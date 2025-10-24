"Những bông hoa nhỏ" trở lại trên VTV với diện mạo mới

Chiều 24/10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) công bố hệ chương trình về giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng và thiếu nhi, gồm: Vì tầm vóc Việt, Dinh dưỡng cho người Việt và Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween.

Từng là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả, chương trình Những bông hoa nhỏ giờ đây trở lại với diện mạo mới.

Trước đây, chương trình chủ yếu mang đến những ca khúc thiếu nhi, trò chơi nhẹ nhàng, câu chuyện tuổi thơ thân quen. Trong lần trở lại này, Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween giữ lại tinh thần ấy nhưng được làm mới theo cách kể chuyện hiện đại, sinh động, phù hợp với thế hệ sinh ra trong kỷ nguyên số.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh: “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween không chỉ là một chương trình mới, mà là một chương tiếp nối tinh thần đẹp đẽ của truyền hình Việt Nam, nơi các em nhỏ được lớn lên trong niềm vui, sự tử tế và tình yêu thương.

Trong quá trình đổi mới, chúng tôi không chỉ hướng về tương lai mà còn trân trọng những giá trị của quá khứ, hồi sinh những chương trình từng gieo mầm nhân ái, tri thức và niềm vui sống”.

Với độ dài 5 phút mỗi tập, Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween được thiết kế sinh động, cô đọng, mang đến những thử thách gần gũi, gắn với bảy năng lực sống thiết yếu của trẻ em thế kỷ 21 như sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện, thể chất, cảm xúc, thẩm mỹ và kỹ năng sống.

Chương trình được sản xuất theo dạng thực tế, không kịch bản sẵn, giúp trẻ trải nghiệm các tình huống đời thường một cách tự nhiên. Ngoài trẻ em là nhân vật chính, còn có khách mời, KOLs (người có sức ảnh hưởng) và chuyên gia đồng hành, tạo không khí tương tác vui tươi, gần gũi và đầy năng lượng tích cực.

"Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" sẽ phát sóng lúc 18h50 hằng ngày trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 3/11 (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween, chương trình Vì tầm vóc Việt, phát sóng hàng ngày lúc 18h25 trên VTV1, tập trung nâng cao thể lực và trí lực cho trẻ thông qua các nội dung về dinh dưỡng, vận động, sức khỏe học đường và giáo dục nhân cách.

Trong khi đó, Dinh dưỡng cho người Việt, phát sóng lúc 13h thứ 7 hàng tuần trên VTV1, đồng hành cùng khán giả trong hành trình “Ăn đúng - Uống đúng - Sống khỏe mạnh”, cung cấp kiến thức dinh dưỡng khoa học, gần gũi và dễ áp dụng.