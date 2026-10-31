Nhạc Việt học hỏi Kpop, tìm đường “xuất khẩu”: Đâu là chìa khóa?

Gần đây, hai đêm diễn của BIGBANG ngày 24-25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, gây sốt khán giả, tiếp tục cho thấy sức hút của âm nhạc Hàn Quốc với công chúng Việt. Ở chiều ngược lại, làm thế nào để nghệ sĩ Việt tiếp cận khán giả Hàn Quốc và từng bước xây dựng chỗ đứng bằng bản sắc riêng?

Đây là một trong những vấn đề được các diễn giả trao đổi tại hội nghị "Xây dựng nền tảng kinh doanh thúc đẩy ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam theo mô hình Kpop", thuộc khuôn khổ Korea Spotlight 2026, diễn ra chiều 30/10 tại TPHCM.

Sân vận động Mỹ Đình chật kín khán giả theo dõi 2 đêm nhạc BIGBANG ngày 24-25/10 (Ảnh: Kiều Minh).

Bản sắc Việt là lợi thế để tạo khác biệt

Bàn về hành trình mở rộng thị trường, bước ra quốc tế của nghệ sĩ Việt, ông Nguyễn Hữu Anh - CEO The First Management (công ty đại diện và quản lý nghệ sĩ) - cho rằng, nghệ sĩ và ê-kíp cần xây dựng chiến lược bài bản.

Đầu tiên, nghệ sĩ cần lắng nghe người hâm mộ, thường xuyên cập nhật xu hướng âm nhạc thế giới và chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với bạn bè quốc tế. Việc có đối tác sở tại sẽ giúp nghệ sĩ hiểu rõ hơn cách thị trường vận hành, thị hiếu khán giả cũng như phương thức quảng bá để từng bước xây dựng cộng đồng người hâm mộ ở nước bạn.

Ông Nguyễn Hữu Anh chia sẻ tại tọa đàm (Ảnh: Bích Phương).

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Anh, mỗi quốc gia có văn hóa và cách thưởng thức nghệ thuật riêng, nên không thể sao chép y nguyên mô hình của nhau. Quá trình tiếp thu kinh nghiệm cần đi cùng việc gìn giữ nét riêng, bởi tính bản địa chính là lợi thế giúp nghệ sĩ Việt tạo sự khác biệt.

“Chúng ta học hỏi mô hình, nhưng không nhất thiết phải sao chép bạn bè quốc tế. Tính bản địa cần đặt lên hàng đầu. Yếu tố Việt Nam giúp chúng ta nổi bật hơn khi bước ra thị trường thế giới”, ông Nguyễn Hữu Anh chia sẻ.

Ca sĩ VSTRA cho rằng nghệ sĩ Việt Nam cần trân trọng mọi cơ hội được biểu diễn, dù lớn hay nhỏ, tại nước ngoài (Ảnh: Bích Phương).

Từ góc nhìn của người trực tiếp biểu diễn, ca sĩ VSTRA chia sẻ cách tiếp cận thực tế khi hợp tác với đơn vị tổ chức, công ty nước ngoài. Trước câu hỏi làm thế nào để duy trì quan hệ lâu dài với đối tác quốc tế, thay vì chỉ xuất hiện trong một vài sự kiện đơn lẻ, tần suất ít, nữ ca sĩ gen Z nhấn mạnh cô trân trọng mọi cơ hội biểu diễn.

Theo nữ ca sĩ, kể cả những chương trình nhỏ cũng đáng để nghệ sĩ cân nhắc tham gia. Biểu diễn ở quy mô nhỏ không làm giảm vị thế của nghệ sĩ Việt, mà có thể mở ra cơ hội tìm hiểu khán giả, thị trường nước ngoài và tích lũy kinh nghiệm.

"Việc đứng trong một căn phòng nhỏ, thuyết phục khoảng 100 người nghe, đôi khi còn khó hơn biểu diễn trên sân khấu lớn. Khoảng cách gần với khán giả đòi hỏi nghệ sĩ thể hiện rõ khả năng và sức hút của âm nhạc.

Nếu nghệ sĩ có thể hát bằng tiếng Việt và chinh phục được những người có mặt, đơn vị tổ chức nước bạn sẽ nhìn thấy tiềm năng, từ đó có thể mời chúng ta tham gia các chương trình quy mô lớn hơn. Những cơ hội ban đầu vì thế có thể trở thành nền tảng cho lần hợp tác thứ hai, thứ ba", VSTRA nói.

Thị trường tiềm năng, tiếp cận không dễ

Về phía các diễn giả Hàn Quốc, nhiều nhà sản xuất, đại diện công ty quản lý nhận xét Việt Nam là thị trường âm nhạc tiềm năng, có lợi thế về dân số trẻ, khán giả am hiểu mạng xã hội, điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, để tiếp cận và duy trì sức hút tại thị trường Việt, nghệ sĩ nước ngoài cũng cần nghiên cứu kỹ lưỡng, có chiến lược phù hợp và sự đồng hành của đối tác sở tại.

Ông Kim Ji Yong, đại diện With US Entertainment, cho biết, việc đưa nghệ sĩ biểu diễn ở quốc tế đòi hỏi quá trình nghiên cứu và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Khi tiếp cận các thị trường châu Á, nghệ sĩ của công ty ông thường bắt đầu bằng những buổi gặp gỡ người hâm mộ có quy mô nhỏ (họp fan), trước khi hướng đến các chương trình biểu diễn lớn. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều khó khăn, có những kế hoạch tổ chức phải hủy bỏ vì nhiều điều kiện khách quan.

Ông Kim Ji Yong cho rằng cần tăng cường hợp tác với nghệ sĩ, công ty Việt Nam để tạo thêm cơ hội cọ xát, giao lưu, qua đó từng bước xây dựng cộng đồng khán giả và tạo nền tảng cho những hoạt động lâu dài.

Ca sĩ Jay Park - nghệ sĩ thuộc AOMG - biểu diễn tại một lễ hội âm nhạc ở Hà Nội hồi tháng 6 (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông Jung Jae Ho, đại diện hãng thu âm AOMG, cho rằng, việc tham gia các concert, lễ hội âm nhạc quốc tế có thể giúp nghệ sĩ tạo dựng chỗ đứng trong lòng người hâm mộ nước ngoài. Tuy nhiên, đưa âm nhạc ra thế giới cần một chiến lược phù hợp với từng nghệ sĩ.

Theo ông, tại Hàn Quốc, nghệ sĩ hoạt động ở nhiều quy mô, vị thế khác nhau: Những tên tuổi nổi tiếng, nghệ sĩ thuộc các công ty vừa và nhỏ, hay những người chủ yếu biểu diễn tại các câu lạc bộ nhỏ. Khi tiếp cận thị trường quốc tế, mỗi nhóm nhạc, ca sĩ cần xác định mục tiêu rõ ràng, phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển.

Ngoài việc lựa chọn quốc gia, khu vực muốn đến, nghệ sĩ và đơn vị quản lý phải tìm hiểu thị trường, đặc điểm người hâm mộ tại đó. Việc tổ chức chương trình ở nước ngoài cần được lên kế hoạch dài hạn, hướng đến khả năng quay lại và duy trì kết nối với khán giả quốc tế thường xuyên.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Hwang In Sung, đại diện nền tảng Be My Friends, nhấn mạnh vai trò của đối tác sở tại. Ông cho rằng việc tìm được đối tác có kinh nghiệm, vị thế tại địa phương có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình triển khai hợp tác, mở rộng sản phẩm và dịch vụ.