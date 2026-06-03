Nhà thơ Mỹ kể về tình yêu với Hà Nội qua tác phẩm "Sự mê đắm của Hồ Gươm"

Ngày 2/6 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn ra mắt tập thơ Sự mê đắm của Hồ Gươm của GS.TS, nhà thơ - cựu binh Mỹ Bruce Weigl, qua bản dịch của Trần Lê Khánh.

Cuốn sách "Sự mê đắm của Hồ Gươm" (Ảnh: Lạc Thành).

Sự kiện này không chỉ giới thiệu một tác phẩm văn học mới mà còn khắc họa rõ nét hành trình hàn gắn đặc biệt, nơi những cựu binh Mỹ trở thành những đại sứ tích cực quảng bá văn học và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Nhà thơ Bruce Weigl cho biết, nguồn cảm hứng lớn nhất để ông viết Sự mê đắm của Hồ Gươm chính là tình yêu với Hà Nội và Việt Nam.

Ông kể rằng, từ khoảng 40 năm trước, mỗi lần trở lại Việt Nam, thơ ca trong ông lại trở nên sống động hơn bao giờ hết. Những con phố, quán cà phê, những người dân bình dị, những ngày Tết, những cơn mưa và nhịp sống thường nhật đều trở thành chất liệu cho sáng tạo.

“Tôi ngưỡng mộ những giá trị ở người Việt như tình yêu đất nước và đồng bào, sự trung thực sâu sắc và bền bỉ, sự tận tâm chăm sóc những người không thể tự chăm sóc mình cùng sự coi trọng giáo dục dành cho thế hệ trẻ...”, ông chia sẻ.

Nhà thơ Mỹ tâm sự, ông muốn xuất bản tập thơ này tại Việt Nam thay vì ở Mỹ bởi chính mảnh đất này đã nuôi dưỡng những tác phẩm của ông. Qua đó, ông mong muốn thể hiện tình yêu sâu sắc dành cho đất nước và nền văn hóa lâu đời của người Việt.

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết, nhiều cựu binh Mỹ sau khi tiếp xúc với đời sống và văn hóa Việt Nam đã nhận ra những giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam. Từ đó, họ dành tình cảm đặc biệt cho đất nước này và nỗ lực giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến với thế giới thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Bruce Weigl là một trong những gương mặt tiêu biểu cho hành trình ấy.

"Bruce Weigl không viết về Hà Nội, mà ông tìm ra một Hà Nội từ chính Hà Nội của chúng ta. Khi đọc tập thơ này, chúng ta một lần nữa tìm thấy một Hà Nội của chính chúng ta trong con mắt của một người khác. Và từ góc nhìn này, chúng ta tìm thấy một Hà Nội đẹp đẽ hơn", Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định.

Nhà thơ Bruce Weigl (ở giữa), dịch giả Trần Lê Khánh (bên trái). (Ảnh: Lạc Thành)

Trong tập thơ có in nhiều bức tranh về Việt Nam và Hà Nội do chính Bruce Weigl thực hiện. Nếu thơ là nơi ông ghi lại những rung động bằng ngôn từ thì hội họa lại giúp ông lưu giữ cảm xúc bằng màu sắc và đường nét, đem thêm những cảm nhận về Hà Nội qua góc nhìn của một người nước ngoài.