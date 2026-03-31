Nhan sắc trong trẻo của nữ sinh Nhật Bản đăng quang hoa khôi

Cuộc thi hoa khôi sinh viên tại Nhật Bản được tổ chức thường niên từ năm 2003, quy tụ những gương mặt xuất sắc từng đạt danh hiệu hoa khôi, á khôi tại các trường đại học. Bên cạnh điểm số từ ban giám khảo, kết quả còn được quyết định bởi lượt bình chọn trực tuyến từ khán giả.

Tanaka Aoi vừa đăng quang tại cuộc thi hoa khôi sinh viên ở Nhật Bản 2026 (Ảnh: Yahoo).

Ngay từ những vòng đầu, Tanaka Aoi đã nổi bật và thu hút sự chú ý. Cô không chỉ đăng quang mà còn giành thêm 6 giải phụ, nhờ lượng bình chọn cao và ngoại hình tự nhiên, dễ mến.

Hiện, người đẹp 21 tuổi là sinh viên năm thứ 3 ngành Xã hội học tại Đại học Kwansei Gakuin, thuộc tỉnh Hyogo (Nhật Bản). Với danh hiệu mới, cô nhận giải thưởng trị giá 500.000 yen (hơn 82 triệu đồng), đồng thời mở ra nhiều cơ hội hoạt động trong lĩnh vực giải trí và quảng cáo.

Chia sẻ sau khi đăng quang, Tanaka Aoi cho biết cô mong muốn trở thành người dẫn chương trình trong tương lai. Ngay sau chiến thắng, cô đã ký hợp đồng với một công ty giải trí và dự kiến tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực thời trang.