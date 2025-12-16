Nhóm DTAP được vinh danh nhờ dự án âm nhạc quảng bá hình ảnh Việt Nam

Thời gian qua, album Made in Vietnam giúp nhóm DTAP nhận được sự quan tâm rộng rãi từ công chúng. Dự án gồm 16 sáng tác, được xây dựng như những lát cắt phản ánh cảnh quan, lịch sử, tinh thần và con người Việt Nam, thông qua cách tiếp cận âm nhạc mang hơi hướng đương đại.

Dự án quy tụ 25 giọng hát thuộc nhiều thế hệ nghệ sĩ, được ra mắt vào tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Nhóm DTAP gây chú ý khi phát hành album đầu tay "Made in Vietnam" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi phát hành, các ca khúc trong album nhanh chóng được lan tỏa trên nhiều nền tảng, tiếp cận nhiều nhóm khán giả trong và ngoài nước. Một số tác phẩm trong album được lựa chọn trình diễn tại các sự kiện quy mô lớn, mang tính chất chính luận - văn hóa.

Mới đây, album Made in Vietnam và dự án Hành trình tự hào Việt Nam của DTAP được vinh danh tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI năm 2025, ở hạng mục Sản phẩm số đa phương tiện.

Giải thưởng do Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Theo ban tổ chức, các sản phẩm của DTAP được đánh giá cao về tư duy đổi mới và cách tiếp cận sáng tạo, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Ban tổ chức cho rằng album Made in Vietnam với các sáng tác dựa trên chất liệu dân gian đương đại đã góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam, kết nối văn hóa trong bối cảnh giao lưu quốc tế, đồng thời khai thác bản sắc truyền thống bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại.

Bên cạnh các sân khấu biểu diễn và kênh truyền thông đại chúng, nhiều ca khúc trong album cũng dần xuất hiện trong môi trường học đường.

DTAP được vinh danh tại Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI, ở hạng mục Sản phẩm số đa phương tiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Các tác phẩm như Made in Vietnam, Nhà tôi có treo một lá cờ, Hò vươn mình, Nam Quốc Sơn Hà hay Bài ca tôm cá được học sinh, sinh viên lựa chọn biểu diễn trong các dịp lễ, chương trình văn nghệ tại trường học.

Một số MV như Made in Vietnam và Nhà tôi có treo một lá cờ thu hút sự chú ý của khán giả trong nước, đồng thời nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng khán giả quốc tế và kiều bào.

Thông qua việc đồng hành cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi tại cuộc thi Sing! Asia, DTAP tiếp tục theo đuổi hướng kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, qua đó giới thiệu các yếu tố văn hóa Việt Nam trong không gian giao lưu nghệ thuật đa quốc gia.

Trước khi được vinh danh tại Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại, DTAP cũng nhận bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhờ tham gia chiến dịch Tự hào Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.