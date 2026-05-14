Nhan sắc ngọt ngào từng làm “rung chuyển” Hollywood thập niên 90

Sinh năm 1962 tại Roswell, New Mexico (Mỹ), Demi Moore bước vào làng giải trí Mỹ từ rất sớm và nhanh chóng gây chú ý nhờ gương mặt góc cạnh, ánh mắt mạnh mẽ cùng thần thái khác biệt so với chuẩn “vẻ đẹp ngọt ngào” vốn phổ biến ở Hollywood thời điểm đó.

Thay vì vẻ mong manh, Demi Moore mang đến hình ảnh một người phụ nữ chủ động, tự tin và có phần nổi loạn. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Demi Moore bắt đầu được công chúng biết đến qua loạt phim truyền hình và sau đó là các tác phẩm điện ảnh như St. Elmo’s Fire (1985).

Chính vai diễn này đã đưa cô trở thành gương mặt tiêu biểu của “Brat Pack” - nhóm diễn viên trẻ đình đám của Hollywood thập niên 80. Tại thời điểm đó, nhan sắc của Demi Moore được xem là sự giao thoa giữa nét quyến rũ cổ điển và tinh thần nổi loạn của thế hệ mới.

Điểm đặc trưng của Demi Moore thời trẻ nằm ở vẻ đẹp rất “điện ảnh” với gò má cao, đôi mắt sâu, mái tóc đen dày và phong thái lạnh lùng nhưng cuốn hút. Không đi theo hình mẫu mỹ nhân mềm mại, cô tạo dấu ấn bằng cá tính mạnh và ánh nhìn đầy nội lực. Chính điều này giúp Demi Moore nhanh chóng trở thành gương mặt được các đạo diễn Hollywood săn đón.

Đỉnh cao nhan sắc và danh tiếng của cô đến vào đầu thập niên 1990 với bộ phim kinh điển Ghost (Oan hồn) vào năm 1990. Hình ảnh Demi Moore trong vai Molly Jensen - người phụ nữ yêu sâu đậm và đau khổ trước mất mát - đã trở thành biểu tượng điện ảnh toàn cầu. Không chỉ thành công về mặt thương mại, bộ phim còn giúp cô củng cố vị thế minh tinh hàng đầu Hollywood.

Cũng trong giai đoạn này, Demi Moore liên tục xuất hiện trên các bìa tạp chí thời trang lớn như Vogue hay Vanity Fair. Cô được xem là một trong những ngôi sao đầu tiên phá vỡ chuẩn mực về hình thể trong ngành giải trí, đặc biệt sau khi xuất hiện trên trang bìa mang thai gây chấn động vào đầu thập niên 1990. Hình ảnh đó không chỉ tôn vinh vẻ đẹp cơ thể phụ nữ mà còn thay đổi cách Hollywood nhìn nhận về phụ nữ mang thai.

Ngoài Ghost, Demi Moore còn gây chú ý với các phim như A Few Good Men (1992) và Indecent Proposal (1993). Trong những tác phẩm này, nhan sắc của cô được khai thác theo hướng trưởng thành hơn, vừa gợi cảm, vừa lạnh lùng, vừa mang cảm giác quyền lực. Chính sự chuyển biến này giúp Demi Moore trở thành biểu tượng gợi cảm của điện ảnh Mỹ và thế giới thập niên 90.

Một trong những yếu tố khiến nhan sắc thời trẻ của Demi Moore được nhắc lại nhiều đến nay là sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên và phong cách táo bạo. Nữ diễn viên không chỉ đẹp theo tiêu chuẩn hình thể mà còn có thần thái “khó nắm bắt”, tạo cảm giác vừa gần gũi vừa xa cách. Điều này khiến hình ảnh của cô luôn mang tính biểu tượng hơn là thuần túy giải trí.

Demi Moore thời kỳ đỉnh cao cũng gắn liền với phong cách thời trang tối giản nhưng sắc nét như váy đen ôm sát, kiểu tóc dài thẳng, trang điểm nhấn vào đôi mắt. Đây trở thành hình mẫu ảnh hưởng mạnh đến xu hướng thẩm mỹ Hollywood trong nhiều năm.

Dù trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp và đời sống cá nhân, nhan sắc thời trẻ của Demi Moore vẫn được xem là một trong những dấu ấn khó thay thế của điện ảnh Mỹ. Với nhiều khán giả, cô không chỉ là minh tinh màn bạc mà còn là biểu tượng của một thời kỳ Hollywood rực rỡ khi vẻ đẹp gắn liền với cá tính và sức mạnh nội tâm.

Ở tuổi 63, ngoại hình của Demi Moore có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học, giúp cơ thể thon gọn hơn, song cũng gây nhiều tranh luận về việc giảm cân quá mức.

Tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2026, Demi Moore xuất hiện trong thiết kế đầm sáng màu của Jacquemus, khoe vai trần và phong thái sang trọng. Cô hoàn thiện hình ảnh với trang sức Chopard đính kim cương, thu hút sự chú ý trên thảm đỏ.

Tuy nhiên, một số khán giả bày tỏ lo ngại về vóc dáng hiện tại của nữ diễn viên, cho rằng cô quá gầy. Dù vậy, Demi Moore vẫn nhận được sự quan tâm lớn khi đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo tại Cannes năm nay, tiếp tục khẳng định vị thế của một biểu tượng Hollywood.