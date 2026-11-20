Liên quan đến việc Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026, công ty quản lý mới (SIGNÉ) và đại diện theo ủy quyền của cô vừa có phản hồi về sự việc.

Theo thông tin từ phía đại diện Nguyễn Quỳnh Anh, ngày 25/10, ban tổ chức cuộc thi thông báo đình chỉ hoạt động biểu diễn của cô trong thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, nội dung này ban đầu chỉ được trao đổi bằng lời nói, người đẹp chưa nhận được văn bản chính thức nêu rõ căn cứ, phạm vi và thời hạn đình chỉ.

Đến ngày 18/11, ban tổ chức tiếp tục công bố quyết định thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026. Theo hồ sơ phía Nguyễn Quỳnh Anh cung cấp cho đơn vị quản lý mới, trước thời điểm thông báo được công bố, cô chưa nhận được văn bản riêng về việc thu hồi danh hiệu cũng như các căn cứ liên quan.

Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu (Ảnh: Ban tổ chức).

Bà Rina Kim, đại diện đơn vị quản lý mới của Nguyễn Quỳnh Anh, cho rằng các quyết định trên cần được làm rõ về căn cứ, thẩm quyền và trình tự thực hiện, trên cơ sở những văn bản đã ký kết, quy chế cuộc thi và quy định pháp luật liên quan.

Đại diện người đẹp cho biết, hiện giữa cô và đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam chưa ký kết hợp đồng hợp tác. Sau cuộc thi, hai bên từng trao đổi, thương lượng về các điều khoản hợp tác nhưng chưa đạt được thống nhất.

Qua rà soát hồ sơ, phía Nguyễn Quỳnh Anh ghi nhận người đẹp chỉ ký 2 văn bản liên quan đến việc tham gia cuộc thi, gồm giấy đăng ký dự thi và bản cam kết trước đêm chung kết. Các nội dung được đề cập bao gồm việc không tự ý rút khỏi cuộc thi, đồng ý cho ban tổ chức sử dụng hình ảnh theo thỏa thuận và cam kết ký hợp đồng làm việc với đơn vị tổ chức nếu đạt giải.

Tuy nhiên, trong quá trình thương lượng hợp đồng sau đăng quang, phía người đẹp cho rằng một số điều khoản cần được làm rõ, đặc biệt là phạm vi quản lý, quyền và nghĩa vụ của các bên cũng như những giới hạn đối với hoạt động nghề nghiệp. Nguyễn Quỳnh Anh đã đề xuất phương án hợp tác thương mại để xác định cụ thể trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên.

Theo quan điểm của đại diện người đẹp, khi hợp đồng hợp tác chưa được ký kết, các chế tài do ban tổ chức công bố, gồm đình chỉ hoạt động biểu diễn 6 tháng và thu hồi danh hiệu, cần được làm rõ về cơ sở áp dụng. Phía này cho rằng cần xem xét phạm vi ràng buộc giữa các bên trên cơ sở những văn bản đã ký trước đó.

Nguyễn Quỳnh Anh đã ký hợp đồng với công ty mới SIGNÉ và chưa ký hợp tác sau đăng quang với ban tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đại diện Nguyễn Quỳnh Anh cũng cho biết, dù chưa hoàn tất việc ký kết hợp đồng, người đẹp vẫn tiếp tục thực hiện các lịch trình công việc liên quan đã được xác định.

Sau hơn 24 giờ kể từ khi thông báo thu hồi danh hiệu được công bố, phía người đẹp cho biết vẫn chưa nhận được văn bản giải trình, hồ sơ hoặc căn cứ chính thức từ ban tổ chức về quyết định này.

Bà Rina Kim chia sẻ: "Với tư cách đơn vị quản lý và đại diện theo ủy quyền của Nguyễn Quỳnh Anh, chúng tôi cho rằng việc làm rõ căn cứ, thẩm quyền và trình tự ban hành các quyết định là cần thiết. Đây không chỉ là cơ sở để các bên có đầy đủ thông tin xem xét sự việc một cách khách quan, minh bạch, mà còn nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyễn Quỳnh Anh".

Đại diện người đẹp đề nghị ban tổ chức cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định thu hồi danh hiệu, làm rõ thẩm quyền, trình tự và căn cứ áp dụng đối với việc đình chỉ hoạt động biểu diễn cũng như thu hồi danh hiệu. Đồng thời, phía này mong muốn có phản hồi chính thức bằng văn bản để các bên có cơ sở làm việc và giải quyết sự việc.

Nguyễn Quỳnh Anh bị ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thu hồi danh hiệu hoa hậu từ ngày 18/11 (Ảnh: Ban tổ chức).

Trước đó, ông Phạm Duy Khánh, CEO Công ty Five6, đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam 2026, cho biết việc thu hồi danh hiệu xuất phát từ những vấn đề phát sinh trong quá trình Nguyễn Quỳnh Anh thực hiện các cam kết sau đăng quang.

Theo thông báo của ban tổ chức, sau khi người đẹp đăng quang, một số sự việc phát sinh khiến đơn vị này phải xem xét phương án xử lý. Sau lần vi phạm đầu tiên, các bên đã thống nhất hướng giải quyết, đồng thời tạo điều kiện để Quỳnh Anh khắc phục và tiếp tục thực hiện các hoạt động với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Theo đó, người đẹp bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật với danh hiệu này trong thời hạn 6 tháng.

Tuy nhiên, ban tổ chức cho rằng sau đó, Nguyễn Quỳnh Anh tiếp tục tham gia một số sự kiện cộng đồng mà chưa thông báo và thống nhất trước với tổ chức Miss Universe Vietnam 2026. Những sự việc phát sinh tại các sự kiện này được cho là gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh cuộc thi và ban tổ chức.

Ngoài ra, theo ông Phạm Duy Khánh, vài ngày trước khi quyết định thu hồi danh hiệu được công bố, Nguyễn Quỳnh Anh thông báo với đơn vị quản lý về tình trạng sức khỏe tâm lý, cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị và chưa thể ký hợp đồng quản lý theo thỏa thuận ban đầu.

Tuy nhiên, ban tổ chức ghi nhận người đẹp xuất hiện tại một sự kiện công bố của đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền mà chưa thông qua đơn vị tổ chức cuộc thi.

Ban tổ chức nhận định những sự việc trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện các cam kết và trách nhiệm trong quá trình đồng hành cùng danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

"Sau khi xem xét các sự việc và căn cứ vào những thỏa thuận có liên quan, ban tổ chức quyết định thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 của Nguyễn Quỳnh Anh, có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2026", thông báo nêu.