5 điểm gửi xe miễn phí xem concert "Muôn sắc Việt Nam"

Để phục vụ người dân đến thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam tối nay (24/11), các điểm trông giữ phương tiện miễn phí được bố trí tại nhiều khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình.

5 điểm gửi xe miễn phí phục vụ khán giả concert "Muôn sắc Việt Nam" (Ảnh: Ban tổ chức).

Cụ thể, khán giả có thể gửi xe tại mặt bằng khu vực Trường đua F1 (đường Lê Quang Đạo); khuôn viên Công viên Mễ Trì (đường Châu Văn Liêm, đối diện Bệnh viện Hồng Ngọc); khuôn viên Trường THCS Từ Liêm 3 (đường Lê Quang Đạo, đối diện Cung Hữu nghị Việt - Trung).

Hai địa điểm còn lại là khu vực đường Trần Hữu Dực (đối diện nhà hàng Vạn Hoa) và khuôn viên Cung Điền kinh Hà Nội (đường Trần Hữu Dực).

Tuyến đường cấm, hạn chế xe cộ phục vụ concert "Muôn sắc Việt Nam"

Công an TP Hà Nội thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra concert.

Nhiều tuyến đường Hà Nội hạn chế phương tiện từ 17h phục vụ concert "Muôn sắc Việt Nam" (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo đó, từ 17h đến 24h ngày 24/11, thành phố tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên và ô tô chở khách từ 9 chỗ trở lên hoạt động trên một số tuyến đường. Các phương tiện khác cũng bị hạn chế lưu thông tại khu vực này.

Các tuyến đường thuộc diện tạm cấm, hạn chế gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo) và Trịnh Văn Bô.

Một số phương tiện được phép lưu thông theo quy định, gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác.

Trong thời gian tổ chức phân luồng, các phương tiện từ hướng quốc lộ 32 đi đại lộ Thăng Long được hướng dẫn di chuyển qua tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai III trên cao và ngược lại, nhằm tránh khu vực tạm cấm, hạn chế.

Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn lộ trình, sắp xếp thời gian di chuyển và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đến khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Lưu ý khán giả đi xem concert "Muôn sắc Việt Nam"

Concert “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20h ngày 24/11 với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và bắn pháo hoa 17 phút (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ban tổ chức khuyến cáo khán giả đến sân sớm, lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi sơ đồ chỉ dẫn và vào đúng cổng, khu vực khán đài ghi trên vé. Người tham dự cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tình nguyện viên để việc di chuyển, kiểm soát vé diễn ra thuận lợi.

Do chương trình tổ chức ngoài trời vào buổi tối, khán giả nên mặc đủ ấm. Tại khu vực check-in, ban tổ chức phát áo mưa và gậy ánh sáng (lightstick). Người tham dự cần nhận các vật phẩm này trước khi vào sân.

Ban tổ chức cũng khuyến khích khán giả mặc áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc trang phục có họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, phù hợp với điều kiện thời tiết.

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam” diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, là hoạt động nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Công tác chuẩn bị concert "Muôn sắc Việt Nam" hoàn tất

Sáng 24/11, các lực lượng phục vụ chương trình Muôn sắc Việt Nam đã có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường.

Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội huy động lực lượng cảnh sát cơ động đặc hiệu, sử dụng chó nghiệp vụ rà soát bom mìn, chất nổ và kiểm tra các khu vực được phân công. Công tác tuần tra, kiểm soát được duy trì trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh, vệ sinh cho concert "Muôn sắc Việt Nam" đã hoàn tất (Ảnh: Ban tổ chức).

Lực lượng bảo vệ cũng được bố trí tại các cổng ra vào và bên trong sân vận động. Nhiệm vụ chính là kiểm soát vé, ngăn người không có vé vào khu vực tổ chức, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công tác vệ sinh môi trường được triển khai tại khu vực sân vận động và các hạng mục phụ trợ. Đội vệ sinh bố trí nhân sự làm việc theo 3 ca linh hoạt, riêng ngày 24/11 kéo dài thời gian đến 24h để phục vụ cả việc thu dọn sau chương trình.