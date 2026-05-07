Nhà thơ Phạm Thiên Thư - tác giả "Ngày xưa Hoàng Thị" - qua đời

Theo nguồn tin riêng của phóng viên báo Dân trí, nhà thơ Phạm Thiên Thư trút hơi thở cuối cùng lúc 16h15 ngày 7/5 tại nhà riêng trên đường Hồng Lĩnh, TPHCM. Linh cữu của ông sẽ được quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm từ ngày 8/5.

Thông tin ông từ trần được nhiều nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ cùng độc giả yêu thơ chia sẻ, bày tỏ niềm tiếc thương.

Theo chia sẻ từ gia đình, khoảng một năm trở lại đây, sức khỏe nhà thơ yếu dần, ông không còn đủ sức để ngồi quán cà phê gặp gỡ bạn bè, người yêu thơ như trước. Khoảng một tuần gần đây, ông ngủ nhiều và bỏ ăn.

Nhà thơ Phạm Thiên Thư (Ảnh: Tư liệu).

Nhà thơ Phạm Thiên Thư tên thật là Phạm Kim Long, sinh năm 1940 tại Kiến Xương, Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên). Ông sớm bộc lộ năng khiếu văn chương và bắt đầu làm thơ từ năm 13 tuổi. Năm 1954, ông theo gia đình vào miền Nam sinh sống, từng có thời gian xuất gia, học tại Trường Đại học Vạn Hạnh rồi hoàn tục.

Tên tuổi Phạm Thiên Thư được biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1960 qua tập Thơ Phạm Thiên Thư. Ông ghi dấu với phong cách thơ giàu nhạc tính, phảng phất chất thiền và nét lãng mạn riêng.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Ngày xưa Hoàng Thị, ra đời năm 1966 từ ký ức về mối tình học trò với bà Hoàng Thị Ngọ, người học cùng ông tại trường Văn Lang ở Sài Gòn. Bài thơ sau đó được Phạm Duy phổ nhạc thành ca khúc cùng tên, qua tiếng hát của danh ca Thái Thanh và trở thành một trong những tình khúc quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Ngoài Ngày xưa Hoàng Thị, nhiều bài thơ khác của ông cũng được phổ nhạc như Đưa em tìm động hoa vàng, Em lễ chùa này, Gọi em là đóa hoa sầu…

Không chỉ nổi tiếng với thơ tình, Phạm Thiên Thư còn được xem là gương mặt đặc biệt của văn học Phật giáo Việt Nam hiện đại. Với pháp danh Tuệ Không, thơ ông mang đậm tinh thần thiền và triết lý Phật giáo, ảnh hưởng từ những năm tháng tu tập.

Ông để lại nhiều công trình “thi hóa kinh Phật” như Kinh Ngọc, Kinh thơ, Kinh Hiền. Đặc biệt, Kinh Hiền - Hội Hoa Đàm gồm hơn 12.000 câu lục bát được xem là nỗ lực nổi bật trong việc đưa kinh văn Phật giáo đến gần hơn với độc giả đại chúng.

Ngoài thơ đạo và thơ tình, ông còn sáng tác trường ca Hát ru Việt sử thi, viết Đoạn trường vô thanh như một cách kể tiếp Truyện Kiều của Nguyễn Du, đồng thời biên soạn Từ điển cười - Tiếu liệu pháp bằng hàng chục nghìn câu thơ tứ tuyệt.

Những năm cuối đời, nhà thơ sống lặng lẽ tại TPHCM, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè và các đồng nghiệp.