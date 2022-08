Nhiếp ảnh gia kể chuyện thời trẻ ít biết của Lý Hùng, Diễm Hương, Mộng Vân

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn tiết lộ hậu trường những bộ ảnh và chuyện ít biết về dàn mỹ nhân đình đám thập niên 90

(Dân trí) - Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn, người đứng sau nhiều bộ ảnh "huyền thoại" của các mỹ nhân thập niên 90, tiết lộ với Dân trí những câu chuyện thú vị về Diễm Hương, Mộng Vân, Lý Hùng… thời trẻ.

Thế hệ tài tử, giai nhân của màn ảnh Việt thập niên 90 vẫn luôn ghi dấu mạnh mẽ trong ký ức của khán giả. Nhắc đến thời vàng son này, không thể thiếu những bộ ảnh lịch từng gắn liền với các biểu tượng sắc đẹp đình đám.

Trong đó, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn được xem là một mảnh ghép đặc biệt. Anh không chỉ là người đứng sau những bức ảnh chân dung nổi tiếng, mà còn là bạn học và là người đã trải qua thời thanh xuân cùng nhiều diễn viên đình đám thập niên 90.

PV Dân trí đã có dịp "ôn lại kỷ niệm xưa" cùng nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn với nhiều câu chuyện thú vị lần đầu được hé lộ về một thế hệ giai nhân, tài tử đình đám một thời.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Toàn mỹ nhân sắc nước hương trời, say chứ sao không say!"

Tại buổi họp lớp cựu sinh viên khóa 1 của trường Đại học Điện ảnh Việt Nam tại TPHCM (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM) diễn ra ở nhà diễn viên Lý Hùng hôm 9/8, được biết nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chính là người kết nối diễn viên Diễm Hương với mọi người. Câu chuyện diễn ra như thế nào?

- Các bạn học khóa diễn viên, còn tôi học khóa quay phim năm 1988. Trong thời gian học cùng trường, tôi chơi thân với các bạn lớp diễn viên, hơn cả Lý Hùng nữa (cười). Trước đây, chúng tôi cũng có nhiều dịp gặp nhau nhưng đây gần như là lần đầu tiên mọi người tụ họp đầy đủ như vậy.

Đợt rồi, biết Diễm Hương vừa từ nước ngoài về, tôi đã bí mật liên lạc và dẫn cô ấy đến nhà Lý Hùng mà không báo trước cho các bạn biết. Khi gặp nhau, ai cũng bất ngờ và xúc động. Hôm đó, chúng tôi nói chuyện chưa đủ nên cả nhóm mới hẹn nhau thêm một hôm nữa. Giới nghệ sĩ mà, chuyện trên trời dưới đất, kể không biết bao giờ mới hết (cười).

Quay ngược thời gian trở về năm 1988, anh học lớp quay phim rồi lại trở thành nhiếp ảnh gia "ruột" của các diễn viên đình đám thời bấy giờ. Cơ duyên nào dẫn đến lựa chọn này?

- Từ tình bạn của chúng tôi. Khi học năm thứ 2, tôi bắt đầu thân với các bạn lớp diễn viên như Diễm Hương, Mộng Vân, Ngọc Hiệp, Lý Hùng… Bản thân tôi là người thích chụp ảnh. Nhiếp ảnh cũng là một phần mà tôi theo học nên tôi thường cầm máy chụp cho các bạn.

Năm 1989 là thời điểm Lý Hùng và Diễm Hương đóng phim "Phạm Công - Cúc Hoa", được báo chí chú ý. Khi các nhà báo đến phỏng vấn và xin ảnh của Lý Hùng và Diễm Hương thì các bạn nói "có đây, có Tuấn ngay đây", rồi gọi tôi xuống để cho ảnh.

Lúc đó, tôi còn là sinh viên mới 19, 20 tuổi, thấy ảnh mình chụp cho các bạn được đăng báo thì rất phấn khởi.

Vậy là Đoàn Minh Tuấn đã trở thành tay máy "ruột" cho các bạn của mình từ khi còn học đến lúc ra trường?

- Tình bạn của chúng tôi bắt đầu như vậy rồi tiếp diễn đến sau này. Thấy ảnh đẹp, đăng trên báo nhiều, mọi người lại cùng tôi chụp tiếp để báo đăng. Cũng không ai nghĩ ngợi gì nhiều.

Khi chúng tôi ra trường, điện ảnh và báo chí phát triển. Các bạn diễn viên được hãng phim mời đóng, được các nhà xuất bản mời chụp ảnh lịch, cứ thế trở thành ngôi sao. Tôi cũng được biết đến nhiều hơn.

Đương nhiên có rất nhiều nhiếp ảnh gia khác chứ không chỉ riêng tôi. Nhưng tôi nghĩ mình là người gắn bó với các bạn. Chúng tôi đã có những câu chuyện đẹp về tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão.

Anh còn nhớ bộ ảnh đầu tiên được đăng báo là chụp nhân vật nào?

- Đó là bộ ảnh của Ngọc Hiệp. Cô ấy mặc áo dài xanh trên bìa báo Sài Gòn Giải phóng năm 1989. Ngày xưa, Ngọc Hiệp xinh đẹp và nổi tiếng lắm. Cô ấy có nét đẹp rất đặc biệt, rất bụi bặm. Lúc ảnh được đăng, cả tôi và Hiệp đều mừng.

Những năm đầu cầm máy chụp ảnh, kỷ niệm nào khiến Đoàn Minh Tuấn ấn tượng nhất?

- Tôi còn nhớ khi đó, đồ nghề chụp ảnh rất sơ sài, dụng cụ hắt sáng phải tự chế từ giấy bạc gói đồ. Cuối năm 1991, đạo diễn Lê Văn Duy nhờ tôi chụp một bộ hình cho các nhân vật của cuốn sách "Những bông hoa tôi quen", trong đó có chị Diễm My (diễn viên Diễm My - PV).

Thời đó, chị ấy là mỹ nhân nổi tiếng. Tôi chụp cho các bạn nhiều rồi, nhưng khi đến gặp một ngôi sao thuộc thế hệ trước như chị, tôi không khỏi ngại ngùng, lo lắng. Cũng may, chị rất dễ thương. Gặp tôi, chị bảo: "Ơ, Đoàn Minh Tuấn hả? Chị biết em mà, biết em chụp ảnh trên báo", rồi nhanh chóng nhận lời.

Đến hôm chụp, chị có mặt rất đúng giờ và làm việc chuyên nghiệp lắm. Tôi mất khoảng 10 phút đầu bị choáng ngợp, "run lẩy bẩy" trước vẻ đẹp của chị. Chúng tôi chụp hăng say từ sáng đến tối, quên cả ăn trưa. Đến khi tôi nói xong rồi, chị mới đứng lên nói: "Ôi mệt quá" chứ trước đó, chị không hề than thở mà hỗ trợ mọi yêu cầu của tôi cực kỳ chuyên nghiệp.

Có bao giờ anh cảm thấy may mắn khi có duyên gặp gỡ, chụp ảnh cho rất nhiều mỹ nhân đình đám?

- Tôi luôn thấy mình quá may mắn. Nhưng tôi không phải kết bạn với họ để lấy tên tuổi hay kinh doanh gì cả. Thời đó, tôi chỉ là một trong số ít những người chụp ảnh báo chí, ảnh lịch mà không mở tiệm chụp hình.

Với tôi, chụp ảnh vừa là để thỏa sức đam mê, vừa là cơ hội thể hiện tài năng của mình. Tôi là người thích lưu giữ nên sau chừng ấy năm, vẫn lôi ảnh ra ngắm lại. Dịp này tôi cũng muốn gợi lại những ký ức đẹp đẽ của thế hệ trước cùng bạn bè của mình. Khi các bạn được mọi người nhắc đến và trân trọng, thì mình cũng rất vui.

Vậy anh có từng "say nắng" trước các người đẹp?

- Say chứ sao không say (cười). Trước những mỹ nhân sắc nước hương trời hàng đầu Việt Nam thời đó, nói không say là không đúng bởi trước một nhân vật, kể cả là một bà cụ da nhăn nheo, thì người nhiếp ảnh phải thấy được vẻ đẹp của nhân vật đó mới có thể thể hiện được trong tác phẩm của mình. Hơn nữa, tôi còn là bạn của họ, biết khá rõ về nét thú vị của từng người nên không chỉ là cảm xúc trước cái đẹp, mà còn có sự hâm mộ nghề nghiệp, tài năng và tính cách của họ nữa.

Những kỷ niệm không thể quên khi chụp ảnh cho Mộng Vân, Diễm Hương, Việt Trinh...

Đoàn Minh Tuấn và diễn viên Mộng Vân thân thiết với nhau từ lúc nào?

- Mộng Vân bận đi diễn nên ít xuất hiện ở trường hơn các bạn. Bẵng đi một thời gian, lúc đó khoảng năm 1992, tôi gặp lại Vân, choáng ngợp vì cô ấy khác hẳn. Trước đó, Vân đã đẹp rồi nhưng hôm đó còn lộng lẫy, kiêu sa hơn. Vân mang đến ấn tượng về một ngôi sao tràn đầy năng lượng, một vẻ đẹp rất cuốn hút. Hai anh em ríu rít khi gặp lại, rồi thân nhau đến bây giờ gần 3 thập niên rồi.

Ngoài ngoại hình thì tính cách của Mộng Vân có điểm nào khiến anh ấn tượng nhất?

- Mộng Vân trông có vẻ kiêu sa vậy thôi nhưng cô ấy lại rất chu toàn về khoản chăm lo gia đình. Vân là người gốc Huế, rất kỹ tính. Từ chuyện dọn dẹp, bếp núc, vệ sinh nhà cửa, cho đến giáo dục con cái đều rất kỹ lưỡng. Ngay cả tôi là bạn bè lâu năm mà cũng bất ngờ và nể phục về nét tính cách này.

Nhiều lúc tôi cũng hay hỏi Vân kinh nghiệm nuôi con (cười). Các con của Vân đều đã thành đạt, làm việc ở nước ngoài. Cô ấy sống một mình tại TPHCM. Đợt hè vừa rồi, 4 mẹ con Vân có dịp đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Cô ấy vui lắm.

Còn về Diễm Hương - người được gọi là "đệ nhất mỹ nhân" màn ảnh thập niên 90?

- Nụ cười, ánh mắt của Diễm Hương rất trong sáng khiến người ta rất thiện cảm. Đến bây giờ cũng vậy, mấy chục năm cô ấy không làm nghề mà sức hút vẫn rất mạnh.

Diễm Hương khi làm việc rất chuyên nghiệp và hăng say, không bao giờ than thở. Mọi người hay đùa Diễm Hương là "người cao su" vì không biết mệt. Có lần chụp ảnh từ sáng đến chiều, tôi khá xao nhãng, Hương nhắc: "Gì vậy, mệt hả Tuấn?". Khi ấy tôi tỉnh lại liền, lao vào công việc và càng nể phục sự nghiêm túc trong nghề của Hương.

Diễn viên Việt Trinh cũng có nhiều khoảnh khắc "xuất thần" qua ống kính của Đoàn Minh Tuấn. Thời điểm đó, nhan sắc của Việt Trinh thu hút như thế nào?

- Trinh có đường nét sắc sảo, đôi mắt to mơ màng. Tính cách cô ấy rất thẳng thắn, bộc trực.

Tôi nhớ buổi đầu tiên chụp ảnh cho Trinh là vào năm 1991. Hai anh em quen biết nhau trước rồi. Lúc đi chụp, thấy cô ấy mặc áo khoác jeans đơn giản, trang điểm nhẹ, tôi thắc mắc thì Trinh nói: "Em không có đồ, chỉ có nhiêu đây thôi".

Lúc đó, chúng tôi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm về cách tạo dáng. Nhưng chụp xong thì có một khoảnh khắc tôi cực kỳ ấn tượng, đó là bức ảnh Trinh để tóc dài, mặc áo jeans đơn giản nhưng nhan sắc phải nói là bất chấp tất cả. Khoảnh khắc đó rất mộc mạc, trong sáng. Trinh vừa có chút mơ màng, vừa có chút bụi bặm cá tính.

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy may quá, nếu lúc đó Trinh trang điểm đậm thì không thể đẹp như vậy. Đó cũng là một kinh nghiệm trong nghề với tôi!

Chụp ảnh cho nhiều mỹ nhân như vậy, ai là "nàng thơ" được anh ưu ái nhất?

- Tôi không có sự ưu tiên ai cả. Mỗi cô đều có nét đẹp và tính cách khác nhau, đặc biệt là 100% đẹp tự nhiên. Nên khi chụp ảnh, tôi có những cách chụp, yêu cầu tạo dáng hoặc thay đổi tiêu cự ống kính khác nhau để khai thác được tính cách và vẻ đẹp riêng của từng người.

Ví dụ Diễm Hương nhí nhảnh, trong sáng, Mộng Vân lộng lẫy kiêu sa, Việt Trinh thì vừa sắc sảo vừa mơ màng, Y Phụng "bốc lửa" còn Hà Kiều Anh hiện đại. Chị Lê Khanh và Thu Hà thì cùng là người Hà Nội nhưng vẻ nhẹ nhàng của hai người cũng rất khác nhau.

"Những tin đồn trong giới, người ngoài không rõ nên có thể nghi ngờ"

Tình bạn giữa anh và Diễm Hương đã duy trì suốt nhiều năm. Có khoảnh khắc nào khiến anh xúc động?

- Có lần 2 anh em đi chụp ở công viên Văn Thánh - địa điểm chụp hình nổi tiếng tại Sài Gòn thời bấy giờ. Đến nơi, Diễm Hương giật mình vì gặp người quen. Cô ấy kể họ mời đi chụp, nhưng Hương từ chối, nói là bận đi quay phim nhưng thực ra là để đi chụp cùng tôi. Không ngờ đến đây lại gặp họ.

Khoảnh khắc đó giúp tôi lại nhận ra thêm một điều về Diễm Hương. Đó là mỗi chúng tôi đều có công việc riêng, nhưng khi lựa chọn vẫn luôn dành cho bạn bè sự ưu tiên. Tôi càng trân quý tình cảm mà Hương dành cho tôi.

Đang lúc đỉnh cao danh tiếng, Diễm Hương lại quyết định rút lui khỏi làng giải trí, gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Là bạn thân thiết, anh có chia sẻ gì với Diễm Hương về quyết định này?

- Mỗi người có tiêu chí, mục đích sống phù hợp với từng giai đoạn khác nhau. Diễm Hương lao động từ sớm, năng suất làm việc rất cao. Có lẽ cô ấy thấy đủ rồi nên giai đoạn đó muốn tập trung cho gia đình, con cái.

Nhiều khán giả rất tò mò về cuộc sống hiện tại của Diễm Hương. Anh có thường xuyên liên lạc với cô ấy?

- Diễm Hương bây giờ sống ở Mỹ. Cô ấy chăm lo cho con cái rất chu đáo. Các con của Hương, có cháu đã trưởng thành, có cháu còn đang đi học. Những năm gần đây, Hương đi đi về về, thoải mái thời gian hơn một chút. Cô ấy trông vậy thôi chứ tính cách tếu táo, hài hước, biết gây cười lắm.

Sau khi rời làng giải trí, Diễm Hương rất kín tiếng, gần như "mất liên lạc" với các đồng nghiệp trong nghề nhưng vẫn giữ mối liên hệ với anh?

- Cũng không có lý do nào đặc biệt. Có lẽ vì tôi và Hương quen biết nhau từ thời đại học. Chúng tôi cùng trải qua thời sinh viên, tin tưởng, yêu quý nhau. Chúng tôi cũng có những mối quan hệ chung nữa. Tôi, Hương và Mộng Vân là bộ 3 chơi thân. Đó là động lực để chúng tôi giữ liên lạc, gặp nhau nhiều hơn.

Mộng Vân và Diễm Hương là 2 người bạn thân của anh. Họ có nhiều điểm trùng hợp là đều xinh đẹp, nổi tiếng nhưng tình duyên lận đận và lựa chọn lánh xa showbiz?

- Là phụ nữ đẹp, giỏi và nổi tiếng thì thường thiệt thòi vì khi là người của công chúng thì sự nổi tiếng và tính chất nghề nghiệp cũng phần nào ảnh hưởng đến chuyện tình yêu, gia đình. Nhưng họ đều là những người phụ nữ thông minh, có tố chất và chủ động trong mọi việc, không bao giờ để bản thân tuyệt vọng hay đắm chìm trong khổ đau.

Còn tình bạn giữa anh và diễn viên Lý Hùng thì thế nào?

- Lý Hùng với tôi có chung sở thích bơi lội. Hồi đó, chúng tôi thường gặp nhau ở Hồ bơi Lao Động (quận 3, TPHCM). Sau này tôi mới nhận ra, những bức ảnh chân dung của Lý Hùng đăng trên báo phần lớn do tôi chụp.

Lý Hùng rất yêu nghề, luôn phấn đấu và làm việc không nghỉ suốt 30 năm nay. Bạn ấy sống rất nề nếp, có hiếu với gia đình, rất kỷ luật và luôn rèn luyện để có một sức khỏe tốt nhất.

Ngày xưa, khán giả rất thích cặp đôi Lý Hùng - Diễm Hương và thường gán ghép họ với nhau. Là bạn của cả hai, anh thấy thế nào?

- Khán giả quá yêu quý trên màn ảnh nên mới ưu ái ghép đôi thôi. Bản thân Diễm Hương hay Lý Hùng cũng đóng với nhiều người nhưng hình ảnh cặp đôi Lý Hùng - Diễm Hương đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả rồi.

Còn về những tin đồn tình cảm của Lý Hùng và các mỹ nhân thì sao?

- Thật sự, tôi cũng không rõ thực hư vì là chuyện riêng của các bạn. Nhưng tôi nghĩ, đó là một thời tuổi trẻ tươi đẹp, dù đã trải qua thế nào thì vẫn luôn trân trọng.

Lý Hùng từng được ghép cặp với Mộng Vân, Diễm Hương nhưng họ cũng là bạn bè ngoài đời. Mọi người có thoải mái khi chơi chung nhóm bạn?

- Người ngoài không rõ nên có thể nghi ngờ, còn chúng tôi đều là người trong nghề nên hiểu rõ tính chất như thế nào.

Như hôm nọ khi gặp lại, khán giả cũng đã thấy Lý Hùng rất thoải mái thân thiết với những "người tình màn ảnh". Chúng tôi 50 tuổi rồi nhưng vẫn hồn nhiên, vô tư, lúc gọi nhau là anh - em, lúc lại bạn - tôi, lúc mày - tao. Dù có khoảng cách thời gian, địa lý nhưng khi gặp lại, ai cũng hào hứng và có nhiều chuyện để nói với nhau.

"Thế hệ ngày xưa, không có chuyện cùng làm nghề mà lại đi nói xấu nhau"

Khi thời đỉnh cao của phim "mì ăn liền" qua đi, một số diễn viên cũng dần rời xa nghệ thuật. Còn con đường sự nghiệp của Đoàn Minh Tuấn rẽ hướng như thế nào?

- Sau thời gian đó, mỗi người chuyển sang một giai đoạn khác của cuộc đời. Tôi cũng không phụ thuộc vào nghề chụp ảnh mà trở về chuyên ngành quay phim, sản xuất MV, làm đạo diễn, biên tập các video ca nhạc.

Thời kỳ "Làn sóng xanh", tôi làm rất nhiều MV. 10 năm gần đây thì tôi làm bên truyền hình. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn nhớ đến thời thanh xuân cùng bạn bè. Lúc đó, ai cũng trong sáng, hồn nhiên. Chúng tôi mỗi người một cá tính, quan trọng là tin tưởng, tôn trọng nhau. Chơi với bạn bè thì phải hâm mộ, nể trọng, tìm kiếm được giá trị đẹp của nhau.

Anh nhớ về thời gian đó phải chăng cũng vì những bộ ảnh lịch "huyền thoại" mà mình đã chụp? Ngày xưa, những bộ ảnh đó được chú ý như thế nào?

- Có lần tôi đi quay phim ở vùng quê xa, đi đâu cũng thấy ảnh của mình, rất vui. Thậm chí có nhà còn treo cả lên trần. Tôi hỏi vì sao thì họ nói treo lên trần nhà để ngủ cũng nhìn ngắm được (cười).

Theo tôi, lòng hâm mộ của công chúng với các diễn viên cho thấy họ thực sự là ngôi sao, không phải thời nào cũng có hiện tượng như vậy. Bây giờ có thể có những bạn rất nổi tiếng, nhưng không phải ngôi sao.

Là bạn của những mỹ nhân, tài tử hàng đầu, Đoàn Minh Tuấn hẳn biết rất nhiều chuyện "hậu trường" trong giới?

- Tôi có thể bán thân chứ không bao giờ bán bạn (cười). Đã là bí mật thì chỉ chúng tôi biết với nhau thôi, không thể công khai được. Thế hệ ngày xưa của chúng tôi cũng không có chuyện cùng làm nghề mà lại đi nói xấu nhau. Những chuyện thị phi ồn ào như bây giờ cũng rất khác thời đó.

Thời trước, các nghệ sĩ khẳng định vị trí nghề nghiệp bằng khả năng, bản lĩnh. Họ có sự tử tế, khiêm nhường, chân thành. Đương nhiên, mỗi người có hướng đi khác nhau nhưng điểm chung là đều đối xử tử tế với nhau.

Nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn cùng các diễn viên Lý Hùng, Diễm Hương, Mộng Vân trong buổi gặp gỡ gần đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh, vì sao bây giờ nhiều người đẹp xuất hiện nhưng khán giả vẫn hoài niệm về những mỹ nhân ngày xưa?

- Ngày xưa các cô đẹp theo kiểu thuần khiết, tự nhiên, mỗi người một vẻ. Sau này, tư duy thẩm mỹ thay đổi, mục đích nghề nghiệp cũng khác xưa. Có thể các bạn trẻ sau này muốn chỉnh sửa những nét chưa hài lòng trên khuôn mặt. Khi chỉnh sửa rồi, họ có cái chuẩn của sửa nhưng từ đó lại không có cái riêng biệt, tự nhiên của mỗi người.

Tôi nghĩ đó cũng là lý do mà khán giả vẫn bồi hồi khi nhớ đến "thế hệ vàng" của những thập niên trước. Nhưng tôi cho rằng mỗi thời có những tiêu chuẩn khác nhau và mình phải chấp nhận sự thay đổi đó. Phải công nhận các bạn sau này sắc vóc đều hơn, năng động hơn, làm nghề đa dạng hơn.

Bản thân Đoàn Minh Tuấn có tiếc nuối cho hào quang đã xa của các ngôi sao đình đám một thời?

- Mặt trời không soi rọi từ sáng đến chiều, cũng không ai có thể vỗ tay từ sáng đến chiều. Vỗ nhiều quá, rát tay chứ (cười).

Tôi và các bạn không tiếc nuối. Đến một lúc nào đó, họ biết mình nên ở vị trí nào thì phù hợp hơn. Các bạn của tôi cũng đều rất chủ động, chuẩn bị sẵn sàng cho mình ở mọi tình huống. Nên khi những người bạn của tôi rút lui, tôi thấy đó cũng là sự rút lui đẹp đẽ.

Cảm ơn nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn về cuộc trò chuyện này!

26/08/2022