Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ với giới trẻ Cà Mau về những bản hit

Ngày 31/10, tại chương trình "Talkshare: Người trẻ và sáng tạo số" diễn ra trong khuôn khổ sự kiện "Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo" của tỉnh Cà Mau do Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau tổ chức, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có những chia sẻ thú vị với giới trẻ về hành trình đến với âm nhạc của mình.

Ngã rẽ trở thành nhạc sĩ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh cũng từng là sinh viên ngành du lịch, khách sạn. Thời điểm đó, anh nghĩ đơn giản là ra trường sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch hoặc công tác ở một khách sạn tại TPHCM. Tuy nhiên, tình yêu với âm nhạc đã đưa anh đến ngã rẽ bất ngờ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chụp ảnh với bạn trẻ hâm mộ ở Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo anh, ban đầu anh viết nhạc chỉ để giải tỏa nỗi buồn, ghi lại những kỷ niệm. Nhưng khi viết được 5-10 bài, anh thấy yêu công việc này.

Nhạc sĩ kể, lúc nhỏ anh không thích đàn, mặc dù nhà bán nhạc cụ. "Cho đến khi lớn lên, cảm thấy âm nhạc có sự xoa dịu rất kỳ diệu nên tự nhiên mình thích", anh tâm tình.

Lúc này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bắt đầu tập đàn một số bài nhạc Hoa lời Việt về tình yêu nhưng lại thấy không phù hợp với bản thân. Và anh nảy ra suy nghĩ "tại sao mình không thử viết bài hát cho chính cuộc tình của mình".

Rồi anh tự học, tìm tòi những bài hát có điểm chung, cấu trúc ra sao, để rút ra công thức sáng tác cho bản thân.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, qua mỗi sáng tác, anh tự đúc kết những kinh nghiệm hay, dở. Cho đến bài thứ 6, anh thấy "nghe được" là bài Vầng trăng khóc. Cứ thế, anh viết tiếp đến bài thứ 11 là Đêm trăng tình yêu, rồi bài thứ 13 Ngôi nhà hoa hồng,…

"Những thành công đó mới tạo cho mình niềm tin rằng mình có thể làm được việc này, đi được trên con đường này”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về quyết định theo con đường âm nhạc.

Tác giả những bài hit "tỷ lượt xem"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết, anh có hơn 100 bài hát viết về tình yêu. Theo anh, thời điểm đó, có một thực tế là khán giả trẻ thích nghe nhạc về tình yêu. Điều đó lại đúng với mong muốn của bản thân anh khi sáng tác.

Đến khi trưởng thành hơn, có được giải thưởng, sự ghi nhận của giới chuyên môn, anh cũng dần chuyển hướng: "Lúc này, mình phải ý thức trách nhiệm đối với việc mình đang làm. Ban đầu mình làm để kiếm tiền, nhưng mỗi công việc có giá trị, trách nhiệm khác nhau. Mình học được rằng nhạc sĩ có thể viết bằng cảm xúc trên những câu chuyện tình yêu, nhưng họ còn có trách nhiệm lớn hơn là dùng lời ca tiếng hát để lan tỏa, tôn vinh những điều tốt đẹp trong cuộc sống".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giao lưu, chia sẻ về âm nhạc với giới trẻ ở Cà Mau (Ảnh: CTV).

Theo Nguyễn Văn Chung, những điều tốt đẹp đó chính là tình yêu gia đình, tình mẫu tử, tình cảm cha con… Và sau đó anh đã viết những bài hát về mẹ, về cha như Nhật ký của mẹ, Cha và con gái…

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng chia sẻ rằng, anh sáng tác hơn 700 bài hát, nhiều bài trong số đó có thể ít người biết.

"700 bài hát của tôi như là bài tập phải làm, chắc chắn không phải bài nào cũng trở thành bản hit. Nhưng nếu không có thì tôi sẽ không học được những bài học trong sáng tác, để trong khoảnh khắc nào đó viết ra những bài có thể tạo dấu ấn", anh chia sẻ thêm.

Nhạc sĩ kể, năm 2023 là thời điểm anh muốn chuyển hướng thêm một lần nữa, để viết về chủ đề lớn lao hơn như tình yêu quê hương, đất nước. Và bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình ra đời.

"Khi tôi viết bài này, không ai biết, không một giải thưởng hay sự ghi nhận nào. Cho đến năm 2024, khi tôi quyết định remix bài hát này để lan tỏa trên các nền tảng. Và đến năm 2025 có rất nhiều lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước, lúc này bài hát mới nổi lên", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhớ lại.

Từ một bài hát lúc đầu không ai biết và sau đó trở thành bài hit, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi gắm đến bạn trẻ về tầm quan trọng của công nghệ.

"Sự phát triển công nghệ quá nhanh, nếu không có kiến thức về truyền thông, các nền tảng để bài hát lan tỏa thì bài hát đó sẽ mãi mãi nằm trong cuốn album, không ai biết tới. Điều đó cho thấy chúng ta cần phải liên tục học hỏi, cập nhật kiến thức về công nghệ cho dù ở độ tuổi, làm việc trong vai trò nào", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.