật kết nối toàn bộ câu chuyện. Đây là lần hiếm hoi nữ nghệ sĩ nhận lời tham gia đóng MV cho ca sĩ khác.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh trở lại với hình ảnh trẻ trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Noo Phước Thịnh tiết lộ, Chi Pu tham gia dự án lần này hoàn toàn không nhận cát-xê. Trước đây, hai nghệ sĩ từng đóng quảng cáo chung. Chi Pu thừa nhận, Noo Phước Thịnh là thần tượng âm nhạc của cô nên khi nhận được lời mời từ nam ca sĩ, dù lịch trình bận rộn cô vẫn sắp xếp tham gia cùng anh.

Chi Pu cũng tiết lộ, cô nhận được lời hứa của Noo Phước Thịnh rằng anh sẽ có mặt trong bất cứ dự án nào mà nữ ca sĩ cần. Khi được hỏi vì sao không mời Chi Pu góp giọng, Noo Phước Thịnh nói vui "không đủ tiền".

Thông điệp xuyên suốt của 3 MV là tâm lý quen thuộc của những người từng yêu, từng chờ đợi, từng tiếc nuối và từng muốn kết nối lại với một ai đó. Toàn bộ dự án được thực hiện trong khoảng 1 năm, từ những bản demo đầu tiên cho đến các cảnh quay cuối cùng.

Với Noo Phước Thịnh, đây là một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy hứng khởi khi mang đến cho anh những trải nghiệm sáng tạo mới mẻ dù đã hoạt động gần hai thập kỷ trong lĩnh vực âm nhạc.

Chi Pu khoe nhan sắc gợi cảm trong MV (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ẩn số thú vị khác của EP chính là sự góp mặt của 52Hz trong ca khúc Cuộc gọi cuối, thể hiện sự giao thoa giữa hai thế hệ nghệ sĩ với hai chất liệu âm nhạc riêng biệt. Đó là chất giọng nội lực và giàu trải nghiệm của Noo Phước Thịnh hòa quyện cùng màu sắc trẻ trung, tự sự của 52Hz, tạo nên một cuộc đối thoại cảm xúc giữa hai thế hệ nghệ sĩ.