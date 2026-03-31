Nguyệt Hằng - Anh Tuấn: Từ cú sốc ra tòa đến lời hứa "già đi cùng nhau"

Mới đây, NSƯT Nguyệt Hằng và ông xã Anh Tuấn kỷ niệm 30 năm ngày về chung một nhà. Sự kiện có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như: NSƯT Sĩ Tiến, NSƯT Kiều Minh Hiếu, vợ chồng nghệ sĩ Vĩnh Xương, vợ chồng diễn viên Hồng Đăng, Anh Thơ, Thu Quỳnh...

Trong 30 năm bên nhau, vợ chồng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn trải qua nhiều vất vả, khó khăn trước khi có cuộc sống viên mãn như hiện tại.

Vợ chồng nghệ sĩ Vĩnh Xương đến chúc mừng Nguyệt Hằng - Anh Tuấn (giữa) nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Nguyệt Hằng cho biết, chị và ông xã Anh Tuấn yêu nhau từ khi cùng là sinh viên lớp diễn viên khóa 2 tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Nữ nghệ sĩ cho hay, khi mới gặp nhau, vợ chồng chị chưa có cảm tình với nhau, thậm chí còn ghét nhau.

"Chúng tôi gặp nhau ở Nhà hát Tuổi trẻ, có biết nhau nhưng lại không thân. Lúc chưa tán, anh ấy toàn… nói xấu tôi. Ban đầu, tôi cũng kiêu kỳ, chưa mở lòng vì mới gặp. Tuy nhiên, sau đó, càng chơi với nhau thì hiểu hơn nên có cảm tình và yêu lúc nào không hay...", Nguyệt Hằng nói.

Nữ diễn viên cho biết, trước khi quyết định đến với nhau, nhiều người lo lắng và nghi ngờ liệu không biết chị có thể chịu đựng nổi "nửa kia" không vì ngày trẻ, Anh Tuấn là người khá mải chơi.

Những năm đầu sống với nhau, cặp đôi có nhiều lần chưa hiểu ý nhau nên cũng có nhiều mâu thuẫn.

Thậm chí, NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đã làm đơn ly hôn và cùng nhau đến tòa án để làm thủ tục chia tay. Nhưng khi đến nơi, tòa án lại đóng cửa vì không phải ngày làm việc. Hai vợ chồng đành quay về và ghé vào quán ăn một bát phở.

"Ăn xong, chúng tôi lại thấy quyết định đưa nhau ra tòa là nông nổi, cả hai thống nhất ở lại bên nhau để xây dựng gia đình", Nguyệt Hằng nói.

Nguyệt Hằng kể lại, ngày mới lấy nhau, ông xã chị muốn kinh doanh để cải thiện kinh tế cho gia đình. Từ năm 2007, anh đã tập làm doanh nhân. Chồng chị làm nhiều nghề, từ cửa hàng thời trang, quán cà phê, rồi đến quán lẩu, mở cửa hàng internet...

"Nhưng tất cả đều không tồn tại quá 2 năm. Khi chồng thất bại, tôi cũng cằn nhằn vì lúc đấy đã có 2 con, hai vợ chồng chỉ ở tạm cái nhà 18m2, chật chội và vất vả. Nhưng sau đó thấy anh ấy cứ tìm mọi cách để làm kinh tế nên tôi hiểu và cũng thông cảm.

Đôi lúc, tôi biết sẽ thua lỗ nếu tiếp tục khinh doanh nhưng cũng phải tìm cách vay mượn giúp cho anh ấy. Cũng may mắn chúng tôi có nhiều bạn bè thân, mỗi người hỗ trợ một ít để vượt qua những lúc khó khăn nhất", nữ nghệ sĩ kể lại

Nguyệt Hằng bộc bạch thêm, để "chèo chống" gia đình, chị đã phải làm nhiều nghề như đi lồng tiếng, đi dạy ở các câu lạc bộ, trường nghệ thuật…

"Nhu cầu của chúng tôi không có nhiều, cũng may là các con ngoan ngoãn nên hai vợ chồng thảnh thơi hơn. Hiện tại, tôi đã lên chức mẹ vợ vì hai con gái lớn đã lấy chồng có con. Quán bánh canh của ông xã và anh Vĩnh Xương cũng hoạt động tốt, duy trì được mấy năm nay...", chị tâm sự.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, ông xã không phải là người lãng mạn, khéo ăn nói nhưng lại chiều vợ con bằng những hành động cụ thể. Dù nhà có giúp việc nhưng khi thấy chị đi quay về muộn, ông xã vẫn nấu cho chị những món ăn ngon.

"Anh Tuấn trông "hổ báo" thế thôi nhưng chiều vợ, chiều con lắm. Anh ấy thiệt thòi vì hồi trẻ vất vả, xa bố mẹ nên tự lập từ nhỏ. Bất kể vợ con thèm món gì, anh sẵn sàng vào bếp, dù là nửa đêm. Còn những việc khác trong nhà, anh ấy không thích, tất nhiên là tôi cũng không để cho anh ấy phải bận tay.

Anh ấy hay trêu "vợ là nhất" nên ở nhà, tôi cũng hay "nhõng nhẽo" với chồng. Các việc liên quan đến con cái, tôi thường là người quyết định và anh ấy luôn ủng hộ tôi", Nguyệt Hằng nói.

Cặp đôi trải qua nhiều khó khăn trước khi có cuộc sống bình yên như hiện tại (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nguyệt Hằng tâm sự, trong hành trình hôn nhân, Anh Tuấn có nhiều lần làm chị cảm thấy lo sợ. Tuy nhiên khi nhìn lại, chị biết ơn cái tính "liều" của chồng, vì thế chị mới có được mọi thứ như hiện tại.

"Tôi và anh Tuấn không thích phô trương. Nếu có xích mích hay không hiểu nhau thì anh ấy cũng không giấu. Tôi và anh ấy đều nghĩ rằng, kể câu chuyện của mình là cách chia sẻ kinh nghiệm sống cho các bạn trẻ và để các con cũng nhìn vào đó, xây dựng gia đình tốt hơn", nữ diễn viên nói.

Lâm Oanh của phim Những người sống quanh tôi cho biết, 30 năm sống cùng nhau, vợ chồng chị không tránh khỏi những lúc cãi vã nhưng mỗi lần ấy, anh chị đều bỏ đi một nơi sau đó quay về là bình thường.

Chị cho biết: "Lúc hai người đang giận mà ngồi nói chuyện với nhau thường không giữ được bình tĩnh nên chúng tôi chọn cách im lặng, giải quyết mâu thuẫn sau".

Khi phóng viên hỏi: "Là nghệ sĩ thường đóng cặp với đồng nghiệp, anh chị có ghen với nhau?".

Nữ nghệ sĩ trả lời: "Lúc trẻ thì cũng có đấy, chỉ là chúng ta kiềm chế thế nào thôi. Anh Tuấn ghen thì nổi khùng, còn tôi ghen chỉ... biết khóc. Hiện tại, chúng tôi luôn trân trọng những giây phút quây quần bên gia đình. Dù làm việc gì, chúng tôi chỉ mong đến cuối giờ chiều, về nhà ăn bữa tối có đầy đủ các thành viên. Chúng tôi mong luôn được bình an, già đi cùng nhau, bên con cháu".

Vợ chồng Hồng Đăng (phải) khoe dáng cùng vợ chồng Nguyệt Hằng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nghệ sĩ 7X cho hay, mỗi khi chị đi diễn, ông xã là người ở nhà chăm lo cho các con. Chị và ông xã quy ước với nhau rằng, dù có bận đến đâu thì mỗi ngày vẫn phải ngồi ăn với nhau một bữa cơm để gắn kết tình cảm gia đình.