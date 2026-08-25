Nhan sắc 5 mỹ nhân đầu tiên vào Top 40 Hoa hậu Thế giới 2026

Hiện tại, 5 gương mặt đầu tiên có mặt trong Top 40 cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 là Asia Rose Simpson (Philippines), Julia Kühnle (Đức), Romanda Hombir (Nam Phi), Georgia-Lee Gill (Trinidad và Tobago) và Suil Pagán (Puerto Rico) nhờ chiến thắng ở phần thi phụ Head-to-Head Challenge (Thuyết trình) và Thể thao.

Julia Kühnle - Hoa hậu Thế giới Đức 2026

Julia Kühnle (26 tuổi) được trao danh hiệu Hoa hậu Thế giới Đức 2026 vào tháng 7. Người đẹp sinh tại Michigan (Mỹ) trong một gia đình có nguồn gốc Nhật Bản - Đức và hiện sinh sống tại Berlin. Nền tảng đa văn hóa giúp cô có trải nghiệm quốc tế và góc nhìn cởi mở về bản sắc, văn hóa và sự hòa nhập.

Về học vấn, Julia sở hữu bằng cử nhân Khoa học Chính trị và Kinh tế, đồng thời theo học chương trình MBA tại Trường quản trị và tài chính Frankfurt. Trước khi đại diện Đức tại Miss World, cô từng tham gia đấu trường sắc đẹp với tư cách đại diện Nhật Bản tại Hoa hậu Thế giới Nhật Bản 2022 và giành ngôi vị Á hậu 1.

Kinh nghiệm trước đó giúp Julia có lợi thế về kỹ năng sân khấu và giao tiếp khi trở lại đấu trường quốc tế. Tại Miss World 2026, người đẹp Đức tiếp tục gây chú ý khi giành chiến thắng Head-to-Head Challenge khu vực châu Âu, qua đó giành suất vào thẳng Top 40 chung cuộc.

Trong phần thi Head-to-Head Challenge, Julia lựa chọn cách kể câu chuyện cá nhân để truyền tải thông điệp về bản sắc và cảm giác được đón nhận. Đáng chú ý, cô mặc lại váy cưới của mẹ khi trình bày câu chuyện, biến trang phục thành một biểu tượng gắn với hành trình của gia đình đa văn hóa và bản sắc của chính cô.

Asia Rose Simpson - Hoa hậu Thế giới Philippines 2026

Asia Rose Simpson, đại diện Philippines tại Miss World 2026, đang trở thành một trong những thí sinh gây chú ý tại cuộc thi tổ chức ở Việt Nam. Nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cô là thí sinh nổi bật của khu vực châu Á. Sau phần thể hiện ấn tượng và chiến thắng thuyết phục trong Head-to-Head Challenge, cái tên Asia Rose càng trở nên nổi bật.

Người đẹp 18 tuổi chính thức đăng quang Hoa hậu Thế giới Philippines 2026 vào tháng 2, vượt qua 23 thí sinh.

Asia Rose sở hữu nền tảng khá đặc biệt. Cô đang là sinh viên, cao 1,7m và sử dụng tiếng Anh thông thạo. Người đẹp có niềm đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là hội họa, viết lách, thơ ca, ca hát và khiêu vũ. Cô từng xuất hiện trên chương trình Tìm kiếm tài năng Pilipinas Got Talent khi mới 8 tuổi nhờ năng khiếu thể dục dụng cụ.

Không chỉ theo đuổi nghệ thuật, Asia Rose còn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng. Tại cuộc thi năm nay, cô mang đến dự án từ thiện hướng đến sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc của thanh thiếu niên thông qua thể thao và nghệ thuật múa. Trong phần thi Head-to-Head Challenge, cô tập trung nói về vai trò của thể thao và khiêu vũ đối với sức khỏe tinh thần của người trẻ.

Thành tích của Asia Rose Simpson tại Miss World 2026 hiện khá ấn tượng: Top 60 phần Top Model, Top 24 phần thi Thể thao, chiến thắng Head-to-Head Challenge khu vực châu Á & Thái Bình Dương.

Romanda Hombir - Hoa hậu Thế giới Nam Phi 2026

Romanda Hombir (27 tuổi) đăng quang Hoa hậu Thế giới Nam Phi 2026 hồi tháng 7 vừa rồi và đại diện Nam Phi tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Romanda có nền tảng chuyên môn về thính học lâm sàng (clinical audiology). Cô đồng thời là người mẫu, diễn giả truyền cảm hứng và nhà hoạt động cộng đồng.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong hành trình của Romanda là Caring Purpose Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận do cô sáng lập. Dự án hướng đến việc hỗ trợ cộng đồng thông qua các hoạt động như chăm sóc sức khỏe, khám sàng lọc lưu động, nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục, dinh dưỡng và phát triển kỹ năng.

Người đẹp cho biết cô đang sống chung với lạc nội mạc tử cung (endometriosis) và từ trải nghiệm của bản thân, cô quan tâm đặc biệt đến vấn đề bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Romanda mong muốn thúc đẩy một hệ thống chăm sóc sức khỏe dễ tiếp cận hơn đối với phụ nữ. Cô đã giành chiến thắng Head-to-Head Challenge khu vực châu Phi, qua đó chính thức giành suất vào thẳng Top 40 Miss World 2026.

Georgia-Lee Gill - Hoa hậu Thế giới Trinidad và Tobago 2026

Georgia-Lee Joanna Gill (24 tuổi) là đại diện của Trinidad và Tobago tại Miss World 2026. Người đẹp sở hữu bằng cử nhân kép chuyên ngành Sinh học và Hoá sinh của trường Đại học West Indies. Hiện cô làm quản lý tại một công ty kinh doanh sản phẩm tóc và làm đẹp.

Lợi thế của Georgia là khả năng trình diễn, giao tiếp cũng như tạo thiện cảm với những người xung quanh.

Điểm nổi bật trong hành trình của Georgia-Lee tại Miss World là dự án nhân ái The Silver Circle Project nhằm nâng cao nhận thức về bệnh Alzheimer, chứng mất trí nhớ và những khó khăn mà người chăm sóc người bệnh phải đối mặt. Ý tưởng được hình thành từ trải nghiệm cá nhân của Georgia-Lee khi chăm sóc người bà mắc Alzheimer.

Thông qua The Silver Circle Project, Georgia-Lee phối hợp với các tổ chức để thực hiện hoạt động giáo dục, tạo không gian để người trẻ tìm hiểu về chứng mất trí nhớ, sức khỏe tinh thần và cách hỗ trợ các gia đình có người mắc bệnh. Cô cũng phát triển The Silver Circle Podcast, nơi kết nối chuyên gia y tế, người chăm sóc và những người có trải nghiệm thực tế để chia sẻ kiến thức về Alzheimer.

Suil Anyelina Pagán - Hoa hậu Thế giới Puerto Rico 2026

Suil Anyelina Pagán (21 tuổi) xuất thân là một vận động viên điền kinh. Cô mang đến Miss World 2026 hình ảnh một người đẹp năng động, giàu tinh thần thể thao và theo đuổi dự án cộng đồng hướng tới trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

Suil là con gái của cựu cầu thủ bóng chày Major League Baseball Ángel Pagán và người mẫu, doanh nhân Windy Pagán. Gia đình có truyền thống gắn bó với thể thao và thời trang, nhưng Suil lựa chọn xây dựng con đường riêng bằng việc kết hợp hai lĩnh vực này trong hành trình của mình.

Về học vấn, Suil theo học tại Trường cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Savannah (SCAD) ở Mỹ, theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế và thời trang. Mỹ nhân Puerto Rico quan tâm đến sáng tạo, kể chuyện bằng hình ảnh và truyền thông. Người đẹp còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, marketing và sáng tạo nội dung.

Tại Miss World 2026, Suil mang theo dự án Corriendo por Puerto Rico (Running for Puerto Rico). Dự án hướng tới việc mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao và các hoạt động rèn luyện thể chất cho trẻ em, đặc biệt là những bé gái và thanh thiếu niên tại các cộng đồng còn hạn chế về điều kiện.

Chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tới tại Khánh Hòa.