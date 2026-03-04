Nhà hát Kịch Việt Nam dựng vở "Vũ Như Tô" của tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Ngày 4/3, Nhà hát Kịch Việt Nam đã tổ chức hội nghị thông tin về hoạt động của đơn vị này trong năm 2025 và kế hoạch biểu diễn, hoạt động trong năm 2026.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức)

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho biết, năm 2025 là một năm thành công với nhà hát khi có tới 150 buổi biểu diễn, tức là cứ 2 đêm lại có 1 buổi biểu diễn, thể hiện những nỗ lực của các nghệ sĩ, diễn viên và ban lãnh đạo Nhà hát Kịch Việt Nam trong xây dựng thương hiệu và khẳng định sức sống của kịch nói trong đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà.

Cuối năm 2025, đơn vị đón nhận niềm vui khi bộ máy lãnh đạo tiếp tục được kiện toàn. NSƯT Trịnh Mai Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc, người sẽ san sẻ trọng trách điều hành trong bối cảnh đơn vị phải đối mặt với nhiều thách thức.

Theo NSƯT Kiều Minh Hiếu, trong năm nay, nhà hát chú trọng chiều sâu nghệ thuật, hướng tới dàn dựng các tác phẩm kinh điển, đặc biệt là những vở chính luận có giá trị tư tưởng và thẩm mỹ cao. Vì vậy, tập thể nghệ sĩ quyết định dàn dựng lại vở diễn Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng - một trong những kiệt tác của sân khấu kịch Việt Nam.

"Đây là tác phẩm lớn, đặt ra những vấn đề gai góc về nghệ thuật và quyền lực, lý tưởng sáng tạo và trách nhiệm xã hội. Chúng tôi xác định phải làm bằng tất cả tâm huyết và nội lực của nhà hát. Vở Vũ Như Tô do NSƯT Trịnh Mai Nguyên làm đạo diễn", NSƯT Kiều Minh Hiếu nói.

Nghệ sĩ Kiều Minh Hiếu chia sẻ thêm, việc lựa chọn tác phẩm không chỉ dựa trên giá trị văn học mà còn tính đến khả năng lan tỏa xã hội, đóng góp vào việc bồi đắp đời sống tinh thần của công chúng.

Năm nay, nhà hát đặt mục tiêu tổ chức khoảng 100 buổi biểu diễn. Đây là con số thể hiện quyết tâm đưa nghệ thuật kịch nói đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước.

Đặc biệt, mục tiêu quan trọng là duy trì việc “đỏ đèn” thường xuyên vào cuối tuần tại sân khấu ở phố Tràng Tiền (Hà Nội). Đây được xem là không gian biểu diễn trung tâm, nơi nhà hát mong muốn xây dựng thói quen thưởng thức kịch nói định kỳ cho khán giả Thủ đô, từng bước khôi phục vị thế vốn có của sân khấu kịch.

Tại sự kiện, NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) - ghi nhận những nỗ lực đổi mới của Nhà hát Kịch Việt Nam trong năm 2025 và đề nghị đơn vị triển khai, tận dụng nguồn lực, cơ hội để đẩy mạnh phát triển sân khấu nói riêng và văn hóa nói chung, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Trích đoạn sân khấu "Chí Phèo - Thị Nở" được biểu diễn tại buổi gặp gỡ đầu xuân (Ảnh: Ban tổ chức).

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc bày tỏ tin tưởng, với bề dày truyền thống, cùng việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, định hướng đúng đắn của ban giám đốc và sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, nghệ sĩ, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ có nhiều bước tiến mới trong năm nay, tiếp tục khẳng định vị thế của một đơn vị nghệ thuật Trung ương trong đời sống sân khấu nước nhà.