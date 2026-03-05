Nhóm Saigon Ladies Singers trở lại sau gần 10 năm

Nhóm Saigon Ladies Singers được thành lập năm 2015 bởi những nữ ca sĩ hoạt động sôi nổi tại TPHCM như NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Thanh Nga, Thu Hường, Hoàng Kim... Sau khi ra mắt, nhóm nhanh chóng định hình cá tính nghệ thuật, phong cách biểu diễn tinh tế nhưng giàu nội lực, với đa dạng thể loại trải dài từ opera, nhạc kịch, ca khúc, dân ca Việt Nam đến jazz.

Năm 2016, nhóm ghi dấu ấn tại cuộc thi Hợp xướng Quốc tế Bohol ở Philippines với Huy chương vàng hạng mục Adult equal voice cùng giải Đặc biệt về trình diễn. Trong nước, Saigon Ladies Singers cũng tham gia biểu diễn trong nhiều buổi hòa nhạc lớn cũng như những sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế.

Đêm nhạc When women love diễn ra vào 20h ngày 6/3 tại phòng Hòa nhạc, Nhạc viện TPHCM, đánh dấu sự trở lại của nhóm Saigon Ladies Singers sau quãng thời gian dài các thành viên theo đuổi hành trình cá nhân.

Từ trái sang: NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Lý Hoàng Kim, Thanh Nga, Ngọc Tuyền (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hơn 10 năm qua, nhóm có nhiều thay đổi về thành viên, có người vẫn tiếp tục với đam mê, có người chọn lui về giảng dạy, có người định cư ở nước ngoài... Ca sĩ Ngọc Tuyền, thành viên của Saigon Ladies Singers, hiện là Phó trưởng khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TPHCM. Chị cho biết, khi lui về với công tác giảng dạy, chị tận hưởng niềm vui lặng thầm, nhìn học trò tỏa sáng.

Và cũng như các thành viên còn lại, chị vẫn mong có một ngày nhóm được tái hợp, được hát cùng nhau. Họ mong muốn dùng tiếng hát để kể lại hành trình yêu thương của người phụ nữ sau đủ thăng trầm cuộc sống qua các tác phẩm nổi bật như Carmen, The Phantom of The Opera, Don Giovanni...

Ngoài các giọng hát đến từ nhóm Saigon Ladies Singers, chương trình còn có sự góp mặt của hai khách mời đặc biệt - nghệ sĩ opera Đào Mác và nghệ sĩ nhạc kịch Jay Thiện Nguyễn - hứa hẹn tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc giữa opera cổ điển, nhạc kịch đương đại và âm nhạc Việt Nam.