Nhan sắc mỹ nhân khiến Lý Liên Kiệt trao trọn khối tài sản 250 triệu USD

Ở tuổi 65, cựu Hoa hậu châu Á vẫn giữ được thần thái rạng rỡ và là người phụ nữ được tài tử họ Lý hết mực yêu thương, tin tưởng.

Lợi Trí (SN 1961) được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1986 do đài ATV (Hong Kong) tổ chức. Khi đó, người đẹp mới 25 tuổi nhưng nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ vẻ đẹp vừa gợi cảm, vừa thanh tú. Ban tổ chức cuộc thi từng đánh giá cô là một trong những thí sinh xuất sắc và nổi bật nhất lịch sử sân chơi nhan sắc này.

Lợi Trí từng được xem là bóng hồng nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, con đường đến với thành công của Lợi Trí không hề bằng phẳng. Tuổi thơ của cô trải qua nhiều biến động khi cha mẹ chia tay từ sớm. Từ khi còn nhỏ, người đẹp đã phải học cách tự lập và tìm hướng đi riêng cho cuộc đời mình.

Sau khi không thành công trong lần thử sức đầu tiên tại một công ty điện ảnh, Lợi Trí quyết định sang Mỹ học tập và sinh sống. Ba năm ở nước ngoài giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm sống cũng như sự tự tin trước khi trở về Hong Kong phát triển sự nghiệp.

Chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1986 mở ra cho Lợi Trí cánh cửa bước vào làng giải trí. Sở hữu ngoại hình nổi bật, cô nhanh chóng được các nhà sản xuất săn đón và góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám bên cạnh những ngôi sao hàng đầu như Châu Nhuận Phát, Vương Tổ Hiền, Lưu Gia Linh, Quan Chi Lâm, Châu Tinh Trì và Lý Liên Kiệt.

Lợi Trí được phát hiện tài năng khi tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á (Ảnh: Weibo).

Dù có nhiều cơ hội trên màn ảnh, diễn xuất không phải thế mạnh của Lợi Trí. Trong mắt công chúng, cô thường được nhớ đến như một “bình hoa di động” với nhan sắc nổi bật hơn là khả năng thể hiện nhân vật.

Tuy nhiên, điều đó không làm giảm sức hút của người đẹp. Ngược lại, cô trở thành một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất Hong Kong cuối thập niên 1980.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Lợi Trí là cái tên được đông đảo nam giới ngưỡng mộ. Không ít nghệ sĩ và doanh nhân nổi tiếng từng công khai bày tỏ tình cảm với cô.

Trong số đó có Thành Long. Khi hợp tác cùng Lợi Trí trong bộ phim Song Long Hội, ngôi sao võ thuật nổi tiếng từng thừa nhận bản thân bị vẻ đẹp của bạn diễn thu hút mạnh mẽ. Dù dành nhiều thiện cảm cho cô, Thành Long không nhận được sự đáp lại từ người đẹp.

Một nhân vật khác cũng từng được cho là say mê Lợi Trí là doanh nhân Hà Hồng Sân, người được mệnh danh là “vua sòng bạc Macau”.

Truyền thông Hong Kong từng nhiều lần đưa tin vị tỷ phú nổi tiếng có ý định đưa người đẹp vào gia đình sau những lần gặp gỡ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai người không đi đến kết quả như đồn đoán.

Người đàn ông cuối cùng chinh phục được trái tim Lợi Trí chính là Lý Liên Kiệt.

Lợi Trí chia tay sự nghiệp diễn xuất khi kết hôn với Lý Liên Kiệt (Ảnh: Sina).

Hai người quen nhau khi hợp tác trong bộ phim Quyết chiến giang hồ vào năm 1989. Thời điểm đó, Lý Liên Kiệt đã lập gia đình và có 2 con gái. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nam diễn viên trong nhiều cuộc phỏng vấn, cuộc gặp gỡ với Lợi Trí khiến ông lần đầu cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt mà bản thân chưa từng trải qua trước đó.

Tình yêu dành cho Lợi Trí khiến Lý Liên Kiệt đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, ông công khai theo đuổi người đẹp bất chấp áp lực dư luận. Mối quan hệ của họ từng trở thành đề tài tranh cãi trong nhiều năm, cả hai bị chỉ trích vì chuyện tình cảm cá nhân.

Chính những áp lực từ dư luận khiến Lợi Trí thận trọng trước lời cầu hôn của tài tử họ Lý. Phải mất gần một thập kỷ gắn bó, cô mới đồng ý bước vào hôn nhân.

Trong thời gian yêu nhau, Lợi Trí từng gặp khó khăn về tài chính sau những khoản đầu tư không thành công. Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Liên Kiệt đã hỗ trợ người yêu một khoản tiền lớn để giải quyết các vấn đề kinh tế. Sự chân thành và kiên trì của nam diễn viên được cho là đã khiến người đẹp cảm động.

Lợi Trí và Lý Liên Kiệt khi còn trẻ (Ảnh: Weibo).

Năm 1999, cả hai tổ chức hôn lễ tại Mỹ và chính thức trở thành vợ chồng. Sau khi kết hôn, Lợi Trí rút lui khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và nuôi dạy 2 con gái.

Trong khi đó, sự nghiệp của Lý Liên Kiệt tiếp tục phát triển mạnh mẽ trước khi ông dần giảm hoạt động nghệ thuật vì vấn đề sức khỏe. Những năm qua, nam diễn viên nhiều lần công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với người bạn đời đã luôn ở bên chăm sóc, đồng hành trong giai đoạn khó khăn nhất.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Lý Liên Kiệt không ngần ngại thừa nhận sự tin tưởng tuyệt đối dành cho vợ. Ông từng cho biết toàn bộ tài sản và việc quản lý tài chính của gia đình đều do Lợi Trí phụ trách. Theo một số nguồn tin, tài tử cũng đã có kế hoạch phân chia tài sản cho vợ và các con.

Lợi Trí toàn tâm toàn ý cho gia đình và được Lý Liên Kiệt chuyển giao khối tài sản hàng trăm triệu USD cho quản lý (Ảnh: Sina).

Hiện, khối tài sản của ngôi sao võ thuật được các chuyên trang tài chính quốc tế ước tính vào khoảng 250 triệu USD. Tuy nhiên, điều khiến công chúng ngưỡng mộ không nằm ở giá trị vật chất mà là cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài hơn 26 năm của họ.

Mới đây, Lợi Trí xuất hiện trong chuyến đi tu cùng chồng và con gái út Jada tại Nepal. Trong những hình ảnh được chia sẻ, cựu Hoa hậu châu Á gây bất ngờ bởi diện mạo trẻ trung, làn da khỏe khoắn và thần thái tươi tắn dù đã bước sang tuổi 65.

Sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu, Lợi Trí vẫn được nhắc đến như một biểu tượng nhan sắc của Hong Kong và là người phụ nữ đặc biệt trong cuộc đời Lý Liên Kiệt. Câu chuyện tình yêu của họ đến nay vẫn được xem là một trong những mối tình bền vững nhất làng giải trí Hoa ngữ.