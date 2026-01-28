Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long: "Tôi viết giai điệu tươi sáng lúc... cô đơn”

Chiều 27/1, nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long đã ra mắt album Thương câu dân ca, do ca sĩ AnhHI Thanh Cường thể hiện (tên trước đây là Phan Thanh Cường).

Tại sự kiện ra mắt, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long có những chia sẻ hóm hỉnh về đời sống riêng tư và hành trình tìm kiếm “tình yêu lớn” của cuộc đời mình.

Nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long tại sự kiện ra mắt album “Thương câu dân ca” chiều 27/1 (Ảnh: Ban tổ chức).

Những sáng tác mới trong album Thương câu dân ca mang màu sắc tươi sáng, rộn ràng, giàu sức sống, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu vị nhạc sĩ này có đang trải qua những xúc cảm đặc biệt trong cuộc sống riêng. Trước những nghi vấn, anh phủ nhận: “Tạm thời, chưa có chuyện đám cưới ở đây”.

Lý giải điều này, nhạc sĩ cho rằng nghịch lý của người nghệ sĩ là đôi khi những giai điệu vui tươi, mơ về một mái ấm “trăm năm” lại được viết nên trong chính những khoảnh khắc cô đơn nhất. Với Nguyễn Quang Long, mỗi sáng tác là một phần của hành trình đời người. Có người đến rồi đi, nhưng tất cả đều để lại những “mảnh hồn”, làm cho tâm hồn người nghệ sĩ thêm phong phú.

Từ chiều sâu cảm xúc ấy, anh chia sẻ về tình yêu bền chặt dành cho vùng đất Kinh Bắc. Dù sinh ra tại Bắc Giang, nhưng cả nội và ngoại đều có gốc gác Bắc Ninh, khiến tình yêu quê hương dần trở thành ý thức trách nhiệm với di sản văn hóa.

Chính tâm thế đó đã thôi thúc nhạc sĩ ấp ủ và hoàn thiện album Thương câu dân ca, dự án được “đo ni đóng giày” cho người học trò, người cộng sự gắn bó suốt 10 năm qua - ca sĩ AnhHI Thanh Cường. Anh từng được biết đến với nghệ danh Phan Thanh Cường, đạt giải Giọng hát hay Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Tại sự kiện, ca sĩ AnhHI Thanh Cường (cầm mic) chia sẻ về sự đồng điệu với nhạc sĩ Nguyễn Quang Long trong tình yêu dành cho dòng nhạc dân ca (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam nghệ sĩ cho biết việc đổi nghệ danh sang AnhHI Thanh Cường đánh dấu giai đoạn bản thân có sự chuyển biến trong tư duy nghệ thuật, khi ngày càng gắn bó sâu hơn với âm nhạc dân gian. Nghệ danh mới mang tinh thần “Anh Hai thời hiện đại”, thể hiện mong muốn đưa dân ca Bắc Bộ đến gần hơn với giới trẻ bằng cách tiếp cận phù hợp với đời sống hôm nay.

“Tôi muốn làm điều gì đó thực sự có giá trị, không phải để nổi tiếng hay kiếm tiền. Khi gặp các sáng tác của anh Quang Long, tôi cảm thấy phù hợp với con đường mình đang theo đuổi”, anh chia sẻ.

Album gồm 5 tác phẩm: Ngẫu hứng còn duyên, Tính chuyện trăm năm, Thương câu dân ca, Nghe tim mình rơi và Chị hai sao đứng đầu đình. Trong đó, ca khúc chủ đề Thương câu dân ca được nhạc sĩ Nguyễn Quang Long tâm đắc nhất, bởi không chỉ phản ánh cảm xúc cá nhân mà còn gợi mở trạng thái chung của tâm hồn Việt, một bản sắc cần được gìn giữ và nâng niu.

Bên cạnh giá trị âm nhạc, dự án còn tạo điểm nhấn khi mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong quá trình thực hiện. MV được xây dựng bằng công nghệ AI, lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ làm chất liệu chủ đạo.

Theo đạo diễn Xuân Mạnh AI, việc sử dụng công nghệ này không nhằm mục đích “tiết kiệm”, mà là sự đầu tư nghiêm túc để tạo ra những khung hình có chiều sâu, góp phần đưa di sản văn hóa truyền thống tiếp cận khán giả trẻ theo cách hiện đại.