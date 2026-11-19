Từ người mẫu nổi tiếng đến ngôi vị hoa hậu

Tối 18/11, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang ngày 2/10 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam, từng có trường hợp người đẹp bị thu hồi danh hiệu, như Nguyễn Thị Thảo - Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 - bị tước vương miện vì không hoàn thành nghĩa vụ.

Trường hợp Nguyễn Quỳnh Anh gây chú ý khi ồn ào bắt nguồn từ những phát ngôn trong nhóm chat riêng tư, sau đó kéo theo các vấn đề về trách nhiệm và thỏa thuận với ban tổ chức. Cô trở thành hoa hậu Việt Nam đầu tiên bị thu hồi danh hiệu sau tranh cãi về ứng xử, với nhiệm kỳ chỉ kéo dài 47 ngày.

Sắc vóc tuổi 27 của Nguyễn Quỳnh Anh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê ở Hà Nội, từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn.

Trước khi đăng quang, Quỳnh Anh là gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt. Cô từng giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018, đăng quang Siêu mẫu châu Á 2021 và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Năm 2024, Quỳnh Anh thử sức tại Miss Universe Vietnam và giành danh hiệu Á hậu 1, xếp sau Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hai năm sau, cô trở lại cuộc thi với quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất.

Tối 2/10, Quỳnh Anh vượt qua 29 thí sinh tại chung kết Miss Universe Vietnam ở Hải Phòng, trở thành người kế nhiệm Kỳ Duyên.

Quỳnh Anh trong phần thi ứng xử (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong phần thi ứng xử top 3, người đẹp bày tỏ mong muốn sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để hỗ trợ phụ nữ yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cô cũng đề xuất tổ chức các lớp kỹ năng trình diễn, giúp phụ nữ tự tin và mạnh dạn thể hiện bản thân.

Ở vòng ứng xử top 5, Nguyễn Quỳnh Anh nhận câu hỏi về lựa chọn giữa việc lên tiếng bảo vệ quan điểm đúng, dù có thể gây tranh cãi, hay im lặng để giữ hình ảnh. Người đẹp cho rằng bản thân sẽ lựa chọn lên tiếng, song cần thể hiện quan điểm theo cách tôn trọng, lịch sự.

Thời điểm đăng quang, chiến thắng của Quỳnh Anh được xem là cột mốc mới sau nhiều năm cô theo đuổi nghề người mẫu và các cuộc thi nhan sắc.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng không kéo dài lâu. Chỉ 10 ngày sau đêm chung kết, tân hoa hậu trở thành tâm điểm tranh cãi vì những đoạn hội thoại riêng tư lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiệm kỳ sóng gió trước khi bị thu hồi vương miện

Ngày 12/10, mạng xã hội xuất hiện loạt ảnh chụp màn hình được cho là từ nhóm chat của một số thí sinh Miss Universe Vietnam 2026. Nội dung các cuộc trò chuyện có những lời lẽ bị cho là chê bai, thiếu tôn trọng ban giám khảo và một số người đẹp.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh bị nhắc đến khi hình ảnh đại diện của hai người xuất hiện trong nhóm chat. Sau đó, Nguyễn Quỳnh Anh công khai xin lỗi các cá nhân bị ảnh hưởng, thừa nhận bản thân cần ứng xử cẩn trọng, tinh tế hơn. Dù vậy, cô vẫn nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Nguyễn Quỳnh Anh gây tranh cãi khi lộ tin nhắn riêng tư có nội dung kém văn minh, nói xấu đồng nghiệp (Ảnh: Ban tổ chức).

Giữa lúc ồn ào chưa lắng xuống, ngày 21/10, tổ chức Miss Grand International (MGI) thông báo đại diện 6 quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, sẽ không tham dự Miss Universe lần thứ 75 tại Puerto Rico do tranh chấp liên quan đến bản quyền và quyền cử thí sinh.

Thời điểm này, Quỳnh Anh bày tỏ sự buồn bã, tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội thi quốc tế. Cô cho biết đã dành nhiều tháng chuẩn bị, nhưng cuối cùng không thể góp mặt tại đấu trường sắc đẹp này.

Ngày 25/10, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam công bố hình thức xử lý sau quá trình rà soát, xác minh và làm việc với các bên liên quan.

Theo đó, Nguyễn Quỳnh Anh bị đình chỉ các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 6 tháng. Á hậu Trịnh Mỹ Anh cũng bị tạm dừng biểu diễn trong 3 tháng. Về nghĩa vụ nộp phạt, ban tổ chức cho biết việc thực hiện căn cứ vào quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật.

Nhiều khán giả nhận xét đây là hình thức xử lý nghiêm khắc và mong các người đẹp có thời gian nhìn nhận sự việc.

Nguyễn Quỳnh Anh khép lại nhiệm kỳ sóng gió (Ảnh: Facebook nhân vật).

Đến ngày 18/11, ban tổ chức công bố quyết định thu hồi danh hiệu hoa hậu. Theo thông báo, sau lần vi phạm đầu tiên của Quỳnh Anh, ban tổ chức đã tạo điều kiện để cô khắc phục và tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi.

Tuy nhiên, theo đơn vị quản lý cuộc thi, Quỳnh Anh đã tham dự một số sự kiện cộng đồng mà chưa thông báo, thống nhất với công ty.

Ban tổ chức còn cho biết, vài ngày trước khi bị thu hồi danh hiệu, Quỳnh Anh thông báo cần nghỉ ngơi, điều trị sức khỏe và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận. Dù vậy, cô sau đó xuất hiện tại sự kiện công bố ký hợp đồng độc quyền với một đơn vị khác mà chưa thông qua đơn vị Miss Universe Vietnam.

Cho rằng những sự việc trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm của người đương nhiệm, ban tổ chức quyết định thu hồi danh hiệu của Nguyễn Quỳnh Anh.

Ngay sau khi bị thu hồi danh hiệu, Nguyễn Quỳnh Anh có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Cô chỉnh sửa phần giới thiệu, thay danh xưng Miss Universe Vietnam 2026 bằng danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 từng đạt được trước đó.