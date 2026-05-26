Nhạc sĩ Đức Huy nói về sự cô đơn trong thời đại số, dùng âm nhạc để kết nối

Nhận lời tham gia chương trình Phòng khách 3 thế hệ, số đầu tiên diễn ra tối 14/6 tại Hà Nội điều khiến nhạc sĩ Đức Huy hào hứng không chỉ là một chương trình mà là ý tưởng tạo nên không gian đủ gần để nhiều thế hệ có thể ngồi lại bên nhau bằng âm nhạc.

Trong chương trình, Đức Huy đại diện cho thế hệ ông bà, Hồ Quỳnh Hương đại diện cho thế hệ cha mẹ, còn Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân là đại diện lớp trẻ.

Nhạc sĩ Đức Huy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Giữa thời đại công nghệ phủ kín đời sống, nam nhạc sĩ càng cảm thấy những không gian như Phòng khách 3 thế hệ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Ông cho rằng âm nhạc chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp con người kết nối và lắng nghe nhau, thay vì chỉ là một màn trình diễn được dàn dựng chỉn chu. Theo nhạc sĩ Đức Huy, điều quý giá nhất hiện nay lại rất giản dị: Có người thật sự ngồi nghe khi mình cất lời.

“Có lắng nghe thì mới có sự thấu hiểu. Có thấu hiểu thì mới có thể có sự thương yêu”, ông chia sẻ.

Ở tuổi đi qua nhiều năm tháng của nghề và đời, Đức Huy không còn nhìn âm nhạc như công cụ để tạo hào quang hay khẳng định tên tuổi. Ông xem âm nhạc là cách để giữ con người gần nhau hơn giữa một xã hội ngày càng dễ cô đơn.

Nói về sức sống bền bỉ của những ca khúc của mình, Đức Huy cho rằng điều khiến âm nhạc ở lại lâu với khán giả chính là sự chân thành. Tuy nhiên, nhạc sĩ cũng thẳng thắn cho biết nghệ sĩ không nên sống với nỗi ám ảnh phải được nhớ mãi. “Chúng ta không cần phải có mục đích làm cho người ta nhớ đến mình. Nếu có bị quên thì tôi coi đó là chuyện bình thường”, ông nói.

Nam nhạc sĩ cũng chia sẻ suy nghĩ về người trẻ trong bối cảnh AI và công nghệ phát triển mạnh mẽ. Ông không phủ nhận những lợi ích của trí tuệ nhân tạo, nhưng cho rằng càng nhiều máy móc, con người càng cần giữ phần cảm xúc nguyên bản bên trong mình.

Theo Đức Huy, người nghệ sĩ đôi khi cần đi qua khó khăn, va vấp và cả những khoảng cô đơn để tìm được điều thật sự muốn nói. Ông khuyên người trẻ nên dành cho mình mỗi ngày một khoảng thời gian yên tĩnh để “nhìn vào bên trong”, thay vì bị cuốn trôi bởi tham vọng hay nhịp sống quá nhanh.

Với nhạc sĩ Đức Huy, điều đẹp nhất là vừa làm việc, vừa tận hưởng công việc mình đang làm, để có thể đi cùng nó lâu dài và giữ được niềm vui sống trong nghề.

Phòng khách 3 thế hệ là lần thứ 3 nhạc sĩ Đức Huy làm việc cùng nhạc sĩ Dương Cầm. Đức Huy dành nhiều thiện cảm cho đồng nghiệp bởi sự đa năng, trẻ trung và khả năng “đọc vị” khán giả.

Trong chương trình lần này, những ca khúc quen thuộc của Đức Huy sẽ được làm mới bởi các nghệ sĩ trẻ hơn.