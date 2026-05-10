Nhan sắc nữ biên tập viên trong "Bóng ma hạnh phúc" gây chú ý

Bộ phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc của đạo diễn Nguyễn Dương đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, kéo theo sự chú ý dành cho dàn diễn viên tham gia. Trong phim, Ngọc Thiện vào vai một biên tập viên có tính cách nhẹ nhàng, phong cách chỉn chu và có nhiều phân đoạn xuất hiện cùng Lê Phương.

Dù không đảm nhận tuyến vai lớn, Ngọc Thiện vẫn tạo được dấu ấn nhờ lối diễn tự nhiên và cách thể hiện tiết chế. Nữ diễn viên cho biết, việc tham gia dự án cùng những diễn viên giàu kinh nghiệm mang đến cho cô thêm nhiều trải nghiệm trong quá trình làm nghề.

Phân cảnh Ngọc Thiện đóng cùng Lê Phương (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo Ngọc Thiện, thời gian làm việc trên phim trường giúp cô học hỏi thêm về cách xây dựng tâm lý nhân vật cũng như tác phong chuyên nghiệp từ các anh chị đi trước.

“Với tôi, vai lớn hay nhỏ không quan trọng bằng việc mình học được gì và khán giả nhớ được gì. Chỉ cần mỗi vai diễn có một điểm chạm, tôi tin đó đã là thành công”, cô chia sẻ.

Nhan sắc ngoài đời của Ngọc Thiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ diễn viên cho biết bản thân không đặt mục tiêu nổi tiếng nhanh mà muốn theo đuổi con đường lâu dài bằng sự kiên trì. Với cô, Bóng ma hạnh phúc là một dấu mốc trong hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Trước đó, Ngọc Thiện hoạt động với vai trò diễn viên và mẫu ảnh. Cô từng xuất hiện trong một số MV và tham gia sitcom Ngũ long đại náo. Những dự án này giúp nữ diễn viên trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm diễn xuất và dần được khán giả biết đến nhiều hơn.

Nữ diễn viên chuộng phong cách thời trang gợi cảm, sang trọng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Ngọc Thiện theo học ngành báo chí và phát triển công việc liên quan đến truyền thông. Theo cô, việc học giúp bản thân có thêm góc nhìn về cách xây dựng hình ảnh và kết nối với khán giả trong môi trường số.

Trong thời gian tới, nữ diễn viên cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm những vai diễn phù hợp để thử sức, đồng thời từng bước khẳng định bản thân qua các dự án mới.