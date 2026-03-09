Nhan sắc nóng bỏng của người mẫu chuyển giới từng hẹn hò Mbappé

Chuyện tình giữa Mbappé và Ines Rau bất ngờ được nhắc lại trong bối cảnh tiền đạo người Pháp gần đây vướng nghi vấn hẹn hò nữ diễn viên Ester Expósito.

Mối quan hệ giữa Mbappé và Ines Rau từng gây chú ý vào tháng 8/2022, khi truyền thông Pháp đăng tải loạt ảnh cả hai có những cử chỉ thân mật trên một du thuyền.

Sau đó, báo chí xác nhận người phụ nữ xuất hiện cùng Mbappé là Ines Rau. Cô là người mẫu chuyển giới nổi tiếng của làng thời trang Pháp và hơn tiền đạo nổi tiếng 9 tuổi. Thông tin nhanh chóng gây xôn xao dư luận và trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi thời điểm đó.

Theo nhiều nguồn tin, mối quan hệ giữa Mbappé và Ines Rau chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và khép lại khoảng 1 tháng sau khi loạt ảnh riêng tư bị lan truyền. Dù vậy, chuyện tình ngắn ngủi này cũng khiến Ines Rau nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế, trở thành cái tên thường xuyên được tìm kiếm trên mạng.

Ines Rau (SN 1990) chào đời với giới tính nam và thực hiện phẫu thuật chuyển giới khi mới 16 tuổi. Sau bước ngoặt lớn của cuộc đời, cô nhanh chóng gây dựng tên tuổi trong ngành thời trang nhờ ngoại hình sắc sảo và phong cách cá tính.

Năm 2017, Ines Rau tạo dấu mốc trong lịch sử làng thời trang khi trở thành người mẫu chuyển giới đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Playboy. Không chỉ sở hữu vóc dáng gợi cảm, cô còn được biết đến với những hoạt động hỗ trợ các nhóm yếu thế trong xã hội.

Ines Rau cũng từng phát hành cuốn tự truyện mang tên Woman (Phụ nữ). Trong đó, cô chia sẻ rằng việc công khai chuyển giới mang lại cho mình cảm giác được giải phóng.

“Tôi cảm thấy tâm hồn mình cuối cùng cũng được tự do, như thể chiếc khóa đã giam giữ tôi suốt nhiều năm được mở ra. Lần này, tôi hoàn toàn là một người phụ nữ”, cô viết.

Chia sẻ thêm về hành trình chuyển giới, Ines Rau cho biết: “Tôi chưa bao giờ dám thú nhận con người thật của mình. Cho đến một ngày, tôi nhận ra mọi thứ đã quá đủ. Tôi cần học cách trân trọng bản thân và xứng đáng được yêu thương vì đã dũng cảm vượt qua nỗi sợ bị từ chối”.

Người mẫu này cho biết cô may mắn nhận được sự ủng hộ của gia đình và bạn bè trong hành trình tìm lại chính mình. Trả lời phỏng vấn tạp chí Playboy, Ines Rau từng nói: “Tôi thực hiện những bộ ảnh gợi cảm vì nhớ về những ngày tháng khó khăn thời thơ ấu. Giờ đây, cuộc sống mang đến cho tôi nhiều niềm vui và hạnh phúc”.

Cô cũng nhắn nhủ: “Bạn cần học cách yêu chính mình để đối diện với những khó khăn hay nỗi sợ bị phán xét. Đó là điều tôi muốn gửi tới những cô gái có hoàn cảnh giống mình”.

Hiện tại, ngoài công việc người mẫu, Ines Rau còn là nhà hoạt động tích cực của cộng đồng LGBTQ+ (cộng đồng người chuyển giới, đồng tính, lưỡng tính) và tham gia nhiều hoạt động xã hội.

Sau khi chia tay Mbappé, Ines Rau trở lại cuộc sống riêng, tiếp tục tập trung vào sự nghiệp người mẫu và các dự án cá nhân. Cô thường xuyên tham gia các buổi chụp hình cho nhiều tạp chí, thương hiệu thời trang và xuất hiện tại các sự kiện quốc tế.

Bên cạnh đó, Ines Rau cũng tích cực chia sẻ trên mạng xã hội về lối sống, du lịch và quan điểm cá nhân. Cô thường đăng tải hình ảnh tại nhiều thành phố lớn như Paris, Milan hay New York, cho thấy cuộc sống năng động gắn liền với nghệ thuật và thời trang.

Những chia sẻ của Ines Rau cũng truyền cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+, khi cô nhiều lần nói về hành trình vượt qua định kiến để xây dựng sự nghiệp và chấp nhận con người thật của mình.

Hiện nay, người mẫu chuyển giới này tiếp tục theo đuổi các dự án sáng tạo cá nhân, đồng thời lan tỏa thông điệp về sự tự tin và chấp nhận bản thân.