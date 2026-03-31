"Nhà sản xuất tỷ view" kết hôn, nói về bước chuyển mình trong âm nhạc

Sau khi tổ chức lễ dạm ngõ, Hoaprox ra mắt album đầu tay mang tên Tầng sâu nhất - Love core. Album không chỉ xoay quanh tình yêu đôi lứa, mà mở rộng ra cách con người cảm nhận, lặp lại và học cách thay đổi trong tình yêu. Không còn là những giai điệu sôi động quen thuộc, anh đi sâu vào nội tâm, cảm xúc và những câu hỏi mà người trẻ hiện đại đang đối diện.

Album ra đời cũng là cách Hoaprox ghi dấu bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Vào tháng 2 vừa qua, anh tổ chức lễ dạm ngõ với bạn gái Phương Dung - người đồng hành cùng anh trong công việc lẫn cuộc sống. Cả hai trải qua 3 năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà.

Hoaprox cho biết, những thay đổi trong cuộc sống đã dẫn đến những chuyển biến rõ rệt trong tư duy âm nhạc của anh: Từ năng lượng sang chiều sâu, từ xu hướng quốc tế sang câu chuyện cá nhân, từ “nghe cho đã” sang “nghe để hiểu”.

Nhà sản xuất thừa nhận đây là một hướng đi nhiều rủi ro, nhưng cũng mở ra cơ hội để anh kết nối mạnh mẽ hơn với khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ đang tìm kiếm sự đồng cảm trong âm nhạc.

Hoaprox và ca sĩ Nguyên Hà (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong album, ca khúc Nắm lấy tay tôi do ca sĩ Nguyên Hà thể hiện nhận được sự chú ý của khán giả khi chạm đúng trạng thái phổ biến của người trẻ hiện nay. Không cần những cao trào dữ dội, bài hát lựa chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng nhưng thấm sâu, phản ánh những mâu thuẫn nội tâm: Muốn được thấu hiểu nhưng không biết chia sẻ cùng ai, muốn nghỉ ngơi nhưng không cho phép bản thân yếu đuối, muốn dựa vào ai đó nhưng đã quen tự mình gồng gánh.

Sau Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên, Nguyên Hà là một trong những cái tên để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Sự kết hợp giữa phần nhạc điện tử tiết chế của Hoaprox và chất giọng nhẹ nhàng của Nguyên Hà tạo nên một không gian cảm xúc vừa hiện đại, vừa sâu lắng.

Hoaprox tên thật là Nguyễn Thái Hòa, sinh năm 1997, được gọi là "cậu bé vàng của EDM Việt Nam" với những bản nhạc gây sốt. Trong đó, ca khúc With you (Ngẫu hứng) từng hút hàng tỷ lượt nghe trên mạng xã hội Trung Quốc. Năm 2017, Hoaprox cùng Bảo Thy và Nguyễn Phúc Thiện giành ngôi quán quân The Remix.

Hoàng Thư