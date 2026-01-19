Nhan sắc á hậu SN 2003 bất ngờ được khán giả ghép đôi với cầu thủ Đình Bắc

Mới đây, Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly bất ngờ trở thành cái tên dẫn đầu lượt tìm kiếm, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nguyên nhân xuất phát từ việc người đẹp sinh năm 2003 được cho là có những tương tác đáng chú ý với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (SN 2004) - một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026.

Theo đó, một số khán giả phát hiện tiền đạo Nguyễn Đình Bắc từng thả tim ảnh của Cẩm Ly từ tháng 12/2025. Ngược lại, Á hậu Cẩm Ly cũng dành sự quan tâm tương tự cho nam cầu thủ sau thời điểm U22 Việt Nam giành chức vô địch SEA Games. Điều khiến công chúng tò mò là cả hai không công khai theo dõi nhau trên Instagram.

Từ đó, từ khóa "Đình Bắc và Cẩm Ly" nhanh chóng lọt vào danh sách tìm kiếm phổ biến. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú, để lại bình luận "đẩy thuyền". Phóng viên Dân trí đã liên hệ với Á hậu Cẩm Ly, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Á hậu Nguyễn Thị Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Đắk Lắk. Tại cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, cô giành danh hiệu á hậu 2.

Trong top 3 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Cẩm Ly gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, gương mặt khả ái cùng phong thái nhẹ nhàng. Cô thường được khán giả gọi là "thần tiên tỷ tỷ". Hiện cô theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Hàng không Việt Nam.

Sau cuộc thi, Cẩm Ly thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, tham gia trình diễn trong một số show thời trang. Người đẹp mong muốn theo đuổi con đường dẫn chương trình chuyên nghiệp. Dù vậy, ở giai đoạn hiện tại, Cẩm Ly vẫn giữ hình ảnh an toàn, chưa có nhiều bứt phá.

Chia sẻ về bản thân, Cẩm Ly cho biết, cô từng là người khá nhút nhát, ngại giao tiếp và ít khi dám bộc lộ quan điểm cá nhân. Á hậu thừa nhận tính cách cầu toàn khiến cô thường do dự trước những quyết định quan trọng, đặc biệt trong việc bước ra khỏi vùng an toàn.

Dù sở hữu nhan sắc nổi bật cùng chiều cao 1,7m, đến nay Cẩm Ly vẫn chưa ghi danh tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Hình ảnh an toàn giúp cô giữ được thiện cảm của công chúng, song cũng khiến á hậu chưa tạo được dấu ấn trong bối cảnh nhiều cuộc thi hoa hậu ra đời.

Đời thường, Cẩm Ly gắn liền với phong cách nữ tính, kín đáo. Người đẹp thường trang điểm nhẹ nhàng, giữ vẻ mộc mạc nhưng vẫn toát lên nét tươi tắn, trong trẻo.

Ảnh: Facebook nhân vật