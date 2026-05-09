Nhạc sĩ Dương Cầm gắn kết tình thân với “Phòng khách 3 thế hệ”

“Từ bao giờ chúng ta sống cùng một mái nhà nhưng lại ngày càng xa nhau?”, nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ ý tưởng về chuỗi live concert (hoà nhạc trực tiếp) Phòng khách 3 thế hệ bằng một câu hỏi đời thường, giản dị.

Dương Cầm - Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc chương trình – cho biết, ngày trước, phòng khách là nơi cả gia đình quây quần, ông bà kể chuyện, cha mẹ hàn huyên sau một ngày làm việc, cùng con cái ăn bữa tối, nghe nhạc, xem tivi… Nhưng trong nhịp sống hiện đại, mỗi người dường như đang sống trong "ốc đảo" riêng, khiến khoảng cách giữa các thế hệ ngày càng lớn hơn.

Từ phải sang: Giám đốc sản xuất Quỳnh Nguyễn, Tổng đạo diễn Dương Cầm và đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường tại sự kiện giới thiệu "Phòng khách 3 thế hệ" chiều 8/5 tại Hà Nội (Ảnh: Thanh Lan).

Đó là lý do mà nam nhạc sĩ và ê-kíp muốn thực hiện một chương trình nghệ thuật phù hợp với các thành viên trong gia đình. Phòng khách 3 thế hệ như một không gian kết nối tình thân thông qua âm nhạc, câu chuyện và nghệ thuật sân khấu. Không lựa chọn những concept hoành tráng, chương trình đưa âm nhạc trở về với hình ảnh gần gũi nhất của mỗi gia đình: Phòng khách - biểu tượng của sự sum vầy. Tại đây, âm nhạc trở thành cuộc đối thoại giữa các thế hệ, để khán giả nhìn thấy chính mình trong từng câu chuyện và giai điệu.

Chuỗi live concert dự kiến gồm 8 đêm diễn, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 2/2027, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của âm nhạc Việt Nam.

Điểm đặc biệt của dự án là cách Dương Cầm phát triển nghệ thuật mash-up như một "ngôn ngữ kết nối ký ức". Với anh, mash-up không đơn thuần là kỹ thuật phối khí, đó còn là cách để các ca khúc thuộc nhiều thời kỳ "đối thoại" với nhau. Những bài hát quen thuộc được đặt cạnh nhau một cách có chủ đích để tạo nên cảm giác mới mẻ nhưng vẫn gần gũi với khán giả. Ở Phòng khách 3 thế hệ, các bản mash-up không còn là màn kết hợp ngẫu hứng mà trở thành cầu nối giữa ký ức, cảm xúc và trải nghiệm của nhiều thế hệ.

Anh nói: "Chúng tôi tìm kiếm những điểm chạm cảm xúc giữa các ca khúc để khi gặp nhau, khán giả không thấy khác biệt mà thấy quen thuộc theo một cách mới. Nghệ sĩ không chỉ hát bài của mình mà còn bước vào thế giới âm nhạc của một thế hệ khác. Chính ở đó xuất hiện những khoảnh khắc chân thật nhất".

Dương Cầm cũng khẳng định rằng, chương trình hát live 100%, không có hát nhép. "Đó là sự tối kỵ trên sân khấu. Khán giả bỏ thời gian và tiền đến với chương trình phải nhận được món quà xứng đáng. Tôi cam kết như vậy", nam nhạc sĩ nói thêm.

Bùi Công Nam biểu diễn trên sân khấu (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Bên cạnh phần âm nhạc, sân khấu chương trình cũng được đầu tư theo hướng trải nghiệm. Đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường tái hiện hình ảnh phòng khách như một biểu tượng của ký ức gia đình, lấy cảm hứng từ không gian sống những năm 1980- 1990 với cảm giác ấm áp, gần gũi và đậm tính hoài niệm. Song song với đó là những mảng kiến trúc tối giản, hiện đại cùng ánh sáng, hình ảnh và chuyển động sân khấu mang hơi thở đương đại.

Ngoài các tiết mục biểu diễn, chương trình còn có phần giao lưu trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả trong không gian "phòng khách" để mỗi người tìm thấy cảm xúc quen thuộc của mình.