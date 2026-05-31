Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân vừa đánh bại Hương Giang giành vương miện

Đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 diễn ra vào tối 30/5 tại Bangkok (Thái Lan), quy tụ 56 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong cuộc cạnh tranh được đánh giá khốc liệt, Vanessa Pulgarin gây ấn tượng nhờ phong độ ổn định, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp cùng khả năng giao tiếp tự tin trên sân khấu.

Vanessa Pulgarin là gương mặt không xa lạ với các cuộc thi sắc đẹp tại Colombia. Trước khi đăng quang Miss Grand International All Stars 2026, Vanessa Pulgarin đã có gần một thập kỷ chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp trong nước và quốc tế.

Người đẹp Colombia từng đại diện bang Antioquia tham gia cuộc thi Hoa hậu Colombia năm 2017 và giành danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Colombia. Thành tích này giúp cô trở thành đại diện của Colombia tại Hoa hậu Quốc tế 2017 tổ chức ở Nhật Bản.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và truyền thông, Vanessa trở lại đường đua nhan sắc khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Colombia 2025 và giành chiến thắng chung cuộc. Cô tiếp tục đại diện Colombia tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và lọt vào top 12, đồng thời được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi.

Với kinh nghiệm dày dặn từ các sân chơi sắc đẹp hàng đầu thế giới, Vanessa Pulgarin bước vào Miss Grand International All Stars 2026 với tư cách ứng viên nặng ký.

Vanessa Pulgarin (SN 1991) lớn lên tại Medellín, Colombia. Cô sở hữu chiều cao nổi bật 1,78m cùng hình thể săn chắc, đậm chất Latin với làn da nâu khỏe khoắn, mái tóc dài cùng gương mặt sắc sảo. Vanessa có số đo ba vòng lần lượt là 84-67-100cm.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình quyến rũ, đại diện Colombia còn được đánh giá cao nhờ phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu. Trong các phần thi trình diễn áo tắm, dạ hội hay phỏng vấn kín, cô đều duy trì phong độ ổn định.

Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế từng dự đoán Vanessa Pulgarin là một trong những ứng viên sáng giá cho vương miện trước khi đêm chung kết diễn ra.

Trong đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026, Vanessa Pulgarin liên tục ghi tên vào các vòng trong và giữ vững vị trí trong nhóm thí sinh mạnh nhất.

Người đẹp Colombia thể hiện sự tự tin trong từng bước catwalk, đồng thời ghi điểm nhờ thần thái cuốn hút và khả năng tương tác với khán giả.

Ở phần thi ứng xử dành cho top 3, Vanessa tiếp tục cho thấy bản lĩnh sân khấu khi trả lời lưu loát và truyền tải thông điệp rõ ràng. Màn thể hiện này được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp cô chinh phục ban giám khảo.

Sau những phần thi cuối cùng, Vanessa Pulgarin chính thức được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu của mùa giải All Stars đầu tiên trong lịch sử Miss Grand International.

Khoảnh khắc đăng quang của cô nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả có mặt tại nhà thi đấu cũng như người hâm mộ sắc đẹp theo dõi trực tuyến. Chiến thắng của Vanessa Pulgarin được đánh giá là thuyết phục.

Hoa hậu có bằng cử nhân ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana. Người đẹp có hơn 1,1 triệu người đăng ký theo dõi trên mạng xã hội và là một gương mặt nổi tiếng tại quê nhà.

Pulgarin từng chia sẻ mục tiêu của cô không chỉ là sải bước trên sàn diễn, cô muốn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để thúc đẩy các hoạt động liên quan đến giáo dục, thể thao và sức khỏe tinh thần.

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất khi sử dụng mạng xã hội là dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi truyền cảm hứng thông qua thể thao và lối sống lành mạnh. Tôi nghĩ điều đó rất cần thiết", cô chia sẻ.

Miss Grand International All Stars 2026 là phiên bản đặc biệt đầu tiên của hệ thống Miss Grand International. Khác với các mùa giải trước, cuộc thi mở rộng tiêu chí tuyển chọn khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, có con và cả thí sinh chuyển giới tham gia tranh tài.

Ban tổ chức cũng áp dụng hình thức chấm điểm kết hợp giữa đánh giá của ban giám khảo và bình chọn từ khán giả nhằm tăng tính minh bạch.

Với chiến thắng tại Miss Grand International All Stars 2026, Vanessa Pulgarin không chỉ mang về niềm tự hào cho Colombia mà còn trở thành gương mặt được chú ý trong làng sắc đẹp quốc tế.

Sau đăng quang, người đẹp được kỳ vọng sẽ tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, truyền cảm hứng cho phụ nữ trẻ và tiếp tục mở rộng sự nghiệp trong lĩnh vực thời trang, giải trí cũng như các dự án xã hội trong thời gian tới.