“Những bông hoa nhỏ - Vườn tween”: Lớp học trải nghiệm cho trẻ trên VTV3

Lớp học khác biệt giữa thời đại ồn ào

Khi nhiều phụ huynh lo ngại con trẻ dành phần lớn thời gian cho màn hình, “Vườn tween” xuất hiện như một làn gió khác biệt. Chương trình không dạy, không giảng giải mà chọn cách khơi gợi để trẻ tự tìm câu trả lời qua hành động, cảm xúc và sự sẻ chia.

Mỗi ngày, “Vườn tween” mở ra một thế giới học tập mới mẻ. Thứ hai là Góc sáng tạo, nơi các em được thỏa sức thể hiện khả năng hội họa, mắt nhìn nghệ thuật qua các hoạt động trang trí túi vải, tái chế đồ cũ và học cách bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh.

Thứ ba, khán giả lại được đến với TweenTalk, nơi các bạn nhỏ thảo luận về những chủ đề đời thường bằng góc nhìn riêng. Cứ thế, mỗi tập phát sóng là một mảnh ghép khác nhau của hành trình khám phá bản thân.

Poster chương trình "Những bông hoa nhỏ - Vườn tween" (Ảnh: VTV).

Tại TweenTalk, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại gợi lên rất nhiều suy nghĩ của "các tween": "Nếu bạn là hiệu trưởng, bạn sẽ làm gì?", có bạn hào hứng muốn xây thêm sân chơi, kéo dài giờ ra chơi, có bạn lại mong cải thiện bữa ăn trưa.

Và rồi một câu trả lời khiến cả ê-kíp bất ngờ: “Một giáo viên trước khi dạy được học sinh thì họ phải yêu học sinh, bởi thái độ hơn trình độ”. Những câu nói mộc mạc nhưng sâu sắc ấy cho thấy tư duy và cảm xúc của trẻ có thể vượt xa kỳ vọng nếu được lắng nghe đúng cách.

Học bằng trải nghiệm - con đường để trẻ tự hiểu mình

“Vườn tween” không chỉ là chương trình giải trí, mà là mô hình giáo dục trải nghiệm. Mỗi tập phát sóng được xây dựng dựa trên bốn năng lực cốt lõi mà “thế hệ tween” cần có trong thế kỷ 21: tư duy phản biện, sáng tạo, hợp tác và cảm xúc xã hội.

Những hoạt động quen thuộc như nấu ăn, trồng cây, làm thí nghiệm khoa học hay thử thách âm nhạc và vũ điệu được thể hiện bằng ngôn ngữ và cá tính riêng của “tuổi tween”, nơi mỗi bạn nhỏ là một sắc màu khác biệt.

Hình ảnh tư liệu từ chuyên mục Góc sáng tạo - Chương trình Những bông hoa nhỏ - Vườn tween (Ảnh: VTV).

Trong tập Thử thách nấu ăn, “các tween” được giao một ngân sách giới hạn và phải tự tay đi chợ, chọn nguyên liệu, tính toán chi tiêu để chuẩn bị một bữa ăn đủ chất mà vẫn tiết kiệm. Những phút đắn đo nên mua rau hay mua trứng, nên chọn món dễ làm hay món đẹp mắt hơn khiến thử thách trở nên sôi nổi nhưng cũng đầy suy ngẫm.

Đằng sau niềm vui vào bếp là bài học giản dị mà sâu sắc, những kỹ năng sống quan trọng mà không cuốn sách giáo khoa nào dạy trọn vẹn được về cách tự lập, biết tính toán chi tiêu và trân trọng từng bữa ăn do chính mình làm ra.

Hình ảnh tư liệu từ chuyên mục Khám phá khoa học - Chương trình Những bông hoa nhỏ - Vườn tween (Ảnh: VTV).

Bà Nhật Hoa, Phó trưởng ban Chuyên đề Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi mong ‘Vườn tween’ trở thành điểm hẹn tích cực sau giờ học - nơi trẻ được vui, được học và được làm điều tử tế. Đây không chỉ là một chương trình truyền hình, mà là hành trình gieo hạt giống nhân cách để mỗi ‘tween Việt’ lớn lên bằng sự tự tin, lòng tử tế và nhân cách đẹp”.

Truyền hình vẫn có thể chạm vào trái tim trẻ em nếu được làm bằng sự tử tế

Trong bối cảnh nhiều phụ huynh e ngại khi con tiếp xúc với nhiều nội dung số, “Vườn tween” chứng minh rằng truyền hình vẫn có thể trở thành người bạn đồng hành của tuổi thơ nếu được làm bằng trái tim và sự thấu hiểu.

Song song với sóng truyền hình, chương trình còn mở rộng trên nền tảng số như YouTube, TikTok, VTV Digital cùng loạt hoạt động cộng đồng: minigame, thử thách #TrueChallenge, school tour tại các trường học trên toàn quốc. Những hoạt động này biến tinh thần “chơi mà học, học để sống tốt hơn” thành phong trào sống tử tế, nơi mỗi gia đình, lớp học có thể cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực.

Nếu VTV kiến tạo môi trường giáo dục cảm xúc qua truyền hình, thì TH true MILK - đơn vị đồng hành cùng dự án - lại mang đến dinh dưỡng thể chất và tinh thần cho trẻ.

Lễ ra mắt chương trình hợp tác giữa VTV và Tập đoàn TH (Ảnh: VTV).

Những hành động nhỏ nhưng gieo mầm hạnh phúc lớn, đó là điều mà “Vườn tween” gửi gắm trong từng tập phát sóng. Nhờ vậy, chương trình đã chạm tới trái tim không chỉ của trẻ nhỏ, mà cả những người lớn từng là “bông hoa nhỏ” năm nào.