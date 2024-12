Noo Phước Thịnh cùng dàn "anh trai" diễn cực cháy, khâu tổ chức còn… "sạn

Người hâm mộ háo hức xếp hàng dài, "phe vé" hoạt động công khai

18h tối 30/11, khu vực Cung Thể thao Điền kinh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), rực rỡ ánh đèn và chật kín khán giả đến tham dự concert Dốc mộng mơ - Mars in Hanoi.

Trong số đó, chị Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi, Hà Nội) cùng nhóm bạn đã có mặt từ sớm để xếp hàng check-in. Chị chia sẻ: "Tôi đến lúc 17h30 đúng như hướng dẫn, mọi người xếp hàng khá trật tự và không có cảnh chen chúc. Tuy nhiên, khu vực soát vé hơi thiếu bảng chỉ dẫn rõ ràng. Tôi phải hỏi vài người mới biết mình cần đứng ở đâu".

18h30, khi dòng người tiếp tục nối dài vào cổng, nhiều "phe vé" (người bán vé chợ đen) công khai rao bán vé với mức giá thấp bất ngờ ngay bên ngoài khu vực soát vé.

Không chỉ "chào mời" ở ngoài đường, "phe vé" còn tìm khách ngay bên trong sân soát vé.

Nguyễn Ngọc Vy (24 tuổi, Hà Nội) cho biết, bản thân đã chi 2,2 triệu đồng để mua vé từ website chính thức. Khi đến nơi, chị được "phe vé" chào mời mua cùng hạng vé với giá 600.000 đồng. Thậm chí, gần sát giờ diễn, có người chỉ mua với giá 200.000 đồng.

Dù khá ngạc nhiên trước tình trạng này, Ngọc Vy không quá bức xúc mà chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: "Do sát giờ nên giá mới rẻ như vậy, cũng hơi tiếc nhưng điều quan trọng nhất với tôi là được tận hưởng đêm nhạc. Tôi hy vọng lần sau Ban tổ chức có biện pháp kiểm soát tốt hơn để tránh tình trạng này".

Đi theo dòng người xếp hàng chờ check-in, chị Lê Phương Linh (36 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cảm xúc háo hức của mình: "Tôi đã đợi đêm nhạc này từ lâu. Không khí ngoài này rất vui, ai cũng hào hứng và sẵn sàng "cháy" hết mình với thần tượng".

Dù không có hướng dẫn rõ ràng từ Ban tổ chức chương trình về việc xếp hàng theo hạng vé, chị Linh và nhóm bạn vẫn thoải mái hòa vào dòng người. "Cứ đi theo dòng người thôi, dù hơi lộn xộn một chút nhưng nhìn chung không có gì quá bất tiện. Quan trọng nhất là mình được trải nghiệm một đêm nhạc đáng nhớ", chị Linh chia sẻ thêm.

"Hầu hết mọi người hỏi nhau, không biết mình xếp… đúng hàng không, nhưng đều hào hứng vì sắp được gặp thần tượng" chị Linh (áo trắng) bộc bạch.

Đêm nhạc còn thu hút sự chú ý của nhiều KOC (người có sức ảnh hưởng) và người nổi tiếng trong giới trẻ. Mai Hoa, Trần Hải Sơn (Sơn Luu), David Vinh - các KOC quen thuộc đến từ Schannel đều có mặt tại sự kiện và không giấu được sự phấn khích.

Cũng xếp hàng soát vé như mọi khán giả, Mai Hoa chia sẻ với thái độ tích cực: "Chương trình có các bạn nhân viên và tình nguyện viên hỗ trợ hướng dẫn, nhưng có lẽ do số lượng khán giả quá đông nên không thể chỉ dẫn tận tình cho tất cả".

Dòng người nối dài xếp hàng vào cổng soát vé.

Dàn "anh trai" hội ngộ khiến khán giả… đứng ngồi không yên

Khoảng 20h, ánh đèn sân khấu bật sáng, tiếng reo hò từ hơn 8.000 khán giả hòa cùng tiếng nhạc dồn dập. Đêm nhạc bắt đầu với không khí cuồng nhiệt ngay từ những phút đầu tiên khi Hoàng Rapper xuất hiện, đồng hành cùng nhóm vũ công đeo mặt nạ bí ẩn.

Không để sự phấn khích lắng xuống, Phạm Anh Duy nhẹ nhàng đưa khán giả vào một không gian khác với những ca khúc đậm chất trữ tình như Đón bình minh và Phố thị.

Giọng hát trầm ấm, giàu cảm xúc của anh nhanh chóng chiếm trọn trái tim người nghe. Nhiều khán giả lặng người theo từng câu hát, ánh đèn flash từ những chiếc điện thoại được giơ cao tạo nên một khoảnh khắc lung linh khó quên.

Phạm Anh Duy đưa khán giả vào một không gian khác với những ca khúc đậm chất trữ tình.

Sau đó, Anh Quân A.P tiếp nối với một loạt bản hit quen thuộc như Lời xin lỗi vụng về và You are my crush. Sự gần gũi và chân thành trong giọng hát của nam ca sĩ khiến không gian như lắng đọng nhưng lại ấm áp đến lạ.

Anh Quân A.P không chỉ chinh phục khán giả bằng âm nhạc mà còn bằng cách giao lưu thân thiện, nhận về những tràng pháo tay không ngớt sau mỗi tiết mục.

Đêm nhạc càng trở nên sôi động hơn khi Quang Hùng MasterD xuất hiện, nam ca sĩ mang đến một màu sắc hoàn toàn khác biệt với loạt ca khúc bùng nổ như Catch me if you can và Thủy triều.

Giai điệu mạnh mẽ và phong cách biểu diễn cuốn hút của anh khiến cả khán đài như đứng dậy, những người hâm mộ hòa mình vào từng nhịp nhảy, làm sân khấu trở thành "đại tiệc âm nhạc" thực thụ.

"Anh trai say hi" Quang Hùng Master D (trái) và Quân A.P nhảy cực sung trên sân khấu.

Kết thúc nửa đầu chương trình với loạt màn trình diễn mãn nhãn, khán giả không ngừng cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động. Tuy nhiên, giữa chương trình, Ban tổ chức bất ngờ bổ sung thêm hai hàng ghế ở khu vực trung tâm khán đài, gây nhiều luồng ý kiến trái chiều trong khán giả.

Chị Nguyễn Minh Trang (38 tuổi, Hải Dương) không giấu được sự bức xúc và cho biết đây là sự thiếu tôn trọng khán giả, đặc biệt là những người bỏ nhiều tiền mua vé khu vực ưu tiên.

"Tôi mua vé gần khu vực sân khấu và lối đi bởi các nghệ sĩ có thể đi xuống giao lưu. Vậy mà bây giờ, Ban tổ chức lại kê thêm hai hàng ghế không có trong kế hoạch ban đầu. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn mà còn làm mất đi cơ hội tương tác với thần tượng mà tôi mong chờ", chị Minh Trang thẳng thắn.

Dù gây ra chút tranh cãi, không khí chương trình nhanh chóng được kéo lại khi các ca sĩ tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu. Bùi Công Nam mở màn phần 2 với phong thái trẻ trung.

Ánh đèn sân khấu chợt dịu lại, mang đến một khoảng lặng đầy chờ đợi. Đúng lúc đó, tiếng nhạc dồn dập vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của dàn Anh trai vượt ngàn chông gai - những gương mặt tiếp tục giữ lửa cho đêm diễn bằng phong cách và âm nhạc đa sắc màu.

Mở đầu là Bùi Công Nam, mang theo sự trẻ trung và vui tươi qua những ca khúc như Chúa tể và Nhớ mãi chuyện đó này. Phần trình diễn thêm phần bùng nổ khi anh bất ngờ kết hợp với Binz trong bản song ca Dẫu có lỗi lầm, khiến cả khán đài nhún nhảy theo từng nhịp điệu.

Binz và dàn vũ công trên sân khấu.

Không để khán giả có thời gian nghỉ ngơi, Binz tiếp tục khuấy động sân khấu với loạt hit đình đám như OK và Big city boy. Phong cách trình diễn phóng khoáng cùng thần thái làm chủ sân khấu của anh khiến hàng ngàn cánh tay không ngừng vẫy cao, hòa cùng những câu rap đậm chất "ngông" đặc trưng.

Cao trào tiếp tục đẩy lên khi Soobin Hoàng Sơn xuất hiện. Nam ca sĩ mở đầu bằng giai điệu đầy mơ màng của Beautiful Monsters, sau đó đưa khán giả vào hành trình cảm xúc qua các ca khúc như Giá như và Blackjack.

Kết thúc chương trình là phần trình diễn của ca sĩ Noo Phước Thịnh - "anh trai" đặc biệt của chương trình, anh khép lại đêm nhạc bằng những ca khúc quen thuộc như Chạm khẽ tim anh một chút thôi và Wanna stay in love. Khi bản remix See you again vang lên, cả khán đài rực sáng bởi ánh đèn flash từ hàng ngàn khán giả, khép lại một đêm nhạc giàu cảm xúc, để lại dư âm khó quên trong lòng người hâm mộ.

Noo Phước Thịnh vừa xuất hiện trên sân khấu đã nhận được cổ vũ nồng nhiệt từ các bạn trẻ.

Khán giả Lê Ý Lan (21 tuổi, Hà Nội) cho biết mình đã chuẩn bị 8 tiếng trang điểm và chọn quần áo để tới xem thần tượng của mình biểu diễn. "Tôi rất hâm mộ anh Noo Phước Thịnh và vô cùng háo hức vì được nhìn thấy anh Noo ngoài đời", chị Ý Lan nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về khâu tổ chức, Ý Lan thẳng thắn cho biết: "Chương trình có vài lỗi nhỏ trong khâu xếp hàng soát vé và kê thêm hàng ghế, nhưng không quá nghiêm trọng, âm nhạc vẫn là yếu tố ưu tiên".

"Các tiết mục trong đêm nhạc quá "cháy", khiến tôi và các khán giả xung quanh không thể ngồi yên", Ý Lan cho biết.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam