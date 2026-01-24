Nhóm Fbboiz tái hợp với 3 thành viên, Hoàng Tôn tiết lộ lý do

Fbboiz là một trong những nhóm nhạc Rap - Hip hop đình đám của làng nhạc Việt, gắn liền với thanh xuân của nhiều khán giả. Trải qua các giai đoạn phát triển với nhiều thành viên đến rồi đi, hiện tại nhóm giữ đội hình chính thức gồm: Hoàng Tôn, Phúc Bồ và JC Hưng.

Hoàng Tôn cho biết, sau quãng thời gian dài hoạt động độc lập, mỗi người đều có không gian để đối diện với bản thân, nhận diện rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu và giá trị cốt lõi trong sáng tạo. Khi quay trở lại làm việc cùng nhau, nhóm không còn đặt cái tôi cá nhân lên trước, mà ưu tiên tìm kiếm mạch cảm xúc chung.

Nếu trước đây, hoạt động nhóm thường gắn với cường độ cao và những khác biệt cá nhân khó tránh, thì ở giai đoạn hiện tại, mọi thứ diễn ra với nhịp độ chậm rãi hơn, nhưng chắc chắn hơn.

Sự thay đổi này xuất phát từ cách các thành viên nhìn nhận lại vai trò của tập thể trong hành trình nghề nghiệp của chính mình, không còn là các chàng trai “bốc đồng” của ngày xưa mà đã trở thành 3 người đàn ông vững vàng.

Nhóm Fbboiz duy trì 3 thành viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, Fbboiz bất ngờ tái xuất với album Trở lại gồm 8 ca khúc được xây dựng theo tinh thần RnB làm chủ đạo. Các thành viên cho biết, đây không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là cột mốc khẳng định cho hành trình tái hợp.

Album là kết quả của nhiều cuộc trao đổi, lắng nghe và điều chỉnh liên tục để có phiên bản tốt nhất. Khi tìm được tiếng nói chung, mọi quyết định từ hòa âm, phối khí đến cách xử lý cảm xúc đều trở nên rõ ràng hơn. Chính sự đồng thuận này đã giúp quá trình sản xuất album diễn ra suôn sẻ, ít va chạm.

Với Fbboiz, Trở lại không chỉ đơn thuần là tên album, mà là cách nhóm nhìn lại hành trình đã qua và xác lập vị trí của mình ở hiện tại. Sau gần 15 năm, khái niệm “trở lại” không còn mang nghĩa quay về điểm xuất phát, mà là tiếp tục đi tiếp từ một nền tảng vững vàng hơn, với tâm thế khác và mục tiêu rõ ràng hơn.

Phúc Bồ chia sẻ: "Sau một quãng thời gian dài hoạt động solo, mỗi khi bước xuống sân khấu sau những đêm diễn đông khán giả, tôi thường tự hỏi vì sao cảm xúc của mình vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Bài diễn có thể đã hoàn chỉnh, tiếng reo hò vẫn vang lên, nhưng có điều gì đó còn thiếu. Cảm giác ấy theo tôi suốt nhiều năm.

Và đến khi các thành viên Fbboiz có cơ hội đứng chung trên sân khấu một lần nữa, tôi mới nhận ra đó chính là cảm xúc mà mình đã tìm kiếm từ rất lâu. Thời điểm này đến một cách tự nhiên, khi tất cả đều đủ trải nghiệm và đủ sẵn sàng để trở về với nhau".