Nhảy hip hop trong phần thi áo tắm, người đẹp 18 tuổi gây sốt toàn cầu

Darathorn “Dada” Yoothong, đại diện tỉnh Kalasin, bất ngờ nổi lên như một ngôi sao truyền thông tại Thái Lan và nhiều quốc gia châu Á sau đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 diễn ra vào tháng 3. Không đi theo lối trình diễn truyền thống, cô lựa chọn thể hiện một tiết mục hip hop sôi động ngay trong phần thi áo tắm.

Thí sinh 18 tuổi nổi tiếng toàn cầu nhờ màn trình diễn áo tắm độc lạ (Video: MGT).

Màn trình diễn với những động tác mạnh mẽ, linh hoạt cùng phong cách tự tin đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với các thí sinh khác. Video ghi lại tiết mục nhanh chóng lan tỏa trên nhiều nền tảng, đạt hơn 30 triệu lượt xem. Nhiều phiên bản được ghi hình tại các địa điểm khác nhau cũng thu hút lượng tương tác lớn.

Nhờ phần thể hiện này, Darathorn Yoothong được cộng đồng mạng gọi là “nữ hoàng internet mới”. Không chỉ gây chú ý bởi sự táo bạo, cô còn mang đến yếu tố giải trí cao, tạo cảm giác mới mẻ cho khán giả. Một số ý kiến cho rằng màn trình diễn của cô đã phá vỡ khuôn mẫu quen thuộc của phần thi áo tắm trong các cuộc thi sắc đẹp.

Dù không giành thứ hạng cao chung cuộc, Darathorn Yoothong lại là thí sinh nổi bật nhất về mặt truyền thông sau cuộc thi. Sức hút từ truyền thông giúp cô nhanh chóng được chú ý và mở ra cơ hội bước chân vào lĩnh vực giải trí.

Darathorn Yoothong (18 tuổi) trở thành hiện tượng nhờ sự khác biệt tại cuộc thi (Ảnh: MGT).

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan (Miss Grand Thailand) được tổ chức từ năm 2013, định vị là sân chơi đề cao yếu tố giải trí và sự khác biệt. Đây cũng là điểm khiến cuộc thi tạo dấu ấn riêng so với nhiều đấu trường sắc đẹp khác. Tuy nhiên, những năm gần đây, cuộc thi không ít lần gây tranh cãi về hình thức tổ chức cũng như tiêu chí chấm điểm.

Ở mùa giải 2026, yếu tố giải trí tiếp tục được đẩy mạnh. Trước đêm chung kết, nhiều phần trình diễn áo tắm độc lạ tại vòng bán kết đã khiến cộng đồng mạng xôn xao, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Kết quả chung cuộc, người đẹp Ning Patthama giành vương miện. Chiến thắng của cô được đánh giá là thuyết phục và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả. Ning Patthama sẽ đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2026 (Miss Grand International 2026) dự kiến diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 10 tới.

Dù vậy, sức hút truyền thông của mùa giải năm nay lại phần lớn đến từ những khoảnh khắc gây tranh luận và các màn trình diễn phá cách. Trong đó, phần thi của Darathorn Yoothong được xem là điểm nhấn nổi bật, góp phần đưa cuộc thi lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông châu Á.