Nhan sắc nóng bỏng của ca sĩ vừa đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thái Lan

Đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 diễn ra tối 28/3 với sự góp mặt của hơn 70 người đẹp. Kết quả, Ning Patthama (33 tuổi) đã giành ngôi vị cao nhất. Người đẹp xúc động bật khóc trong khoảnh khắc đăng quang. Trước đó, cô đã được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho vương miện.

Với chiến thắng này, Ning Patthama sẽ đại diện Thái Lan tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 10 tại Ấn Độ. Chiến thắng của cô nhận được sự ủng hộ của những khán giả theo dõi cuộc thi.

Sinh năm 1993, Ning Patthama tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Rangsit và hoạt động với vai trò ca sĩ dòng nhạc Lukthung (dòng nhạc được yêu thích tại Thái Lan). Tại cuộc thi năm nay, cô gây ấn tượng nhờ khả năng ca hát, vũ đạo và phong thái trình diễn tự tin.

Trước đó, cô từng đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Chonburi 2025 nhưng sau đó từ bỏ danh hiệu. Người đẹp tiếp tục dự thi Hoa hậu Hòa bình Chonburi 2026, giành chiến thắng và tiến tới ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Ning Patthama sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội, với hơn 1 triệu người đăng ký YouTube, hơn 300.000 người theo dõi Instagram và khoảng 1,2 triệu người theo dõi Facebook.

Người đẹp theo đuổi phong cách gợi cảm, thường lựa chọn trang phục cắt xẻ táo bạo, tôn vóc dáng. Cô từng tham gia các chương trình âm nhạc từ năm 2015, phát hành nhiều sản phẩm và góp mặt trong một số phim truyền hình tại Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan, Ning Patthama dự định tạm dừng hoạt động ca hát để tập trung xây dựng hình ảnh hoa hậu. Với phong độ hiện tại, cô được kỳ vọng là một trong những ứng viên nổi bật tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2026.

Ở mùa giải trước, đại diện Thái Lan - Sarunrat Puagpipat - giành danh hiệu Á hậu 1. Đại diện của Việt Nam - Yến Nhi - không lọt top. Ngôi vị hoa hậu thuộc về Emma Tiglao, đại diện của Philippines.