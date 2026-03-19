Nhan sắc trẻ trung của nghệ sĩ múa được ví như "Dương Lệ Bình của Việt Nam"

NSƯT Lê Vi (SN 1968) không phải là cái tên xa lạ bởi trước nay khán giả vẫn thường nhắc tới bộ 3 mỹ nhân gồm Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi - 3 người con gái của NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai.

Từ nhỏ, NSƯT Lê Vi đã có niềm đam mê với múa và âm nhạc. Chị được mẹ cho đi học múa từ sớm và về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Lê Vi cho biết, vào thập niên 1990, chị được nhà hát giao cho học lại điệu múa chim công của nghệ sĩ Dương Lệ Bình (Trung Quốc) qua băng hình cassette để biểu diễn trong chương trình giao lưu văn hóa cấp quốc gia tại Bắc Kinh.

Từ đó trở đi, chị đã cùng nhà hát lưu diễn nhiều buổi tại khắp các tỉnh thành trong nước và ở Trung Quốc. Điệu múa của chị được đón nhận như một hiện tượng thời ấy.

"Tôi biết dù cố gắng đến đâu thì điều kiện hình thể cũng như kỹ năng của mình vẫn bị hạn chế rất nhiều so với nguyên bản. Nhưng vượt qua tất cả trở ngại đó là sự hòa quyện giữa tâm hồn, giai điệu tuyệt đẹp cùng sự thánh khiết của nhân vật mà tôi cảm thụ được từ Dương Lệ Bình ngày đó", Lê Vi nói.

Ngoài nổi danh với nghề múa, Lê Vi còn ghi dấu ấn trong điện ảnh khi tham gia các phim: Truyện cổ tích cho tuổi 17, Cây bạch đàn vô danh, Đèn vàng, Hai phía chân trời...

Với Cây bạch đàn vô danh của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, khán giả không thể quên vai Bình của Lê Vi. Với diễn xuất chân thực, nữ diễn viên đã nhận giải thưởng Bông sen vàng năm 1996 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Ở tuổi 58, NSƯT Lê Vi vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, trẻ trung hơn tuổi. Nhờ có nghệ thuật múa, Lê Vi vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng, tinh thần tích cực.

Trong một bài phỏng vấn mới đây, nghệ sĩ Lê Mai cho phóng viên Dân trí biết, con gái Lê Vi đang có cuộc sống bình yên cùng chồng con bên Pháp.

"Chồng Lê Vi là người Pháp, rất thích văn hóa Việt Nam, thích ăn đậu phụ, mắm tôm, ăn cơm, xôi Phú Thượng như người Việt Nam. Vi được ông xã chiều chuộng lắm", nữ nghệ sĩ kể về con rể Tây của mình.

Nghệ sĩ Lê Mai cho biết, hồi còn khoẻ mạnh, bà thường xuyên sang Pháp thăm vợ chồng con gái út. Có năm thì vợ chồng Lê Vi về Việt Nam ăn Tết nên cả nhà luôn cảm thấy gần gũi, thoải mái.

Trong 3 người con gái của nghệ sĩ Lê Mai thì Lê Vân và Lê Vi có chồng người nước ngoài nhưng gia đình các nữ nghệ sĩ khá thân thiết và đều yêu văn hoá Việt Nam.

NSƯT Lê Vi được nhận xét giống mẹ ở đôi mắt, làn da. Trong ảnh là NSƯT Lê Vi, NSƯT Lê Vân, NSND Lê Khanh (từ trái qua) trong một lần hội ngộ tại Việt Nam.

Theo NSƯT Lê Mai, dù xa gia đình, một tay chăm sóc con cái nhưng NSƯT Lê Vi vẫn dành tình yêu cho múa. Thậm chí dù không còn hoạt động nghệ thuật, nhiều lúc Lê Vi vẫn âm thầm tập múa một mình trong nhà để đỡ nhớ nghề và cũng là rèn luyện sức khỏe.

Hiện, Lê Vi và gia đình sống trong căn hộ xanh mát với khu vườn rộng 4.000m2 tại thành phố Amboise. Chị tìm thấy niềm vui mỗi ngày bên chồng con và thú vui làm vườn, tỉa hoa.

Dịp Tết mới đây, Lê Vi về thăm nghệ sĩ Lê Mai và ở lại đón năm mới cùng mẹ.

Điều khiến NSƯT Lê Vi mãn nguyện trong chuyến trở về lần này là cả 3 chị em đã đưa NSƯT Lê Mai du lịch ở một số tỉnh miền Trung như: Nha Trang (Khánh Hoà), Phú Yên (Đắk Lắk), Hội An (Đà Nẵng), Huế... sau thời gian mẹ bị ốm.

Nghệ sĩ Lê Mai và các con đã có những khoảnh khắc gắn bó, ôn lại kỷ niệm cùng nhau.

