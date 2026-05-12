Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026”

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ nói anh đang quay chương trình, chưa thể tiết lộ thêm.

Trên trang cá nhân, Nguyễn Văn Chung cho biết anh bất ngờ khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất chương trình tham gia mùa 2. Trước đó, anh từng theo dõi mùa đầu tiên của chương trình và có lúc nghĩ đến việc tham gia, nhưng cho rằng đó chỉ là “suy nghĩ thoáng qua”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham gia chương trình "Anh trai chông gai 2026" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo nam nhạc sĩ, anh từng ngại ngần từ chối lời mời vì phải cân nhắc nhiều vấn đề trong cuộc sống cá nhân. Ngoài việc có nhiều dự án âm nhạc và lịch làm việc tất bật thời gian qua, anh hiện còn là sinh viên Nhạc viện với lịch học dày đặc.

Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Chung cũng sống cùng con trai nên lo lắng không thể dành thời gian cho con trong quá trình tham gia chương trình kéo dài nhiều tháng.

Thế nhưng, sau nhiều buổi trao đổi với ê-kíp sản xuất, nam nhạc sĩ nhận được nhiều sự chia sẻ, hỗ trợ, do đó anh quyết định nhận lời.

"Tôi rất muốn nắm lấy cơ hội này để được sống cùng anh em nghệ sĩ, cùng làm nhạc, học hỏi và biểu diễn. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy háo hức và hạnh phúc”, anh chia sẻ.

Tác giả Nhật ký của mẹ cũng thừa nhận hành trình phía trước sẽ nhiều thử thách, nhưng anh muốn “một lần bước đến ranh giới của chính mình để xem bản thân có thể đi xa đến đâu”.

Nhiều khán giả bày tỏ sự mong đợi màn xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi anh thử sức hát và nhảy.