Hình ảnh của nhạc sĩ Doãn Nho đang được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ, thu hút hàng triệu lượt xem.

Trong clip, Đại tá, nhạc sĩ Doãn Nho xuất hiện giữa hai hàng cán bộ, chiến sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Ông vừa bước đi vừa vỗ tay theo nhịp, hào sảng cất tiếng hát Tiến bước dưới quân kỳ. Những người lính đứng hai bên cùng hòa nhịp, tạo nên khung cảnh trang nghiêm và xúc động.

Nhạc sĩ Doãn Nho 93 tuổi hùng dũng hát "Tiến bước dưới quân kỳ" (Video: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam).

Hình ảnh vị nhạc sĩ ở tuổi 93 vẫn giữ phong thái khỏe khoắn, nhiệt huyết khi thể hiện ca khúc gắn bó với nhiều thế hệ quân nhân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Khán giả bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần và khí thế của nhạc sĩ Doãn Nho ở tuổi 93. Nhiều người cũng nhắc đến sức gợi của bài hát, khi chỉ cần những nốt nhạc mở đầu vang lên đã đủ khơi dậy niềm tự hào. Bên cạnh đó, khán giả gửi lời chúc nhạc sĩ mạnh khỏe, bày tỏ sự trân trọng đối với tác phẩm đã đồng hành cùng nhiều thế hệ.

Trả lời phóng viên Dân trí, NSND Nguyễn Thị Bích Hạnh (nghệ danh Hồng Hạnh), Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, cho biết đoạn phim ghi lại khoảnh khắc nhạc sĩ Doãn Nho được cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát đón tiếp nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống đơn vị.

Hôm đó, các nghệ sĩ dành cho nhạc sĩ những tràng vỗ tay và cùng hát Tiến bước dưới quân kỳ. NSND Bích Hạnh xúc động khi nghe giọng hát của tác giả hòa cùng tiếng hát của các nghệ sĩ trẻ. Bà cho rằng đây là cách những người lính hôm nay bày tỏ lòng tri ân với người nhạc sĩ đã sáng tác ca khúc gắn bó với nhiều thế hệ quân nhân.

Nhạc sĩ Doãn Nho vẫn chơi nhạc, sáng tác ở tuổi 93 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhạc sĩ Doãn Nho sinh năm 1933 tại Hà Nội. Năm 1950, khi mới 17 tuổi, ông nhập ngũ, bắt đầu hành trình gắn bó với quân đội và âm nhạc. Trong hơn 7 thập kỷ sáng tác, ông để lại nhiều tác phẩm được công chúng biết đến như Chiếc khăn Piêu, Người con gái sông La, Năm anh em trên một chiếc xe tăng và Tiến bước dưới quân kỳ.

Ở tuổi 93, ông vẫn duy trì nếp sống khoa học, tập luyện đều đặn và tiếp tục sáng tác. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí hồi tháng 9, nhạc sĩ cho biết âm nhạc vẫn là công việc không thể thiếu trong cuộc sống. Ông không đặt chỉ tiêu phải viết bao nhiêu tác phẩm, mà chỉ sáng tác khi thực sự có cảm xúc và chất liệu phù hợp.

Tiến bước dưới quân kỳ được nhạc sĩ Doãn Nho sáng tác năm 1958, sau chuyến trở lại Điện Biên Phủ. Khi ấy, nhạc sĩ được giao nhiệm vụ cùng đoàn tiền trạm lên Điện Biên để chuẩn bị cho chuyến biểu diễn của Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị, đồng thời sáng tác một ca khúc mới cho chương trình.

Trở lại nơi từng chứng kiến những trận đánh và sự hy sinh của đồng đội, ông xúc động trước hình ảnh hai thế hệ người lính - những cựu chiến binh từng trải và các chiến sĩ trẻ - cùng tiến bước dưới quân kỳ. Trên đồi A1, khi ngồi bên xác xe tăng Pháp và hai ngôi mộ liệt sĩ vô danh, ông không kìm được nước mắt. Ký ức về những người đồng đội đã nằm lại trở thành nguồn cảm xúc để ông viết nên tác phẩm.

Nhạc sĩ Doãn Nho có cuộc sống giản dị ở tuổi 93 ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo chia sẻ của nhạc sĩ, giai điệu ca khúc được xây dựng trên chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh, với âm hưởng khỏe khoắn, mạnh mẽ. Tác phẩm khắc họa hình ảnh các thế hệ quân nhân nối tiếp nhau, từ những người lính dày dạn trận mạc đến lớp chiến sĩ trẻ đang tiếp bước.

Tiến bước dưới quân kỳ vốn là ca khúc hát tập thể, được Đoàn Ca múa Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị trình diễn lần đầu tại Điện Biên. Sau đó, tác phẩm trở thành một trong những bài hát "đi cùng năm tháng", được sử dụng trong các nghi lễ, mít tinh, diễu binh, duyệt đội.

Nhạc sĩ Doãn Nho từng chia sẻ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được sống cùng năm tháng. Ông đã gửi tặng bản quyền ca khúc cho quân đội - nơi nuôi dưỡng, rèn luyện mình trưởng thành.

Gần 70 năm sau ngày ra đời, Tiến bước dưới quân kỳ vẫn vang lên trong những sự kiện lớn. Hình ảnh tác giả ở tuổi 93 tự mình cất tiếng hát giữa đội ngũ cán bộ, chiến sĩ một lần nữa gợi nhắc sức sống lâu bền của hành khúc này.