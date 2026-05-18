Nhiều gương mặt trẻ thử vai anh hùng Võ Thị Sáu trong phim "Đất đỏ"

Trong hai ngày 17 và 18/5, đoàn phim điện ảnh Đất đỏ đã tổ chức thử vai để tìm ra gương mặt phù hợp hóa thân thành anh hùng Võ Thị Sáu cùng các nhân vật khác theo kịch bản. Nhà sản xuất tiết lộ, đã có hơn 1.100 hồ sơ đăng ký được gửi về.

Có mặt từ sớm, Lâm Thanh Mỹ, Đình Khang, Hạo Khang, Huỳnh Thanh Trực, Khazsak... diện trang phục giản dị, để mặt mộc, tạo cho mình diện mạo phù hợp với nội dung phim.

Lâm Thanh Mỹ chia sẻ ngay khi đọc những thông tin đầu tiên về dự án, cô cảm thấy rất hào hứng. Từng hợp tác với đạo diễn Lê Văn Kiệt và nhà sản xuất Hoàng Quân, nữ diễn viên hy vọng có cơ hội góp mặt trong bộ phim lần này.

"Sao nhí" Ngân Chi cũng gây chú ý khi tìm kiếm bước ngoặt trưởng thành bằng một vai diễn trong phim.

Lâm Thanh Mỹ tại buổi thử vai phim "Đất đỏ" (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhà sản xuất Hoàng Quân cho rằng nữ chính Võ Thị Sáu là vai diễn đầy áp lực với bất kỳ diễn viên nào. Đây có thể là vai diễn để đời, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến quãng đường hoạt động nghệ thuật sau này nếu diễn viên thể hiện không tốt.

“Chúng tôi mong tìm được một diễn viên phù hợp năng lượng, độ tuổi, sự quyết liệt, trong sáng, hơn là một ngôi sao phòng vé. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi loại trừ các gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Hợp vai là yếu tố được ưu tiên nhất”, nhà sản xuất chia sẻ.

Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng xúc động cho biết Đất đỏ được anh và đạo diễn Lê Văn Kiệt phát triển trong 7 năm qua. Với tâm niệm phải tôn trọng lịch sử, ê-kíp nhận định đây là dự án có độ thử thách gấp nhiều lần so với các phim điện ảnh thương mại thông thường. “Chúng tôi đặt tiêu chí làm nên tác phẩm đong đầy lòng tự hào dân tộc và chạm đến cảm xúc của khán giả Gen Z”, nhà sản xuất chia sẻ.

Diễn viên Kiều Trinh đưa con đi thử vai trong phim "Đất đỏ" (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo tiết lộ của nhà sản xuất, Đất đỏ sẽ thiên về tính chất kịch tính, hành động - những thế mạnh của đạo diễn Lê Văn Kiệt - đồng thời tạo nên sự mới mẻ so với hai bản phim Người con gái đất đỏ và Như một huyền thoại nổi tiếng cách đây 30 năm.

Bên cạnh nữ chính Võ Thị Sáu, phim còn dành thời lượng nhất định để khai thác các đồng đội và gia đình của cô Sáu. Đây là điểm khác biệt của phim so với các phiên bản trước đây.

Đặc biệt, NSND Thanh Thúy - người từng hóa thân thành anh hùng Võ Thị Sáu trong phim Người con gái đất đỏ năm 1994 - cũng đồng hành cùng dự án, nhưng vai trò của chị tạm thời được giữ bí mật. Ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu từng được NSND Thanh Thúy thể hiện ở bộ phim năm xưa cũng sẽ được sử dụng ở dự án lần này.

Phim dự kiến bấm máy vào quý 3 năm nay và ra mắt năm 2027, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952-2027).