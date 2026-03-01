Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nhớ "Việt Nam quê hương tôi" tại Ngày thơ Hà Nội

Ngày 1/3, Ngày thơ Hà Nội với chủ đề Vươn mình ra biển lớn đã diễn ra sôi động với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng Thủ đô. Sự kiện do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội và Hội Nhà văn Hà Nội tổ chức.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam - nhấn mạnh rằng, ngày thơ hằng năm được công chúng quan tâm và đón chờ, cho thấy: Dù xã hội thay đổi, hiện đại, cách mạng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh đến đâu trong kỷ nguyên số, thì văn chương, thơ ca, âm nhạc và các loại hình nghệ thuật khác vẫn cần và rất cần cho cuộc sống hôm nay và cho tương lai.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, sự kiện tô đậm thêm truyền thống văn hóa của người Tràng An, nhắc chúng ta thêm trân quý, giữ gìn tiếng Việt - ngôn ngữ luôn truyền tải khát vọng hòa bình, tình yêu với Tổ quốc, đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, Ngày thơ Hà Nội năm nay lấy chủ đề Vươn mình ra biển lớn làm ông nhớ tới lời bài hát Việt Nam quê hương tôi của nhạc sĩ Đỗ Nhuận - cha mình - trong đó có câu: "Buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi/Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời hay Mùa xuân tới nguồn sống đang sục sôi/Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời"...

Nhà thơ Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội - phát biểu tại lễ khai mạc Ngày thơ Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhà văn Trần Gia Thái - Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội - cho rằng, hình tượng biển trong chủ đề năm nay không chỉ là không gian mênh mông của tự nhiên mà còn là biểu tượng của thời đại đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ những thử thách của chiến tranh, nghèo khó và tụt hậu, đất nước Việt Nam đã từng bước vươn lên, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trong đời sống quốc tế.

Ông Thái nhấn mạnh rằng, trong khát vọng vươn mình ra biển lớn của thời đại, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và sáng tạo của cả nước - đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành đầu tàu phát triển.

Trong quá trình đó, văn học nghệ thuật được xem là nguồn lực tinh thần quan trọng, còn đội ngũ văn nghệ sĩ giữ vai trò tiên phong trong sáng tạo, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, góp phần định hình diện mạo văn hóa trong thời kỳ hội nhập.

Theo Ban tổ chức, điểm khác biệt lớn nhất của Ngày thơ Hà Nội năm nay là hình thức thể hiện. Những năm trước, các tác giả thường tự lên sân khấu đọc thơ của mình nhưng năm nay Ban tổ chức quyết định phối hợp thơ với âm nhạc, nghệ thuật chèo và diễn xướng.

Ngày thơ Hà Nội 2026 gồm 3 phần: Áng thơ Nguyên tiêu, Tình yêu biển đảo, Cảm thức xuân Hà Nội, đưa khán giả đến với những tác phẩm thơ ấn tượng của các nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Lê Cảnh Nhạc, Nguyễn Việt Chiến, Trần Anh Thái, Phùng Văn Khai, Trần Gia Thái, Bùi Việt Mỹ, Mai Nam Thắng, Chu Thu Phương… bằng nhiều hình thức.

Bài thơ Mơ về Hà Nội của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, Tổ quốc nhìn từ biển của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến được các nhạc sĩ Đức Trịnh, Quỳnh Hợp phổ nhạc, được ca sĩ Ngọc Anh và các nghệ sĩ Đoàn văn công Quân chủng Phòng không không quân thể hiện xúc động.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội đồng thời là tổng đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Ngày thơ Hà Nội 2026 - cho biết, chủ đề Vươn mình ra biển lớn của Ngày thơ Hà Nội hưởng ứng chủ đề Trước biển lớn của Ngày thơ Việt Nam năm 2026, nhằm thể hiện tinh thần chủ động, khát vọng bứt phá và ý chí hội nhập trong kỷ nguyên mới.

"Chúng tôi mong rằng, Ngày thơ Hà Nội năm 2026 sẽ là sự cụ thể hóa định hướng về tầm nhìn mới - kỷ nguyên mới và tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, góp phần xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, làm nổi bật vai trò, trách nhiệm và quyết tâm tiên phong của đội ngũ văn nghệ sĩ Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, tinh thần Vươn mình ra biển lớn với bản sắc văn hóa Thủ đô theo phương châm hội nhập nhưng không hòa tan, hiện đại nhưng bền gốc truyền thống...”, ông Cảnh Nhạc nói.

Các đại biểu tham dự Ngày thơ Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Ảnh: Ban tổ chức).

Hưởng ứng sự kiện, Hội Nhiếp ảnh Hà Nội và Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức trưng bày nhiều tác phẩm đặc sắc về Hà Nội, mùa xuân và quê hương đất nước.

Sau khi chương trình khai mạc, hoạt động đọc thơ và trình diễn thơ tiếp tục diễn ra trên sân khấu lớn tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại sân Thái học, 10 quán thơ của các câu lạc bộ trực thuộc Hội Nhà văn Hà Nội được trưng bày sinh động, trở thành điểm hẹn giao lưu của văn nghệ sĩ và du khách.