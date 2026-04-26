Nhan sắc khác lạ của Miu Lê ở tuổi 37

Xuất hiện tại các sự kiện ra mắt phim Đại tiệc trăng máu gần đây, Miu Lê nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với làn da nâu khỏe khoắn. Sự thay đổi này khiến không ít khán giả đặt nghi vấn nữ ca sĩ nhuộm da.

Trước những bàn tán, Miu Lê thẳng thắn cho biết làn da hiện tại là kết quả của việc vận động ngoài trời như chạy bộ, tập gym, bơi lội... Với cô, đây là vẻ đẹp tự nhiên và phù hợp với cảm xúc ở thời điểm này.

“Tôi không hiểu sao lên hình da mình lại bị ám vàng, khiến nhiều người nghĩ tôi có vấn đề sức khỏe hay bôi nghệ. Ngoài đời, da tôi là màu nâu socola, nhìn khỏe khoắn. Hiện tại tôi thấy như vậy là đẹp. Khi nào không thích nữa thì tôi sẽ dưỡng trắng lại thôi”, cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng nhấn mạnh, mọi thay đổi của mình đều đến từ cảm xúc cá nhân, không chạy theo xu hướng hay bắt chước người khác.

“Tôi vừa tháo sụn mũi sau 17 năm vì… không còn thích nữa. Trước đây tôi thấy chiếc mũi đó đẹp và phù hợp. Nhưng khoảng 3-4 tháng gần đây, tôi không còn thích cảm giác có vật cứng trong mũi nữa nên quyết định tháo ra”, cô nói.

Sau thời gian vắng bóng, Miu Lê trở lại màn ảnh rộng với vai nữ chính trong Đại tiệc trăng máu. Trong phim, cô vào vai TikToker có tính cách đỏng đảnh, vô tư, đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát. Chia sẻ về bạn diễn, cô hài hước nói: “Anh Phát hơn tôi một tuổi nhưng không hề cưng chiều hay nhường nhịn, chúng tôi giống như hai đứa con trai bằng tuổi nhau vậy”.

Đảm nhận vai nữ chính trong dự án điện ảnh mới, Miu Lê thừa nhận cô không tránh khỏi những áp lực nhất định.

“Nếu doanh thu tốt thì quá "nở mày nở mặt", nhưng nếu không tốt thì mình lại trở thành tội đồ. Chính vì vậy, tôi giữ cho mình tâm thế thoải mái khi làm nghề, không muốn tự đặt lên vai áp lực phải trở thành “bảo chứng phòng vé”, mà mong được làm việc với sự vô tư và cảm xúc tự nhiên nhất", cô chia sẻ.

Ở tuổi 35, Miu Lê vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung, năng động. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện, chơi thể thao với nguồn năng lượng tích cực.

Chuyện tình cảm của Miu Lê cũng nhận được sự quan tâm thời gian qua. Tháng 7/2025, cô từng đăng tải hình ảnh nắm tay một chàng trai giấu mặt. Nhiều đồn đoán cho rằng đây chính là Nam Vlog - một gương mặt trẻ, có ngoại hình nổi bật và điều kiện kinh tế tốt.

Cả hai sau đó không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc chụp chung, từ du lịch đến sinh hoạt đời thường. Tuy nhiên, cuối năm 2025, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt khi hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Đến tháng 3/2026, Miu Lê xác nhận đang độc thân.

Trước đây, Miu Lê từng thừa nhận cô yêu với tâm thế tận hưởng, chưa nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, ở hiện tại, nữ ca sĩ cho biết mình đã cởi mở hơn với hôn nhân và sẵn sàng tiến tới nếu gặp được người phù hợp.

Trong một chia sẻ vào tháng 5/2025, cô bộc bạch: “Có lẽ sang năm tôi sẽ lấy chồng. Trước đây tôi thích cuộc sống độc thân, tự do, không bị ràng buộc. Nhưng mẹ tôi thì mong tôi lập gia đình từ khi tôi 23-24 tuổi. Đến giờ, điều khiến mẹ buồn nhất là tôi vẫn chưa ổn định, trong khi chị gái đã có chồng và hai con".

Năm 2025, Miu Lê từng nhận được sự quan tâm khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Em xinh say hi. Tại đây, cô góp mặt trong nhiều tiết mục cùng các nghệ sĩ như We belong together, Lời thật lòng khi say…

Tuy nhiên, giai đoạn sau, nữ ca sĩ dần bộc lộ dấu hiệu hụt hơi, không còn giữ được phong độ nổi bật như ban đầu và có phần mờ nhạt giữa dàn nghệ sĩ trẻ trung, nhiều năng lượng.

Chia sẻ về hành trình làm nghề ở thời điểm hiện tại, Miu Lê thẳng thắn thừa nhận áp lực tuổi tác. Cô cho rằng sự thay đổi lớn nhất không nằm ở ngoại hình mà đến từ bên trong.

“Tôi cảm thấy mình già đi, nhưng không phải vì da dẻ hay nếp nhăn, mà là sự thay đổi bên trong. Có những thói quen, những góc nhìn trước đây mình thấy rất vui, nhưng bây giờ nhìn lại lại thấy hơi lố bịch, không còn thấy buồn cười nữa", nữ ca sĩ chia sẻ.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô từng đóng các phim: Những thiên thần áo trắng, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao... Với âm nhạc, Miu Lê có nhiều ca khúc hit như: Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Yêu một người có lẽ, Vì mẹ anh bắt chia tay...

Ảnh: Facebook nhân vật