Nhạc sĩ Ssay Huỳnh áp lực khi mời Hiền Thục hát ca khúc về mẹ

Phim điện ảnh Ma xó vừa có buổi ra mắt khán giả tại TPHCM với sự tham gia của dàn diễn viên như Tín Nguyễn, Avin Lu, Lê Khánh, Hạnh Thúy… Nhạc sĩ Ssay Huỳnh vào vai một cán bộ công an trong phim, đồng thời giữ vị trí giám đốc âm nhạc.

Phần nhạc của Ma Xó gồm hai ca khúc được sáng tác riêng cho bộ phim. Một bài hát mang thông điệp về tình mẫu tử Lời mẹ nguyện cầu, do ca sĩ Hiền Thục và Ssay Huỳnh thể hiện. Ca khúc còn lại - Tội lỗi của con - khai thác tâm trạng hối hận của một người con sau những lựa chọn sai lầm.

Nhạc sĩ Ssay Huỳnh và ca sĩ Hiền Thục (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ssay Huỳnh cho biết, vì tên tuổi của Hiền Thục đã gắn liền với các ca khúc về mẹ nên anh muốn mời đàn chị hát ca khúc về mẹ của mình. Chia sẻ về lần đầu hợp tác cùng ca sĩ Hiền Thục, Ssay Huỳnh thừa nhận anh khá áp lực.

"Không phải vì chị Hiền Thục từng có bài hit về mẹ mà vì chị ấy quá dễ thương, trẻ trung và giàu năng lượng nên tôi không dám làm khó trong quá trình sản xuất. Chị muốn gì tôi cũng chiều theo nên khi hậu kỳ có phần cực hơn", nhạc sĩ chia sẻ.

Ssay Huỳnh đã chọn phong cách world pop (nhạc pop trẻ đương đại kết hợp sử dụng chất liệu văn hóa truyền thống), khai thác các âm thanh mang màu sắc bản địa nhằm tạo kết nối cảm xúc với khán giả.

"Tôi thích những chất liệu âm nhạc gợi ký ức và đời sống người Việt. Tuy nhiên, tôi muốn chúng được thể hiện theo ngôn ngữ hiện đại để gần gũi hơn với khán giả trẻ", anh nói.

Nhạc sĩ cho rằng các bài hát không tồn tại như những sản phẩm độc lập mà là một phần trong cấu trúc kể chuyện của bộ phim. Nhạc sĩ kỳ vọng sau khi rời rạp, khán giả vẫn còn nhớ những giai điệu xuất hiện trong phim. "Không nhất thiết phải nhớ tên người sáng tác hay tên bài hát, chỉ cần âm nhạc giúp họ nhớ hơn về câu chuyện và nhân vật, tôi đã thấy thành công", anh nói.

Ssay Huỳnh cho biết dành khoảng 7 tháng để phát triển phần âm nhạc cho phim, từ cuối năm 2025. Trước khi sáng tác, anh đọc kịch bản, trao đổi với đạo diễn và tìm hiểu kỹ tâm lý nhân vật. Nam nhạc sĩ còn góp mặt trong dự án để có thêm góc nhìn về câu chuyện trên màn ảnh.

Theo anh, thử thách lớn nhất khi thực hiện nhạc phim là phải tiết chế cái tôi cá nhân. Nếu ở các sản phẩm âm nhạc độc lập, nghệ sĩ có thể kể câu chuyện của riêng mình, thì với điện ảnh, âm nhạc phải phục vụ nhân vật và cảm xúc khán giả.

"Một giai điệu hay chưa chắc phù hợp với bộ phim. Có những đoạn âm nhạc cần lùi lại để nhường chỗ cho diễn xuất, nhưng cũng có lúc phải dẫn dắt cảm xúc người xem", anh cho biết.

Nhạc sĩ Ssay Huỳnh đảm nhận vai khách mời trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhạc sĩ Ssay Huỳnh tên thật là Huỳnh Tấn Sang, quê Bình Định (cũ). Anh từng có ca khúc vào top 10 Bài hát Việt 2012, viết nhạc cho series Lala school, Rap Việt mùa 2...

Phim điện ảnh Ma xó do đạo diễn Phan Bá Hỷ thực hiện, thuộc thể loại kinh dị pha yếu tố tâm linh, khai thác chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam. Nội dung lấy cảm hứng từ hủ tục thờ ma xó, xoay quanh nhân vật bà Tánh, một thầy cúng do Lê Khánh thủ vai.

Câu chuyện đồng thời theo chân một cặp vợ chồng trẻ đối mặt nguy cơ mất đứa con chưa chào đời, với các vai diễn do Tín Nguyễn và Avin Lu đảm nhận. Phim dự kiến ra rạp ngày 5/6.